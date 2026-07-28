Como comprar ingressos para o The Miami Show Dubai: datas, preços dos ingressos e mais

A banda mais lendária do Kuwait está indo para os Emirados Árabes Unidos neste verão, e os fãs de música do Golfo já estão de olho na data. O Miami Show chega à Coca-Cola Arena no sábado, 29 de agosto de 2026, trazendo décadas de sucessos e um toque novo, guiado pelo público, para um dos maiores espaços cobertos de Dubai.

Desde sua formação em 1991, a Miami Band se tornou um dos nomes mais reconhecíveis do pop do Golfo, conhecida por faixas como Bastans, Ya Omri Ana e Ya Helwakom, que embalaram gerações de ouvintes em toda a região. O Miami Show é apresentado como algo além de um simples repertório nostálgico, com participação do público integrada ao formato e novos arranjos misturados ao catálogo clássico. O show também acontece durante o Dubai Summer Surprises, o que significa que entra em um período do calendário já repleto de grandes eventos por toda a cidade.

GOAL tem todos os detalhes que você precisa sobre datas, preços e como comprar, para que você garanta seu lugar antes que os ingressos com os melhores preços acabem.

Quando será o Miami Show Dubai?

Data e hora Evento Local Ingressos Sábado, 29 de agosto de 2026, 20h30 Miami Show Dubai Coca-Cola Arena, City Walk, Dubai Ingressos

A abertura dos portões e os horários exatos de entrada serão confirmados mais perto do show, mas a apresentação em si está marcada para 20h30 no horário local. Dada a popularidade do local para shows de pop do Golfo, os fãs são aconselhados a não deixar a compra para a última hora.

Onde comprar ingressos para o Miami Show Dubai?

O lugar oficial e mais seguro para comprar ingressos para o Miami Show Dubai é a Platinumlist, a parceira de bilheteria autorizada do evento. Comprar diretamente pela Platinumlist garante que seus ingressos sejam válidos para entrada e protege você dos riscos que vêm com sites de revenda.

Os ingressos são vendidos por ordem de chegada, e os preços tendem a subir à medida que os lotes das categorias mais baratas se esgotam, então comprar mais cedo normalmente significa melhor custo-benefício.

Quanto custam os ingressos para o Miami Show Dubai?

Os preços dos ingressos para o Miami Show Dubai são divididos em oito categorias, dando aos fãs uma faixa clara de opções dependendo do orçamento e de quão perto do palco eles querem ficar:

Bronze: a partir de AED 195

Prata: a partir de AED 295

Ouro: a partir de AED 395

Platinum: a partir de AED 595

Diamond: a partir de AED 795

VIP: a partir de AED 1.025

VVIP: a partir de AED 1.195

Royal: a partir de AED 1.945

Como acontece com a maioria dos shows muito procurados, os ingressos com menor preço também são os mais limitados em número. Se sua prioridade é entrar pagando o melhor preço possível, reservar cedo pelo link oficial da Platinumlist é a decisão mais inteligente. Os preços também são exibidos em AED no checkout, e a Platinumlist oferece pagamento parcelado via Tabby para os fãs que quiserem dividir o custo.

Como posso conseguir ingressos para o Miami Show Dubai?

Comprar ingressos para o Miami Show Dubai é um processo simples. Veja como fazer:

Acesse a página oficial do evento Miami Show Dubai na Platinumlist. Escolha a categoria de ingresso de sua preferência com base no orçamento e na preferência de assento, começando pela faixa mais barata em torno de AED 195. Selecione o número de ingressos desejado. Vale notar que qualquer pessoa com menos de 16 anos deve estar acompanhada por um adulto de 18 anos ou mais, e crianças acima de um ano de idade também precisam de um ingresso válido para entrada. Conclua sua compra usando pagamento com cartão ou opte pelo parcelamento via Tabby, se estiver disponível no checkout. Fique de olho na sua caixa de entrada. Os e-tickets normalmente são emitidos eletronicamente nos dias que antecedem o evento, então não há necessidade de se preocupar se você não os receber imediatamente após a compra.

Diante da procura por shows de pop do Golfo na Coca-Cola Arena, e do preço inicial relativamente acessível desta apresentação, os fãs são incentivados a reservar mais cedo para evitar perder os assentos mais baratos disponíveis.

Tudo o que você precisa saber sobre a Coca-Cola Arena

A Coca-Cola Arena é um dos principais espaços cobertos de entretenimento de Dubai, localizada no coração de City Walk. Desde a inauguração, consolidou-se como um dos destinos preferidos da região para grandes shows, apresentações de comédia e entretenimento ao vivo, recebendo regularmente atrações principais internacionais e regionais.

Chegar lá é simples, independentemente do meio de transporte. De carro, o local é facilmente acessível pela Sheikh Zayed Road, pela saída 47 em direção à Al Safa Street, com sinalização orientando os visitantes até City Walk. As ligações de transporte público também são bem estabelecidas, tornando a arena acessível sem a necessidade de dirigir.

Se você pretende estacionar no local, vale a pena separar um valor extra no orçamento, já que o estacionamento pago funciona nos arredores da arena durante grandes eventos. Recomenda-se chegar com bastante antecedência do horário marcado de 20h30, especialmente para um show de alta procura como este, para ter tempo para os controles de entrada e para encontrar seu lugar.

Para a lista completa de itens proibidos e das políticas do local, os fãs são aconselhados a consultar as diretrizes oficiais da Coca-Cola Arena antes do show. E lembre-se: ingressos comprados por canais oficiais vêm com proteções contra fraude, então sempre reserve pelo link verificado da Platinumlist para garantir a entrada.

Com uma das atrações ao vivo mais duradouras do Golfo, uma noite construída em torno da participação dos fãs e preços de ingressos a partir de AED 195, valor amigável para o bolso, o Miami Show Dubai está se desenhando como um dos destaques da programação do Dubai Summer Surprises neste verão. Garanta seu lugar pela página oficial da Platinumlist antes que os ingressos com o melhor custo-benefício acabem.