A aposta de R$ 14,87 milhões de Drake envolvendo Arsenal e Barcelona

Cantor canadense pode ganhar cerca de cinco vezes o que apostou se os dois times vencerem

O final de semana está cheio de jogos importantes no futebol europeu. Além dos milhares de torcedores ao redor que estão atentos às partidas, uma personalidade ilustre estará de olho em dois jogos específicos: o cantor Drake torcerá para Arsenal e Barcelona vencerem suas partidas para ganhar cerca de R$ 14,87 milhões.

Neste domingo (16), o líder da Premier League, Arsenal, enfrenta o Leeds United. Já o Barcelona tem um enorme 'El Clasico' contra o Real Madrid.

Drake apostou cerca R$ 3.195 milhões somando as duas partidas de Arsenal e Barcelona. Caso as duas equipes vençam seus compromissos, o canadense vai faturar cerca de R$ 14.87 milhões. Quase cinco vezes mais que o investido.

A aposta no Barça faz parte de uma campanha publicitária, já que o clube catalão usará estampado em sua camisa o logo da OVO, gravadora de Drake, para o clássico contra o Real Madrid.

FC Barcelona

A ação é parte da estratégia do Spotify, patrocinador do Barcelona. O uso da OVO é em comemoração à marca atingida por Drake, que se tornou o primeiro artista do mundo a registrar 50 bilhões de streams em suas músicas no Spotify.