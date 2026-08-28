Osasuna enfrenta o Rayo Vallecano na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

O Osasuna tem uma vantagem clara nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 no duelo mais recente contra o Rayo Vallecano, em janeiro de 2026. O Rayo Vallecano tentará reverter suas recentes dificuldades fora de casa, tendo sofrido cinco derrotas em seus seis compromissos anteriores como visitante.

Deixe a GOAL fornecer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Osasuna x Rayo Vallecano acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona, com o horário de início confirmado nos detalhes da partida acima.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Osasuna e Rayo Vallecano no Estadio El Sadar, em Pamplona, você tem algumas opções, desde fontes oficiais até plataformas secundárias de ingressos:

Portal oficial de ingressos do CA Osasuna: A forma mais segura de comprar ingressos para o público geral é diretamente pelo site oficial de ingressos do Osasuna (entradas.osasuna.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral algumas semanas antes da data prevista do jogo, após o acesso prioritário para os sócios oficiais do clube (socios).

Bilheteria do El Sadar (Taquillas): Os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio no Estadio El Sadar, em Pamplona, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeitos à disponibilidade.

Mercados secundários e agregadores de ingressos : Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou se você estiver comprando de última hora, marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

O custo dos ingressos para a partida de LaLiga entre Osasuna x Rayo Vallecano no Estadio El Sadar varia com base no setor, na plataforma de compra e na disponibilidade dos ingressos:

Ingresso oficial do clube para o público geral: Os ingressos diretos para o público geral na bilheteria oficial do CA Osasuna normalmente começam em torno de €30 a €35 para lugares básicos, como os setores atrás do gol/laterais, enquanto os assentos na arquibancada central variam de €50 a €90 .

Ingressos para o setor visitante: Os ingressos padrão para o setor destinado aos torcedores visitantes do Rayo Vallecano geralmente são vendidos pelo preço fixo de visitante de LaLiga de €30 .

Mercados secundários e plataformas de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços atualmente variam entre as categorias:

Entrada básica (laterais / anel superior): Aproximadamente €38 – €65 Categoria intermediária (arquibancada principal / setores da tribuna): Aproximadamente €90 – €135 Premium / categoria 1 VIP: Aproximadamente €250 – €350+



Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna e Rayo Vallecano

O Osasuna venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Levante em LaLiga, seu primeiro compromisso competitivo da temporada. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli na pré-temporada, embora as vitórias sobre Norwich City e Ipswich Town tenham mostrado que a equipe conseguia encontrar resultados em amistosos.

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves em LaLiga, em 20 de agosto, após uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura. Uma derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town esteve entre os pontos baixos de sua pré-temporada, e a equipe também perdeu para o Feyenoord em um amistoso. A única vitória do Rayo nessa sequência foi um triunfo amistoso por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi. Ao longo das cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.

Osasuna x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 24 de janeiro de 2026, quando o Rayo Vallecano recebeu o Osasuna e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Osasuna venceu por 2 a 0 no El Sadar quando os times se enfrentaram em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Osasuna tem o retrospecto superior, com três vitórias contra uma do Rayo e um empate, um 1 a 1 no El Sadar em janeiro de 2025.