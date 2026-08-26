Rayo Vallecano e Espanyol se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.
No último encontro entre as equipes pela liga em Vallecas, o Rayo Vallecano garantiu uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Espanyol. Os dois times chegam para a partida em busca de pontos cruciais para ganhar embalo nas primeiras fases da campanha na liga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?
Rayo Vallecano x Espanyol acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com início marcado para o horário confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida de Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você pode usar os seguintes métodos:
- Bilheteria oficial (Taquillas): O Rayo Vallecano é único entre os clubes da primeira divisão espanhola porque normalmente não vende ingressos de admissão geral para jogos online por meio de seu site. Os ingressos são vendidos pessoalmente na bilheteria do estádio, localizada na Calle del Payaso Fofó. As bilheterias geralmente abrem de 2 a 3 dias antes do dia do jogo, além do próprio dia da partida.
- Mercado secundário e agregadores de ingressos: Se você estiver viajando e quiser garantir ingressos com antecedência antes de chegar a Madri, pode comprar lugares por meio de plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida de Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga no Estadio de Vallecas geralmente dependem de você comprar ingressos oficiais diretamente na bilheteria do clube ou adquirir entradas em mercados secundários de revenda.
- Bilheteria oficial (partida de categoria padrão): Os ingressos oficiais para jogos em casa em Vallecas normalmente variam de € 25 a € 35 para lugares básicos atrás dos gols (Fondo) até € 50 a € 85 para assentos centrais laterais (Tribuna Central / Lateral).
- Mercados secundários de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços de entrada para este confronto específico começam em cerca de € 80 a € 85, com preços médios dos anúncios variando entre € 320 e € 360, dependendo da proximidade do gramado e da categoria do assento.
Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Rayo Vallecano e Espanyol
O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves na LaLiga em 20 de agosto, e perdeu por 2 a 1 para o Sevilla na estreia pela liga em 15 de agosto. Uma derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada foi outro revés, embora o Rayo tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi em um amistoso. Ao longo das cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.
O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado de destaque foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante pela LaLiga em 16 de agosto, e empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e por 2 a 2 com o Burnley na pré-temporada. Sua partida mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid em 22 de agosto. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito ao longo dessas cinco partidas.
Rayo Vallecano x Espanyol: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela LaLiga em 23 de abril de 2026, quando o Rayo Vallecano venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, o Espanyol conquistou uma vitória por 1 a 0 em seu próprio estádio em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, cada lado venceu duas vezes, com a vitória do Espanyol por 4 a 0 em Vallecas, em abril de 2025, sendo o resultado mais enfático do conjunto de dados.
Confrontos
Classificação de Rayo Vallecano x Espanyol
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|6
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
D
E
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D