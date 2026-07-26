O US Open de 2026 é o quarto e último Grand Slam da temporada de tênis, disputado de 23 de agosto a 13 de setembro no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Flushing Meadows, Nova York. Esta é a maior edição nos quase 150 anos de história do torneio, com um recorde de 22 dias de tênis e entretenimento.

Disputado pela primeira vez em 1881, o US Open é o único Grand Slam realizado nas Américas e acontece em Flushing Meadows desde 1978. O atual campeão Carlos Alcaraz venceu Jannik Sinner em uma final épica em 2025, e a dupla segue protagonizando uma das grandes rivalidades do tênis depois de Sinner defender seu título de Wimbledon em julho de 2026. No feminino, Aryna Sabalenka retorna como atual campeã após derrotar Amanda Anisimova no ano passado, com Coco Gauff, Iga Świątek e a campeã de Wimbledon de 2026 Linda Nosková entre as candidatas que tentam surpreender.

A procura por ingressos já foi intensa, com a pré-venda oficial da American Express gerando filas enormes e os ingressos a preço de face se esgotando rapidamente para as sessões mais importantes. A GOAL tem abaixo tudo o que você precisa, incluindo datas, preços e as formas mais baratas de entrar no complexo.

Quando é o US Open 2026? Calendário completo dos jogos

O US Open de 2026 terá um recorde de 22 dias, de domingo, 23 de agosto, até domingo, 13 de setembro, divididos entre Fan Week, qualifying, chave principal e fim de semana das finais. Abaixo está a programação completa, dia a dia, de cada fase do torneio.

Data Partida Local Ingressos Dom 23 ago Abertura da Fan Week e Arthur Ashe Kids' Day (entrada gratuita no complexo) USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, NY Ingressos Seg 24 ago Fan Week e qualifying, 1ª rodada (entrada gratuita no complexo) Flushing Meadows, NY Ingressos Ter 25 ago Fan Week e qualifying, 2ª rodada (entrada gratuita no complexo) Flushing Meadows, NY Ingressos Qua 26 ago Fan Week e qualifying, 3ª rodada (entrada gratuita no complexo) Flushing Meadows, NY Ingressos Qui 27 ago Fan Week e qualifying, rodada final (entrada gratuita no complexo) Flushing Meadows, NY Ingressos Sex 28 ago Fan Week continua, incluindo o Mixed Doubles Championship (entrada gratuita no complexo) Flushing Meadows, NY Ingressos Sáb 29 ago Encerramento da Fan Week (entrada gratuita no complexo) Flushing Meadows, NY Ingressos Dom 30 ago Chave principal, 1ª rodada, dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Seg 31 ago Chave principal, 1ª rodada, dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Ter 1º set Chave principal, 1ª rodada, dia 3 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Qua 2 set Chave principal, 2ª rodada, dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Qui 3 set Chave principal, 2ª rodada, dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Sex 4 set Chave principal, 3ª rodada, dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Sáb 5 set Chave principal, 3ª rodada, dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Dom 6 set Chave principal, 4ª rodada (oitavas de final), dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Seg 7 set Chave principal, 4ª rodada (oitavas de final), dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos Ter 8 set Quartas de final, dia 1 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos Qua 9 set Quartas de final, dia 2 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos Qui 10 set Semifinais de simples feminino e Open for All Day (entrada gratuita no complexo) Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos Sex 11 set Semifinais de simples masculino Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos Sáb 12 set Final de simples feminino Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos Dom 13 set Final de simples masculino Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos

Dois dias adicionais durante o torneio oferecem entrada gratuita no complexo além dos sete dias da Fan Week, dando aos fãs com orçamento apertado uma forma de curtir Flushing Meadows sem comprar ingresso algum.

Onde comprar ingressos para o US Open?

Os ingressos oficiais do US Open são vendidos por meio de usopen.org e Ticketmaster, parceira oficial de bilheteria do torneio. Normalmente, os ingressos são liberados em uma pré-venda para portadores de cartão American Express antes da abertura da venda geral ao público. A pré-venda deste ano teve demanda excepcionalmente alta, com um grande lote de ingressos a preço de face se esgotando em minutos, especialmente para as principais sessões no Arthur Ashe Stadium.

Se você perdeu a janela oficial, os mercados de revenda são a forma mais confiável de ainda encontrar uma ampla variedade de assentos. A StubHub lista ingressos verificados para todas as sessões e faixas de preço, com garantia ao comprador, o que a torna uma opção forte para os fãs compararem localização dos lugares e preços lado a lado depois que os ingressos primários se esgotam.

Os grounds passes, que dão acesso às quadras externas, além do Louis Armstrong Stadium e do Grandstand, por ordem de chegada, tendem a manter melhor seu valor ao longo do torneio e normalmente são o tipo de ingresso mais fácil de encontrar em cima da hora.

Quanto custam os ingressos para o US Open?

Os preços dos ingressos para o US Open dependem bastante do estádio, do dia e do estágio do torneio em que você está comprando.

Grounds passes: a partir de cerca de US$ 65, cobrindo todas as quadras externas, além do Louis Armstrong Stadium e do Grandstand.

a partir de cerca de US$ 65, cobrindo todas as quadras externas, além do Louis Armstrong Stadium e do Grandstand. Arthur Ashe Stadium, primeiras rodadas: a partir de apenas US$ 43 para sessões diurnas, subindo ao longo do torneio.

a partir de apenas US$ 43 para sessões diurnas, subindo ao longo do torneio. Louis Armstrong Stadium: a partir de cerca de US$ 139.

a partir de cerca de US$ 139. Grandstand: a partir de cerca de US$ 180.

a partir de cerca de US$ 180. Quartas de final: a partir de cerca de US$ 88 (sessão diurna) até US$ 173 (sessão noturna) no Arthur Ashe.

a partir de cerca de US$ 88 (sessão diurna) até US$ 173 (sessão noturna) no Arthur Ashe. Semifinais: a partir de cerca de US$ 158 (feminino) até US$ 396 (masculino).

a partir de cerca de US$ 158 (feminino) até US$ 396 (masculino). Finais: final feminina a partir de cerca de US$ 320; final masculina a partir de cerca de US$ 686, com preços de revenda para os melhores lugares chegando à casa dos milhares.

