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La Liga
team-logoRayo Vallecano
Campo de Futbol de Vallecas
team-logoEspanyol
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Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Rayo Vallecano enfrenta o Espanyol em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Rayo Vallecano e Espanyol se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

No último encontro entre as equipes pela liga em Vallecas, o Rayo Vallecano garantiu uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Espanyol. Os dois times chegam para a partida em busca de pontos cruciais para ganhar embalo nas primeiras fases da campanha na liga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?

Rayo Vallecano x Espanyol acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com início marcado para o horário confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 6
Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você pode usar os seguintes métodos:

  • Bilheteria oficial (Taquillas): O Rayo Vallecano é único entre os clubes da primeira divisão espanhola porque normalmente não vende ingressos de admissão geral para jogos online por meio de seu site. Os ingressos são vendidos pessoalmente na bilheteria do estádio, localizada na Calle del Payaso Fofó. As bilheterias geralmente abrem de 2 a 3 dias antes do dia do jogo, além do próprio dia da partida.
  • Mercado secundário e agregadores de ingressos: Se você estiver viajando e quiser garantir ingressos com antecedência antes de chegar a Madri, pode comprar lugares por meio de plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga no Estadio de Vallecas geralmente dependem de você comprar ingressos oficiais diretamente na bilheteria do clube ou adquirir entradas em mercados secundários de revenda.

  • Bilheteria oficial (partida de categoria padrão): Os ingressos oficiais para jogos em casa em Vallecas normalmente variam de € 25 a € 35 para lugares básicos atrás dos gols (Fondo) até € 50 a € 85 para assentos centrais laterais (Tribuna Central / Lateral).
  • Mercados secundários de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços de entrada para este confronto específico começam em cerca de € 80 a € 85, com preços médios dos anúncios variando entre € 320 e € 360, dependendo da proximidade do gramado e da categoria do assento.

Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Rayo Vallecano e Espanyol

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves na LaLiga em 20 de agosto, e perdeu por 2 a 1 para o Sevilla na estreia pela liga em 15 de agosto. Uma derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada foi outro revés, embora o Rayo tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi em um amistoso. Ao longo das cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.

O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado de destaque foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante pela LaLiga em 16 de agosto, e empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e por 2 a 2 com o Burnley na pré-temporada. Sua partida mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid em 22 de agosto. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito ao longo dessas cinco partidas.

RAY

RAY - Sequência

FEY
D2-1
CHA
V2-3
IPS
D3-0
SEV
D2-1
ALA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ESP

ESP - Sequência

BUR
E2-2
MID
E3-3
COV
D3-1
LEV
V3-0
RMA
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Rayo Vallecano x Espanyol: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela LaLiga em 23 de abril de 2026, quando o Rayo Vallecano venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, o Espanyol conquistou uma vitória por 1 a 0 em seu próprio estádio em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, cada lado venceu duas vezes, com a vitória do Espanyol por 4 a 0 em Vallecas, em abril de 2025, sendo o resultado mais enfático do conjunto de dados.

Confrontos

Rayo VallecanoEmpateEspanyol
1
0
4
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Rayo Vallecano x Espanyol

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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