Como Lionel Messi ganhou o apelido de Ankara?

Nova alcunha surgiu depois de um golaço do craque argentino em 2007 contra o Getafe, mas só na Copa América o termo popularizou

Lionel Messi ganhou mais um apelido dentro do futebol. Depois de La Pulga, Leo e ET, a nova alcunha do craque que vem ganhando força entre os torcedores e a mídia argentina é "Ankara".

Apesar de "Ankara" ter surgido em uma narração de 2007, o termo viralizou nas transmissões dos jogos da Copa América, que está sendo realizada no Brasil. O termo ganhou ainda mais força na vitória da Argentina sobre a Bolívia por 4 a 1, na última rodada da fase de grupos.

Como surgiu o apelido "Ankara"?

Durante o jogo entre Barcelona e Getafe, na Copa do Rei de 2007, o jornalista Joaquim María Puyal narrou um dos gols mais bonitos e históricos de Messi repetindo a frase “encara Messi” diversas vezes, pedindo que o camisa 10 encarasse os adversários no drible.

O termo foi popularizado pelo streamer argentino Luquita Rodríguez, que encontrou o vídeo e começou a chamar o craque de Ankara.

“É engraçado para mim, comecei a dizer ‘Ankara’ para o Messi nos meus vídeos e muita gente aderiu. É meio constrangedor contar porque não contém nenhuma piada. Só parte da estupidez de um absurdo total” , explicou o comediante ao site Filo News.

No dia 24 de junho, no aniversário do camisa 10, o apelido conseguiu ser tendência. Depois do grande jogo do capitão contra a Bolívia, com um duplo e uma assistência, o Ankara Messi estava tão fortalecido que até o Twitter da Liga Argentina de Futebol resumiu assim o fenômeno.

Agora, neste sábado (3), os argentinos enfrentam o Equador, às 22h (de Brasília), de olho na classificação para a semifinal da Copa América. Vai ter gol do "Ankara"?