Os preços de revenda para as sessões mais badaladas, incluindo a final masculina, já foram reportados em vários múltiplos do preço de face neste ano. Reservar o mais cedo possível e considerar um grounds pass ou uma sessão diurna das primeiras rodadas continua sendo a forma realisticamente mais barata de entrar no torneio.

Estrelas para acompanhar no US Open 2026

As listas de inscritos de 2026 contam com um dos campos mais fortes da história do torneio. Aqui estão os principais nomes das duas chaves.

Simples masculino

Jannik Sinner (Itália) - número 1 do mundo, campeão do US Open de 2024, atual campeão de Wimbledon

Carlos Alcaraz (Espanha) - atual campeão do US Open, bicampeão do torneio

Alexander Zverev (Alemanha) - número 2 do mundo, campeão de Roland Garros de 2026, finalista de Wimbledon em 2026

Novak Djokovic (Sérvia) - campeão de 24 Grand Slams

Ben Shelton (EUA) - americano do top 10 e favorito do público da casa

Taylor Fritz (EUA) - americano do top 10, ex-finalista do US Open

Simples feminino

Aryna Sabalenka (Belarus) - número 1 do mundo, bicampeã defensora do título (2024, 2025), em busca do terceiro título seguido

Elena Rybakina (Cazaquistão) - número 2 do mundo, campeã do Australian Open de 2026

Jessica Pegula (EUA) - número 3 do mundo, finalista do US Open de 2024

Coco Gauff (EUA) - principal esperança americana e ex-campeã

Amanda Anisimova (EUA) - finalista do US Open de 2025

Iga Świątek (Polônia) - ex-número 1 do mundo e múltipla campeã de Grand Slam

Linda Nosková (República Tcheca) - campeã de Wimbledon de 2026

Naomi Osaka (Japão) - bicampeã do US Open

A participação ainda está sujeita a desistências e mudanças de última hora à medida que o torneio se aproxima, por isso vale a pena conferir as listas oficiais de inscritos mais perto da chave principal para ver o quadro confirmado mais recente.

Quem são os atuais campeões do US Open Tennis?

Ano Vencedor masculino Vencedora feminina 2015 Novak Djokovic Flavia Pennetta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 2017 Rafael Nadal Sloane Stephens 2018 Novak Djokovic Naomi Osaka 2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu 2020 Dominic Thiem Naomi Osaka 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek 2023 Novak Djokovic Coco Gauff 2024 Jannik Sinner Aryna Sabalenka 2025 Carlos Alcaraz Aryna Sabalenka

Tudo o que você precisa saber sobre os palcos em Flushing Meadows

O US Open não é disputado em uma única quadra. Ele se desenrola por um complexo inteiro de estádios, cada um com seu próprio perfil, atmosfera e faixa de preço.

O Arthur Ashe Stadium é a joia da coroa do torneio e o maior palco de tênis do mundo, com capacidade para cerca de 23.771 fãs. Ele recebe todas as principais sessões diurnas e noturnas, incluindo as duas finais de simples, e agora conta com teto retrátil como parte de uma reforma de 800 milhões de dólares americanos no complexo, dos quais 550 milhões foram destinados apenas ao Ashe. Suas sessões noturnas, tradição que remonta a 1975, seguem sendo a experiência emblemática do US Open, conhecidas por sua atmosfera elétrica e sem código de vestimenta.

O Louis Armstrong Stadium é a segunda maior quadra principal e também conta com teto retrátil. Ele recebe o próximo nível de partidas de destaque e oferece uma visão mais íntima da ação do que o Ashe, muitas vezes por um preço menor, o que o torna uma ótima opção para fãs que querem um assento reservado sem pagar o adicional do Ashe.

O Grandstand é o menor dos três estádios com ingresso, valorizado pelos fãs por sua visão mais próxima da quadra e pela atmosfera animada. Regularmente recebe estrelas em ascensão e confrontos competitivos das primeiras rodadas, e costuma custar menos do que o Ashe ou o Armstrong.

As quadras externas, 22 ao todo, estão incluídas em qualquer Grounds Pass e se espalham pelo restante do campus de 46,5 acres no Flushing Meadows Corona Park, Queens. Essas quadras com acesso por ordem de chegada são onde você verá sessões de treino, partidas do qualifying e primeiras rodadas de perto, muitas vezes a poucos metros dos jogadores, sem custo extra além do próprio passe.

Todo o local é a casa do US Open desde 1978, e chegar lá é simples: a linha 7 do metrô vai direto até a estação Mets-Willets Point ao lado do centro de tênis, com a Long Island Rail Road também atendendo a região. Cada visitante está limitado a uma bolsa de no máximo 12 x 12 x 16 polegadas, e garrafas de vidro e latas não são permitidas no local.

Com público recorde esperado ao longo de todos os 22 dias e a demanda já superando a oferta desde a abertura da pré-venda, comparar assentos nos quatro palcos, além das opções oficiais e de revenda, é a melhor forma de encontrar o equilíbrio ideal entre orçamento e visão de jogo para o US Open deste ano.