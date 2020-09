Como era o Flamengo na última derrota por 5 a 0 antes do Del Valle?

Rubro-negro não perdia um jogo por cinco gols de diferença há mais de uma década

A derrota do para o por 5 a 0 foi um marco. Foi a pior derrota do clube na história da Libertadores e a maior goleada já aplicada em um time que defende o título da competição. E já fazia tempo que o time não perdia por tantos gols de diferença.

Para ser mais exato, o último 5 a 0 sofrido pelo Flamengo foi em 2009, em um cenário totalmente diferente. No dia 14 de junho daquele ano, pela sexta rodada do Brasileirão, o Rubron-negro visitou o no Couto Pereira e foi totalmente dominado pelo rival.

O Flamengo havia conquistado o daquele ano, porém começara o Brasileirão com algumas dificuldades. O time era dirigido por Cuca, que seria demitido do cargo em pouco mais de um mês, e contava com nomes como Bruno, Ibson e Adriano.

O Coritiba, diferente da sensação sul-americana Independiente del Valle, estava em um momento muito complicado no Campeonato Brasileiro de 2009. O time era o lanterna da competição, com apenas um ponto nas cinco rodadas anteriores.

Com Bruno, Welinton, Ronaldo Angelim, Aírton, Silva, Toró, Ibson, , Juan, Josiel e Adriano como titulares, o time rubro-negro foi completamentamente dominado pelo time de Curitiba, que abriu 2 a 0 já no primeiro tempo. Na etapa final, o fez mais três, iniciando uma crise no Flamengo, que havia conquistado somente sete pontos nas seis rodadas.

Pressionado para conquistar o título brasileiro, que não vencia desde 1992, o Flamengo trocou de treinador 40 dias depois da goleada. O então auxiliar Andrade assumiu o comando do time e na última rodada o Rubro-negro conquistou Campeonato Brasileiro, com a menor pontuação de um campeão na era dos pontos corridos (67).

As diferenças dos cenários das duas derrotas por 5 a 0 são muitas. O Flamengo é o atual campeão brasileiro e da Libertadores e considerado um dos melhores times das Américas. O Del Valle, por sua vez, é o atual campeão da Sul-Americana e tem um dos treinadores mais admirados no continente: Miguel Ángel Ramírez.

O jogo desta quinta-feira, 17, foi o terceiro entre equatorianos e cariocas no ano. Nos outros dois, válidos pela , o empate por 2 a 2 e a vitória flamenguista por 3 a 0 no Maracanã garantiram o título ao time Rubro-negro, que ainda era comandado por Jorge Jesus.