Como comprar ingressos para o US Open de Tênis de 2026: datas, preços dos ingressos e mais

O US Open de 2026 é o quarto e último Grand Slam da temporada de tênis, realizado de 23 de agosto a 13 de setembro no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Flushing Meadows, Nova York. Esta é a maior edição da história de quase 150 anos do torneio, com um recorde de 22 dias de tênis e entretenimento.

Disputado pela primeira vez em 1881, o US Open é o único Grand Slam realizado nas Américas e acontece em Flushing Meadows desde 1978. O atual campeão Carlos Alcaraz venceu Jannik Sinner em uma épica final de 2025, e a dupla segue protagonizando uma das grandes rivalidades do tênis depois de Sinner defender seu título de Wimbledon em julho de 2026. No feminino, Aryna Sabalenka retorna como atual campeã após vencer Amanda Anisimova no ano passado, com Coco Gauff, Iga Świątek e a campeã de Wimbledon de 2026 Linda Nosková entre as candidatas que tentam surpreender.

A procura por ingressos já tem sido intensa, com a pré-venda oficial da American Express gerando filas enormes e os ingressos a preço de face se esgotando rapidamente para as principais sessões. A GOAL traz abaixo tudo o que você precisa saber, incluindo datas, preços e as formas mais baratas de entrar no complexo.

Quando é o US Open 2026? Calendário completo de partidas

O US Open de 2026 terá duração recorde de 22 dias, de domingo, 23 de agosto, até domingo, 13 de setembro, dividido entre Fan Week, qualifying, chave principal e o fim de semana das finais. Abaixo está a programação completa, dia a dia, de cada fase do torneio.

Data Partida Local Ingressos dom. 23 ago. Abertura da Fan Week & Arthur Ashe Kids' Day (acesso gratuito às quadras externas) USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, NY Ingressos seg. 24 ago. Fan Week & qualifying, 1ª rodada (acesso gratuito às quadras externas) Flushing Meadows, NY Ingressos ter. 25 ago. Fan Week & qualifying, 2ª rodada (acesso gratuito às quadras externas) Flushing Meadows, NY Ingressos qua. 26 ago. Fan Week & qualifying, 3ª rodada (acesso gratuito às quadras externas) Flushing Meadows, NY Ingressos qui. 27 ago. Fan Week & qualifying, rodada final (acesso gratuito às quadras externas) Flushing Meadows, NY Ingressos sex. 28 ago. Continuação da Fan Week, incluindo a final de duplas mistas (acesso gratuito às quadras externas) Flushing Meadows, NY Ingressos sáb. 29 ago. Encerramento da Fan Week (acesso gratuito às quadras externas) Flushing Meadows, NY Ingressos dom. 30 ago. Chave principal, 1ª rodada, dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos seg. 31 ago. Chave principal, 1ª rodada, dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos ter. 1º set. Chave principal, 1ª rodada, dia 3 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos qua. 2 set. Chave principal, 2ª rodada, dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos qui. 3 set. Chave principal, 2ª rodada, dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos sex. 4 set. Chave principal, 3ª rodada, dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos sáb. 5 set. Chave principal, 3ª rodada, dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos dom. 6 set. Chave principal, 4ª rodada (oitavas de final), dia 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos seg. 7 set. Chave principal, 4ª rodada (oitavas de final), dia 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Ingressos ter. 8 set. Quartas de final, dia 1 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos qua. 9 set. Quartas de final, dia 2 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos qui. 10 set. Semifinais de simples femininas & Open for All Day (acesso gratuito às quadras externas) Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos sex. 11 set. Semifinais de simples masculinas Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos sáb. 12 set. Final de simples femininas Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos dom. 13 set. Final de simples masculinas Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Ingressos

Dois dias adicionais durante o torneio oferecem acesso gratuito às quadras externas, além dos sete dias da Fan Week, dando aos torcedores com orçamento mais apertado uma forma de viver Flushing Meadows sem comprar ingresso algum.

