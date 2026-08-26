O Osasuna enfrenta o Espanyol no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

No confronto direto mais recente no mesmo local, em maio de 2026, o Espanyol conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Osasuna. Historicamente, os encontros entre essas duas equipes no El Sadar têm sido disputas bastante equilibradas, com resultados por margens pequenas.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Osasuna x Espanyol em LaLiga?

Osasuna x Espanyol acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona, com o horário de início a ser confirmado.

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga?

Para comprar ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga sem usar links externos, você pode adquiri-los pelos seguintes canais oficiais e autorizados:

Plataformas oficiais diretas

Portal oficial de ingressos do Levante UD: Quando o Levante receber a partida no Estadio Ciutat de València, compre diretamente na seção de ingressos do site oficial do Levante UD. Os detentores de carnês de temporada normalmente recebem acesso prioritário e descontos.

Portal oficial de ingressos do FC Barcelona: Quando o Barcelona receber a partida no Camp Nou ou em seu estádio designado, compre ingressos diretamente pelo site oficial do FC Barcelona ou aplicativo móvel.

Bilheterias oficiais: Os ingressos podem ser comprados presencialmente no dia do jogo, ou nos dias que antecedem a partida, nas bilheterias do estádio mandante, desde que o evento não esteja esgotado.

Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários como StubHub.

Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga?

Os preços dos ingressos para Levante x Barcelona em LaLiga variam dependendo da categoria do assento e do canal de compra:

Preços padrão de bilheteria direta e oficiais

Valor de face / assentos padrão: Os preços oficiais de ingressos diretos normalmente variam de € 90 a € 230 para áreas padrão de assentos, como as seções Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.

Assentos VIP e premium: Assentos de categoria superior ou pacotes hospitalidade geralmente começam em € 300+.

Mercados secundários de revenda de ingressos

Nível de entrada / menor preço disponível: Em mercados secundários de ingressos, como StubHub, os preços iniciais geralmente começam em torno de US$ 130–US$ 170.

Alta demanda / assentos centrais: Assentos premium no meio-campo ou anúncios de revenda de última hora podem alcançar valores acima de € 200 a € 400+, dependendo da disponibilidade e da demanda do mercado.

Osasuna x Espanyol em LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna e Espanyol

As últimas cinco partidas do Osasuna foram todas amistosos de pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al-Ain, e também houve derrota por 2 a 1 para o SSC Napoli em seu último teste antes disso. Pelo lado positivo, as vitórias sobre Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander mostraram que a equipe consegue obter resultados em amistosos, embora o nível dos adversários tenha variado consideravelmente ao longo dos cinco jogos.

As últimas cinco partidas do Espaynol abrangem tanto futebol competitivo quanto amistoso, rendendo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em LaLiga, embora antes disso tenha vencido o Levante por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. Na pré-temporada, empatou em 3 a 3 com o Middlesbrough e em 2 a 2 com o Burnley, além de perder por 3 a 1 para o Coventry City. Ao longo dos cinco jogos, o Espanyol marcou dez gols e sofreu oito.

Osasuna x Espanyol: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 17 de maio de 2026, com o Espanyol vencendo por 2 a 1 fora de casa no Estadio El Sadar. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 ao receber o Osasuna em 31 de agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Espanyol tem uma leve vantagem, com duas vitórias contra uma do Osasuna, além de dois empates para completar o retrospecto, incluindo um 0 a 0 no estádio do Espanyol em dezembro de 2024 e um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2023.

Classificação de Osasuna e Espanyol

No início da tabela de LaLiga, o Espanyol está em quinto, enquanto o Osasuna ocupa a 16ª colocação.