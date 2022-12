Como Drake perdeu US$ 1 milhão em aposta na final da Copa do Mundo

Astro do rap viu sua aposta ser perdida nos minutos finais da partida entre Argentina e França

Rapper mundialmente famoso, Drake tornou-se sinônimo de suas breves aventuras no mundo do futebol, sendo um apostador regular nos grandes eventos esportivos, com altos valores sendo apostados. Na final da Copa do Mundo de 2022 não foi diferente, e o rapper acabou vendo sua aposta ser frustrada.

Antes da final da Copa do Mundo, surgiu que Drake havia feito uma grande aposta de US $ 1 milhão (R$ 5,1 milhões aproximadamente) para a Argentina vencer a França na decisão. No entanto, o rapper perdeu a sua aposta nos minutos finais do tempo regulamentar.

Apesar do título da Albiceleste, a aposta de Drake foi perdida pois o tempo regulamentar terminou com empate em 2 a 2, com Kylian Mbappé marcando dois gols para a França nos últimos dez minutos de jogo, tirando uma vitória da Argentina que já parecia certa naquele momento. Após o fim dos 90 minutos, as seleções ainda marcaram mais um gol cada, terminando a prorrogação em 3 a 3. Nos pênaltis, a seleção sul-americana levou a melhor, garantindo o tricampeonato mundial.

Se a Argentina tivesse conseguido segurar e vencer em 90 minutos, Drake teria conseguido um lucro de cerca de 2,75 milhões de dólares (R$ 14,2 milhões aproximadamente).