Onde comprar ingressos para o US Open?

Os ingressos oficiais do US Open são vendidos por usopen.org e Ticketmaster, parceira oficial de bilheteria do torneio. Normalmente, os ingressos são disponibilizados em uma pré-venda para portadores de cartão American Express antes da abertura da venda geral ao público. A pré-venda deste ano teve demanda excepcionalmente alta, com um grande lote de ingressos a preço de face esgotado em poucos minutos, especialmente para as principais sessões no Arthur Ashe Stadium.

Se você perdeu a janela oficial, os marketplaces de revenda são a forma mais confiável de ainda encontrar uma ampla variedade de assentos. O StubHub lista ingressos verificados para todas as sessões e faixas de preço, com garantia ao comprador, o que o torna uma opção forte para os fãs que comparam localização dos assentos e preços lado a lado depois que os ingressos primários se esgotam.

Os grounds passes, que dão acesso às quadras externas, além do Louis Armstrong Stadium e do Grandstand por ordem de chegada, costumam preservar melhor seu valor ao longo do torneio e geralmente são o tipo de ingresso mais fácil de encontrar em cima da hora.

Quanto custam os ingressos para o US Open?

Os preços dos ingressos do US Open dependem muito do estádio, do dia e de quão avançado no torneio você estiver comprando.

Grounds passes: a partir de cerca de US$ 65, cobrindo todas as quadras externas, além do Louis Armstrong Stadium e do Grandstand.

a partir de cerca de US$ 65, cobrindo todas as quadras externas, além do Louis Armstrong Stadium e do Grandstand. Arthur Ashe Stadium, primeiras rodadas: a partir de apenas US$ 43 para sessões diurnas, subindo ao longo do torneio.

a partir de apenas US$ 43 para sessões diurnas, subindo ao longo do torneio. Louis Armstrong Stadium: a partir de cerca de US$ 139.

a partir de cerca de US$ 139. Grandstand: a partir de cerca de US$ 180.

a partir de cerca de US$ 180. Quartas de final: a partir de cerca de US$ 88 (sessão diurna) até US$ 173 (sessão noturna) no Arthur Ashe.

a partir de cerca de US$ 88 (sessão diurna) até US$ 173 (sessão noturna) no Arthur Ashe. Semifinais: a partir de cerca de US$ 158 (femininas) até US$ 396 (masculinas).

a partir de cerca de US$ 158 (femininas) até US$ 396 (masculinas). Finais: final feminina a partir de cerca de US$ 320; final masculina a partir de cerca de US$ 686, com os preços de revenda para os melhores assentos chegando à casa dos milhares.

Já foi relatado que os preços de revenda para as sessões mais badaladas, incluindo a final masculina, estão várias vezes acima do valor de face neste ano. Reservar o mais cedo possível e considerar um grounds pass ou uma sessão diurna das primeiras rodadas segue sendo a forma mais barata e realista de entrar no torneio.

Jogadores para ficar de olho no US Open 2026

As listas de inscritos de 2026 trazem um dos campos mais fortes da história do torneio. Aqui estão os principais nomes nas duas chaves.

Simples masculinas

Jannik Sinner (Itália) - número 1 do mundo, campeão do US Open de 2024, atual campeão de Wimbledon

Carlos Alcaraz (Espanha) - atual campeão do US Open, bicampeão do torneio

Alexander Zverev (Alemanha) - número 2 do mundo, campeão de Roland Garros de 2026, finalista de Wimbledon em 2026

Novak Djokovic (Sérvia) - campeão de 24 Grand Slams

Ben Shelton (EUA) - americano do top 10 e favorito da torcida local

Taylor Fritz (EUA) - americano do top 10, ex-finalista do US Open

Simples femininas

Aryna Sabalenka (Belarus) - número 1 do mundo, bicampeã defensora (2024, 2025), em busca do terceiro título seguido

