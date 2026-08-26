O Osasuna enfrenta o Espanyol no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.
No confronto direto mais recente no mesmo local, em maio de 2026, o Espanyol conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Osasuna. Historicamente, os encontros entre essas duas equipes no El Sadar têm sido disputas bastante equilibradas, com resultados por margens pequenas.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Osasuna x Espanyol em LaLiga?
Osasuna x Espanyol acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona, com o horário de início a ser confirmado.
Como comprar ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga?
Para comprar ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga sem usar links externos, você pode adquiri-los pelos seguintes canais oficiais e autorizados:
Plataformas oficiais diretas
- Portal oficial de ingressos do Levante UD: Quando o Levante receber a partida no Estadio Ciutat de València, compre diretamente na seção de ingressos do site oficial do Levante UD. Os detentores de carnês de temporada normalmente recebem acesso prioritário e descontos.
- Portal oficial de ingressos do FC Barcelona: Quando o Barcelona receber a partida no Camp Nou ou em seu estádio designado, compre ingressos diretamente pelo site oficial do FC Barcelona ou aplicativo móvel.
- Bilheterias oficiais: Os ingressos podem ser comprados presencialmente no dia do jogo, ou nos dias que antecedem a partida, nas bilheterias do estádio mandante, desde que o evento não esteja esgotado.
Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários como StubHub.
Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga?
Os preços dos ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga variam dependendo da categoria do assento e do canal de compra:
Preços padrão de bilheteria direta e oficiais
- Valor de face / assentos padrão: Os preços oficiais de ingressos diretos normalmente variam de € 90 a € 230 para áreas padrão de assentos, como as seções Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.
- Assentos VIP e premium: Assentos de categoria superior ou pacotes hospitalidade geralmente começam em € 300+.
Mercados secundários de revenda de ingressos
- Nível de entrada / menor preço disponível: Em mercados secundários de ingressos, como StubHub, os preços iniciais geralmente começam em torno de US$ 130–US$ 170.
- Alta demanda / assentos centrais: Assentos premium no meio-campo ou anúncios de revenda de última hora podem alcançar valores acima de € 200 a € 400+, dependendo da disponibilidade e da demanda do mercado.
Osasuna x Espanyol em LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Osasuna e Espanyol
As últimas cinco partidas do Osasuna foram todas amistosos de pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al-Ain, e também houve derrota por 2 a 1 para o SSC Napoli em seu último teste antes disso. Pelo lado positivo, as vitórias sobre Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander mostraram que a equipe consegue obter resultados em amistosos, embora o nível dos adversários tenha variado consideravelmente ao longo dos cinco jogos.
As últimas cinco partidas do Espaynol abrangem tanto futebol competitivo quanto amistoso, rendendo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em LaLiga, embora antes disso tenha vencido o Levante por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. Na pré-temporada, empatou em 3 a 3 com o Middlesbrough e em 2 a 2 com o Burnley, além de perder por 3 a 1 para o Coventry City. Ao longo dos cinco jogos, o Espanyol marcou dez gols e sofreu oito.
Osasuna x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 17 de maio de 2026, com o Espanyol vencendo por 2 a 1 fora de casa no Estadio El Sadar. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 ao receber o Osasuna em 31 de agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Espanyol tem uma leve vantagem, com duas vitórias contra uma do Osasuna, além de dois empates para completar o retrospecto, incluindo um 0 a 0 no estádio do Espanyol em dezembro de 2024 e um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2023.
Confrontos
Classificação de Osasuna e Espanyol
No início da tabela de LaLiga, o Espanyol está em quinto, enquanto o Osasuna ocupa a 16ª colocação.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|4
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|1
|1
|0
|4
|2
|+2
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E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|6
|2
|1
|0
|1
|4
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|+2
|3
D
V
|7
|1
|1
|0
|0
|2
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|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|13
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|0
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|3
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|1
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
D
E
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D