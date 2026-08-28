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Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Osasuna enfrenta o Rayo Vallecano na LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Osasuna enfrenta o Rayo Vallecano na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

O Osasuna tem uma vantagem clara nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 no duelo mais recente contra o Rayo Vallecano, em janeiro de 2026. O Rayo Vallecano tentará reverter suas recentes dificuldades fora de casa, tendo sofrido cinco derrotas em seus seis compromissos anteriores como visitante.

Deixe a GOAL fornecer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Osasuna x Rayo Vallecano acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona, com o horário de início confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 7
Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Osasuna e Rayo Vallecano no Estadio El Sadar, em Pamplona, você tem algumas opções, desde fontes oficiais até plataformas secundárias de ingressos:

  • Portal oficial de ingressos do CA Osasuna: A forma mais segura de comprar ingressos para o público geral é diretamente pelo site oficial de ingressos do Osasuna (entradas.osasuna.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral algumas semanas antes da data prevista do jogo, após o acesso prioritário para os sócios oficiais do clube (socios).
  • Bilheteria do El Sadar (Taquillas): Os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio no Estadio El Sadar, em Pamplona, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeitos à disponibilidade.
  • Mercados secundários e agregadores de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou se você estiver comprando de última hora, marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

O custo dos ingressos para a partida de LaLiga entre Osasuna x Rayo Vallecano no Estadio El Sadar varia com base no setor, na plataforma de compra e na disponibilidade dos ingressos:

  • Ingresso oficial do clube para o público geral: Os ingressos diretos para o público geral na bilheteria oficial do CA Osasuna normalmente começam em torno de €30 a €35 para lugares básicos, como os setores atrás do gol/laterais, enquanto os assentos na arquibancada central variam de €50 a €90.
  • Ingressos para o setor visitante: Os ingressos padrão para o setor destinado aos torcedores visitantes do Rayo Vallecano geralmente são vendidos pelo preço fixo de visitante de LaLiga de €30.
  • Mercados secundários e plataformas de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços atualmente variam entre as categorias:
    • Entrada básica (laterais / anel superior): Aproximadamente €38 – €65
    • Categoria intermediária (arquibancada principal / setores da tribuna): Aproximadamente €90 – €135
    • Premium / categoria 1 VIP: Aproximadamente €250 – €350+

Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna e Rayo Vallecano

O Osasuna venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Levante em LaLiga, seu primeiro compromisso competitivo da temporada. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli na pré-temporada, embora as vitórias sobre Norwich City e Ipswich Town tenham mostrado que a equipe conseguia encontrar resultados em amistosos.

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves em LaLiga, em 20 de agosto, após uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura. Uma derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town esteve entre os pontos baixos de sua pré-temporada, e a equipe também perdeu para o Feyenoord em um amistoso. A única vitória do Rayo nessa sequência foi um triunfo amistoso por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi. Ao longo das cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.

OSA

OSA - Sequência

NOR
V1-2
NAP
D2-1
ALA
D0-2
LEV
E0-0
CEL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RAY

RAY - Sequência

FEY
D2-1
CHA
V2-3
IPS
D3-0
SEV
D2-1
ALA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Osasuna x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 24 de janeiro de 2026, quando o Rayo Vallecano recebeu o Osasuna e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Osasuna venceu por 2 a 0 no El Sadar quando os times se enfrentaram em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Osasuna tem o retrospecto superior, com três vitórias contra uma do Rayo e um empate, um 1 a 1 no El Sadar em janeiro de 2025.

Confrontos

OsasunaEmpateRayo Vallecano
2
1
2
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Osasuna x Rayo Vallecano

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
E
D
E
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
E
D
E
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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