Elena Rybakina (Cazaquistão) - número 2 do mundo, campeã do Australian Open de 2026

Jessica Pegula (EUA) - número 3 do mundo, finalista do US Open de 2024

Coco Gauff (EUA) - principal esperança americana e ex-campeã

Amanda Anisimova (EUA) - finalista do US Open de 2025

Iga Świątek (Polônia) - ex-número 1 do mundo e campeã de múltiplos Grand Slams

Linda Nosková (República Tcheca) - campeã de Wimbledon de 2026

Naomi Osaka (Japão) - bicampeã do US Open

A participação segue sujeita a desistências e mudanças de última hora à medida que o torneio se aproxima, por isso vale checar as listas oficiais de inscritos mais perto da chave principal para ver o campo confirmado mais recente.

Quem são os atuais campeões do US Open Tennis?

Ano Campeão masculino Campeã feminina 2015 Novak Djokovic Flavia Pennetta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 2017 Rafael Nadal Sloane Stephens 2018 Novak Djokovic Naomi Osaka 2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu 2020 Dominic Thiem Naomi Osaka 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek 2023 Novak Djokovic Coco Gauff 2024 Jannik Sinner Aryna Sabalenka 2025 Carlos Alcaraz Aryna Sabalenka

Tudo o que você precisa saber sobre os locais em Flushing Meadows

O US Open não é disputado em uma única quadra, ele se desenrola em um complexo completo de estádios, cada um com seu próprio perfil, atmosfera e faixa de preço.

Arthur Ashe Stadium é a joia da coroa do torneio e o maior palco de tênis do mundo, com capacidade para cerca de 23.771 torcedores. Ele recebe todas as principais sessões diurnas e noturnas, incluindo as duas finais de simples, e agora tem teto retrátil como parte de uma reforma de 800 milhões de dólares americanos no complexo, dos quais 550 milhões foram investidos apenas no Ashe. Suas sessões noturnas, uma tradição desde 1975, seguem sendo a experiência marcante do US Open, conhecidas pelo ambiente eletrizante e sem código de vestimenta.

Louis Armstrong Stadium é a segunda principal quadra do torneio e também tem teto retrátil. Ele recebe o próximo nível de jogos de destaque e oferece uma visão mais íntima da ação do que o Ashe, muitas vezes por um preço mais baixo, o que o torna uma forte opção para fãs que querem um assento reservado sem pagar o adicional cobrado no Ashe.

O Grandstand é o menor dos três estádios com ingressos, valorizado pelos fãs por sua proximidade da quadra e atmosfera vibrante. Ele recebe regularmente estrelas em ascensão e confrontos competitivos das primeiras rodadas, e costuma ser vendido por menos do que Ashe ou Armstrong.

As quadras externas, 22 no total, estão incluídas em qualquer Grounds Pass e se espalham pelo restante do complexo de 46,5 acres no Flushing Meadows Corona Park, em Queens. Nessas quadras por ordem de chegada, você verá sessões de treino, jogos do qualifying e primeiras rodadas bem de perto, muitas vezes a poucos pés dos jogadores, sem custo extra além do próprio passe.

Todo o local recebe o US Open desde 1978, e chegar lá é simples: a linha 7 do metrô vai diretamente até a estação Mets-Willets Point, ao lado do centro de tênis, com a Long Island Rail Road também atendendo a área. Cada visitante pode levar apenas uma bolsa de no máximo 12 x 12 x 16 polegadas, e garrafas de vidro e latas não são permitidas no local.

Com recorde de público esperado ao longo dos 22 dias e a demanda já superando a oferta desde a abertura da pré-venda, comparar assentos nos quatro espaços, além das opções de ingressos oficiais e de revenda, é a melhor forma de encontrar o equilíbrio certo entre orçamento e visão de quadra para o US Open deste ano.