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Como conseguir ingressos para Brest x Paris Saint-Germain: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Brest enfrenta o Paris Saint-Germain na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Brest enfrenta o Paris Saint-Germain no domingo, 13 de setembro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.

O Paris Saint-Germain entra em campo buscando ganhar embalo e manter seu domínio histórico neste confronto direto. Enquanto isso, o Brest tentará aproveitar o fator casa para conquistar um resultado de peso contra a atual potência.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brest x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Brest x Paris Saint-Germain acontece no Stade Francis-Le Blé, em Brest, com início marcado para o horário confirmado listado acima.

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Como comprar ingressos para Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre Stade Brestois e Paris Saint-Germain em 13 de setembro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, siga estas opções padrão:

  • Canais oficiais do clube: Confira o site oficial do Stade Brestois para vendas primárias de ingressos, acesso prioritário para membros e disponibilidade na bilheteria. Como se trata de um jogo em casa de grande destaque contra o PSG, os ingressos oficiais se esgotam rapidamente.
  • Mercados de revenda e agregadores de ingressos: Se os ingressos primários estiverem esgotados pelo clube, plataformas secundárias seguras e sites de comparação de ingressos (como StubHub) reúnem anúncios.

Quanto custam os ingressos para Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Brest e Paris Saint-Germain pela Ligue 1, em 13 de setembro de 2026, geralmente variam de acordo com a plataforma e o setor:

  • Bilheteria oficial: Os ingressos a preço de face diretamente pelo Stade Brestois normalmente começam em torno de €30 a €50 para assentos padrão da torcida da casa, embora a disponibilidade para jogos de grande destaque como contra o PSG seja bastante restrita e geralmente exija associação ao clube.
  • Mercados secundários e plataformas de revenda: Em sites agregadores de ingressos e plataformas secundárias (como StubHub), os preços para este jogo geralmente começam em torno de €80 a €160 para setores superiores ou visão geral, e podem subir bem mais dependendo da demanda e da localização exata do bloco.

Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Brest e Paris Saint-Germain

O Brest venceu um, empatou dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1, em 22 de agosto, seu primeiro resultado competitivo da nova temporada. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Nottingham Forest em um amistoso e empatou por 2 a 2 com o Venezia em outro jogo preparatório. O Brest marcou dez gols ao longo desses cinco jogos, mas sofreu nove, refletindo um desempenho defensivo aberto e, às vezes, vulnerável na pré-temporada.

Os últimos cinco resultados do PSG mostram uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 2 a 2 fora de casa com o Rennes, em 23 de agosto, quando uma reação no segundo tempo garantiu um ponto na rodada de abertura da Ligue 1. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. O PSG marcou seis gols e sofreu seis ao longo desses cinco jogos, um retorno misto que reflete um início instável de campanha.

B29

B29 - Sequência

EAG
E3-3
STB
V1-2
VEN
E2-2
NFO
D2-0
LEM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PSG

PSG - Sequência

MLL
D3-0
MUN
E1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Brest x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes clubes aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o PSG venceu por 1 a 0 em casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o PSG tem um retrospecto dominante com quatro vitórias, contra nenhuma do Brest, com uma partida sem vitória do Brest. O resultado mais enfático nessa sequência veio na Liga dos Campeões, em 19 de fevereiro de 2025, quando o PSG venceu por 7 a 0 no Parc des Princes. O PSG marcou 19 gols nesses cinco encontros e sofreu apenas dois.

Confrontos

BrestEmpatePSG
0
0
5
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
FJ
Liga dos Campeões
Brest badge
Brest
B29
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
2
PSG badge
PSG
PSG
5
FJ
2Gols marcados19
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Brest x Paris Saint-Germain

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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