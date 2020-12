Como fazer apostas online em futebol?

Confira como fazer seus palpites online e apostar nos principais campeonatos de futebol ao redor do mundo

Muitos torcedores brasileiros têm interesse em realizar apostas nos jogos do seu clube do coração. Outros preferem palpitar que o rival irá perder ou têm interesse em apostar em quem será o campeão de ligas europeias, como a ou a Premier League.

Isso é natural. Afinal, o futebol é hoje o esporte mais assistido em todo mundo e é a modalidade que recebe o maior volume de apostas do planeta, segundo o Last Word on Sport.

Em época de pandemia, o esporte tem sido um grande companheiro dos brasileiros. Durante o auge da Covid-19 no país, os esports roubaram a cena, com transmissões ao vivo pela internet de partidas internacionais dos mais diversos jogos, como Counter-Strike e League of Legends.

Mas com a volta dos esportes tradicionais na Europa e na América, o futebol voltou a seu lugar de destaque. E com a legalização das apostas esportivas online se aproximando, apostar online está cada vez mais na moda.

Existem duas formas de fazer palpites em partidas de futebol no atualmente. Ambas estão dentro da lei e têm as comodidades de serem online, evitando idas a casas lotéricas, por exemplo. As duas formas são:

No site da Caixa Econômica Federal, com o jogo Loteca;

Em casas de apostas esportivas, como a Bet365

Veja abaixo um passo a passo rápido para fazer seus palpites das duas formas.

Apostando em futebol na Loteca

O único jogo oferecido pela Caixa que permite realizar apostas em resultados de jogos de futebol é a Loteca. Contudo, os jogos para você dar seu palpite são pré-estabelecidos.

A Caixa libera a programação de 14 jogos que pertencem ao Brasileirão e a campeonatos europeus. Ou seja: é preciso se concentrar nessas partidas, apostando em quem vencerá cada partida ou se haverá empate.

O apostador vence se acertar pelo menos 13 resultados dos 14. Para aumentar as chances, é possível fazer apostas duplas ou apostas triplas em um ou mais eventos, pagando a mais por isso.

O valor de uma aposta simples é de R$3,00 e dá direito a uma aposta dupla em um dos 14 jogos.

Apostando em futebol em casas de apostas

Apostar em futebol em casas de apostas online é um pouco mais complexo, mas traz menos restrições do que a Loteca.

Primeiro porque existem em atuação no Brasil hoje mais de 500 sites do gênero, entre eles alguns gigantes desse mercado, como a Betano, que chegou ao país em 2020 depois de ser um sucesso na Europa.

Depois de escolher um site confiável, é preciso criar uma conta e fazer um primeiro depósito em dinheiro para estar apto a apostar. A partir desse momento, há milhares de partidas de futebol disponíveis para apostar.

Praticamente todos esses sites oferecem apostas em campeonatos brasileiros, como o Brasileirão e a , além de todas as grandes ligas da Europa, e amistosos.

Um diferencial deles é não se limitarem a apostas em resultados dos jogos. Você pode palpitar na quantidade de escanteios de uma partida ou se um jogador será expulso, por exemplo. E pode, claro, apostar no futuro campeão de um torneio.

Se optar por essa alternativa, certifique-se de escolher um site grande e que transmita confiança. Uma boa forma de verificar isso é olhar para a licença que as casas têm para atuar.

As duas principais licenças são do Reino Unido e de Malta. Poucas são as empresas de apostas que possuem as duas, como é o caso da BetWay.

Outros fatores que o apostador deve levar em consideração para uma boa experiência é se a casa de aposta: