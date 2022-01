Coutinho não convence e seleção tem opções melhores: de Lucas Moura até Veiga

É normal que uma convocação de seleção brasileira não guarde unanimidades. Dito isto, a presença de Philipe Coutinho na primeira lista de Tite para 2022 foi a que levantou as maiores críticas.

Faz sentido: apesar de ter uma habilidade conhecida, há tempos o meia, que recentemente foi anunciado por empréstimo pelo Aston Villa, não joga em alto nível de forma constante. Coutinho decide pouco e existem, hoje, opções melhores.

Nomes como os de Raphael Veiga (Palmeiras) e Lucas Moura (Tottenham) talvez tenham sido os mais citados como melhores alternativas para o lugar de Coutinho na seleção. De fato, levando em conta o que estão fazendo ou fizeram recentemente, faria mais sentido imaginar eles, e não Philippe, aproveitando uma janela de oportunidades com a camisa canarinho nesta época de ajustes necessários em ano de Copa do Mundo.

Na verdade, se levarmos em consideração algumas estatísticas, faria até mais sentido ver um Renato Augusto novamente na seleção brasileira. A opinião aqui exposta é baseada muito em números apresentados pelos meias que atuam ou nas cinco principais ligas do futebol europeu, ou na primeira divisão brasileira.

Com o auxílio da Opta Sports, a GOAL pesquisou estatísticas de alguns jogadores que poderiam concorrer com Philippe Coutinho por uma vaga na seleção brasileira.

Saiu a convocação da seleção brasileira! 🇧🇷



Essas são as 26 figurinhas que Tite escolheu para começar o ano de Copa do Mundo e vão para os jogos contra Equador e Paraguai ⚽



O que achou? 📝 pic.twitter.com/JMJslCbCmL — GOAL Brasil (@GoalBR) January 13, 2022

A estatística não explica tudo e não leva em consideração as diferenças entre o futebol jogado no Brasil e na Europa. Por esta razão, não vamos listar aqui absolutamente todos os nomes da nossa Série A que tiveram médias de ações superiores às de Coutinho. Do futebol brasileiro, serão lembrados neste texto os que tiveram destaque de protagonista ao longo da temporada. E, claro, que não estiveram na lista atual de convocados.

Sempre levando em consideração a média por 90 minutos (já que a temporada brasileira de 2021 terminou e a europeia está na metade), Coutinho ficou em último na comparação com os outros nomes em todas as métricas analisadas. Levamos em comparação: gols feitos sem ser de pênalti, assistências, chances criadas com a bola em movimento e interceptações.

Raphael Veiga, um dos protagonistas do Palmeiras nos últimos dois títulos de Libertadores, aparece com destaque – embora os números considerem apenas o Brasileirão – assim como Lucas Moura, do Tottenham.

Chances de gol com a bola rolando

Dentre os nomes que poderiam ser chamados por Tite para a função que hoje é de Coutinho, vários atletas criaram, com a bola em movimento, mais oportunidades de gol por 90 minutos do que o atual jogador do Aston Villa.

Gustavo Scarpa (Palmeiras): 2 chances de gol/90 min

Dudu (Palmeiras): 2 chances de gol/90 min

Lucas Moura (Tottenham): 1.59

Edenílson (Inter): 1.52

Felipe Anderson (Lazio): 1.52

Paulinho (Leverkusen): 1.38

Renato Augusto (Corinthians): 1.27

Patrick (Inter em 2021): 1.15

Raphael Veiga (Palmeiras): 1.13

Philippe Coutinho (Barcelona/Aston Villa): 0.3

Assistências

Embora Coutinho não tenha nenhuma assistência em seu nome nos 16 jogos que fez no Barcelona, antes de se transferir para o Aston Villa, vale ficar de olho na média de passes para gols de outros meias brasileiros.

Gustavo Scarpa (Palmeiras): 0.64 assistências/90 min

Lucas Moura (Tottenham): 0.25

Edenílson (Inter): 0.23

Felipe Anderson (Lazio): 0.23

Paulinho (Bayer Leverkusen): 0.2

Raphael Veiga (Palmeiras): 0.16

Patrick (Inter em 2021): 0.14

Dudu (Palmeiras): 0.12

Renato Augusto (Corinthians): 0.06

Philippe Coutinho (Barcelona/Aston Villa): 0

Gols sem ser de pênalti

Philippe Coutinho tem dois gols na temporada atual, todos com o Barcelona (ainda não estreou pelo Villa) e um deles foi de pênalti. Sem contar a cobrança direta da marca da cal, Coutinho também tem média inferior a outros compatriotas que jogam em posições semelhantes e empata com a do palmeirense Gustavo Scarpa.

Andreas Pereira (Flamengo): 0.32

Lucas Moura (Tottenham): 0.3

Raphael Veiga (Palmeiras): 0.27

Renato Augusto (Corinthians): 0.24

Felipe Anderson (Lazio): 0.18

Edenílson (Inter): 0.17

Gustavo Scarpa (Palmeiras): 0.15

Philippe Coutinho (Barcelona/Aston Villa): 0.15

Interceptações

Evidente que não basta a um meia apenas a via criativa, quando tem a bola no pé. Mas na métrica de interceptações de passes por 90 minutos, Coutinho também fica em desvantagem aos outros eventuais candidatos.