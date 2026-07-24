Como comprar ingressos para o UFC Fight Night em Abu Dhabi: preços, datas, local do evento e mais sobre Ankalaev x Rountree Jr

O UFC retorna a Abu Dhabi para mais um evento de grande sucesso neste verão, com Magomed Ankalaev enfrentando Khalil Rountree Jr. em uma grande luta principal na categoria meio-pesado, na Etihad Arena, na Ilha de Yas.

Abu Dhabi se tornou um dos principais destinos internacionais do UFC, sediando regularmente eventos “Fight Night” de nível mundial e lutas pelo título que atraem fãs de todo o Oriente Médio e do mundo inteiro.

A demanda por eventos do UFC em Abu Dhabi continua crescendo ano após ano, com os ingressos para as categorias de assentos mais acessíveis frequentemente esgotando rapidamente.

Seja você viajando de outra região dos Emirados Árabes Unidos ou vindo do exterior, o GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o UFC Fight Night: Ankalaev vs. Rountree Jr., incluindo preços, pacotes de hospitalidade e onde encontrar os melhores lugares disponíveis.

Quando será o UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr?

Data e horário Agenda Local Ingressos Sábado, 25 de julho de 2026 UFC Fight Night: Magomed Ankalaev x Khalil Rountree Jr. Etihad Arena, Ilha de Yas, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para o UFC Fight Night: Ankalaev x Rountree Jr.?

A maneira mais fácil de garantir seu lugar na Etihad Arena é pelo StubHub, onde os fãs podem conferir os assentos disponíveis em várias seções e comparar preços de acordo com a disponibilidade.

Os ingressos oficiais foram inicialmente disponibilizados pela Ticketmaster UAE após um período de pré-venda para fãs registrados, antes do início da venda ao público em geral. Como era de se esperar, muitos dos assentos com preços mais baixos se esgotaram rapidamente, tornando os mercados de revenda uma das melhores opções para os torcedores que perderam a venda inicial ou estão organizando viagens de última hora.

O StubHub disponibiliza regularmente ingressos em todas as categorias de assentos, desde os mais econômicos na parte superior do estádio até experiências premium ao lado do octógono. Como a disponibilidade de ingressos muda com frequência, os preços podem variar à medida que o evento se aproxima.

Quanto custam os ingressos para o UFC Fight Night: Ankalaev vs. Rountree Jr.?

Os ingressos para o UFC Fight Night geralmente custam a partir de cerca de 295 AED, o que torna este evento uma das oportunidades mais acessíveis para assistir a um evento do UFC ao vivo em Abu Dhabi.

Os preços nominais típicos incluem:

Categoria Faixa de preço Categoria 8 A partir de 295 AED Categoria 7 Por volta de 495 AED Categoria 6 A partir de 695 AED Categoria 5 A partir de 1.295 AED Categoria 4 A partir de 2.495 AED Categoria 3 A partir de 3.495 AED Categoria 2 A partir de 5.495 AED Categoria 1 Premium Até 10.495 AED

Os assentos maisbaratos estão localizados nos níveis superiores da Etihad Arena, mas, graças ao design inclinado das arquibancadas do local, eles ainda oferecem uma vista impressionante do octógono.

Os ingressos da faixa intermediária oferecem um dos melhores equilíbrios entre preço e visibilidade, enquanto os assentos premium no piso proporcionam a visão mais próxima possível dos lutadores.

Os preços de revenda podem ficar acima ou abaixo do valor de face, dependendo da oferta e da demanda. Os fãs que buscam os ingressos mais baratos devem acompanhar as listagens regularmente, já que, muitas vezes, novos ingressos ficam disponíveis mais perto da semana da luta.

Como posso conseguir ingressos para o UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

A maneira mais rápida de garantir seu lugar é comprando pelo StubHub, onde você pode comparar preços em várias seções de assentos antes de finalizar a compra.

Para aumentar suas chances de conseguir a melhor oferta:

Compre seus ingressos o mais cedo possível.

Compare preços entre diferentes categorias de assentos.

Verifique as listagens regularmente, pois os preços de revenda mudam com frequência.

Considere os assentos nas arquibancadas superiores se estiver procurando os preços mais baixos.

Compre apenas em plataformas de revenda de ingressos.

Se você estiver viajando de fora de Abu Dhabi, vale a pena reservar seus voos e hospedagem com antecedência, já que a UFC Fight Week atrai milhares de visitantes internacionais para a Ilha de Yas.

Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena

A Etihad Arena é o maior espaço de entretenimento coberto dos Emirados Árabes Unidos e se tornou a sede do UFC em Abu Dhabi. Localizada na Ilha de Yas, a arena recebe regularmente o UFC Fight Nights, lutas pelo título, shows, jogos de basquete e outros grandes eventos esportivos internacionais.

O local tem capacidade para aproximadamente 18.000 espectadores, dependendo da configuração do evento, e foi projetado para oferecer excelente visibilidade em toda a arena.

A Etihad Arena fica na Yas Bay Waterfront, um dos principais destinos de entretenimento de Abu Dhabi. Os fãs que comparecerem ao evento também podem visitar atrações próximas, incluindo o Ferrari World Abu Dhabi, o Warner Bros. World Abu Dhabi, o SeaWorld Abu Dhabi e o Yas Waterworld.

Há amplo estacionamento ao redor do local, enquanto táxis e serviços de transporte por aplicativo oferecem fácil acesso antes e depois do evento. Muitos hotéis também operam serviços de transporte para a Ilha de Yas durante grandes eventos.

Dentro da arena, os visitantes encontrarão uma ampla variedade de pontos de alimentação e bebidas, lojas oficiais de produtos do UFC e diversas instalações projetadas para aprimorar a experiência no dia do evento.

Como a maioria dos fornecedores de ingressos agora utiliza bilhetagem digital, os fãs devem garantir que seus celulares estejam totalmente carregados antes de chegar e ter seus ingressos digitais prontos para serem escaneados na entrada.

Com Magomed Ankalaev e Khalil Rountree Jr. escalados para protagonizar mais uma noite memorável de artes marciais mistas de nível mundial, o UFC Fight Night promete uma atmosfera inesquecível em Abu Dhabi. Dada a alta demanda por eventos do UFC na Ilha de Yas, reservar com antecedência continua sendo a melhor maneira de garantir os ingressos mais baratos disponíveis antes que os preços aumentem à medida que a noite da luta se aproxima.