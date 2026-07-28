Dubai é uma cidade conhecida por ultrapassar os limites do que é possível, e isso fica mais evidente do que nunca no La Perle by Dragone.

Localizada no coração de Al Habtoor City, é uma obra-prima aquática que desafia a gravidade e redefiniu o entretenimento no Oriente Médio.

Criado pelo lendário diretor artístico Franco Dragone, famoso por seu trabalho com o Cirque du Soleil, o La Perle Dubai combina acrobacias de tirar o fôlego com tecnologia de ponta, tudo centrado em um palco aquático de 270 graus que se transforma de seco para molhado em questão de segundos.

O GOAL tem todas as datas mais recentes do espetáculo, os preços de ingressos mais competitivos e os lugares mais confiáveis para comprar online neste momento, para garantir que você não perca essa espetacular jornada aquática.

Quando é o La Perle Dubai by Dragone?

Data e horário Evento Local Ingressos Qua - dom: 18:30 e 21:00 La Perle by Dragone Live Show Al Habtoor City, Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para o La Perle Dubai?

A forma mais segura e eficiente de comprar ingressos para o La Perle é por meio da parceira oficial de bilheteria, a Platinumlist.

Essa plataforma fornece disponibilidade em tempo real e permite que você escolha seus assentos específicos em um mapa digital do teatro. Comprar pelo link oficial garante que você está pagando o preço correto, sem os acréscimos ocultos frequentemente encontrados em sites de terceiros não verificados.

Embora tecnicamente seja possível comprar ingressos na bilheteria localizada dentro de Al Habtoor City, desaconselhamos fortemente esperar até o dia do espetáculo. O La Perle frequentemente tem ingressos esgotados, especialmente nas faixas de assentos mais acessíveis.

Ao reservar online com antecedência, você não apenas garante seu lugar, como também muitas vezes tem acesso a descontos exclusivos para compras online e ofertas antecipadas que não estão disponíveis na bilheteria. Além disso, ter um ingresso eletrônico no celular torna a entrada muito mais tranquila na noite da apresentação.

Quanto custam os ingressos para o La Perle Dubai?

O La Perle oferece um sistema de assentos em categorias, pensado para atender a todos os orçamentos. O teatro foi projetado com apenas 14 filas, o que significa que até os assentos mais baratos oferecem uma vista fantástica do palco de 270 graus. Queremos destacar as categorias Bronze e Silver como as opções com melhor custo-benefício para os fãs que querem viver a magia sem pagar um preço muito alto.

Bronze (opção mais barata): a partir de 220 AED . Esses são os ingressos mais econômicos, normalmente localizados mais à direita e à esquerda do palco. Eles oferecem uma perspectiva incrível das acrobacias aéreas e dos mergulhos aquáticos por uma fração do custo.

a partir de . Esses são os ingressos mais econômicos, normalmente localizados mais à direita e à esquerda do palco. Eles oferecem uma perspectiva incrível das acrobacias aéreas e dos mergulhos aquáticos por uma fração do custo. Silver: a partir de 270 AED . Esses assentos ficam em posição central e proporcionam uma excelente vista panorâmica de todo o palco aquático e da esfera de motocicletas.

a partir de . Esses assentos ficam em posição central e proporcionam uma excelente vista panorâmica de todo o palco aquático e da esfera de motocicletas. Gold: a partir de 380 AED . Esses assentos preferenciais ficam mais próximos do palco, colocando você bem na área dos respingos em alguns dos maiores momentos do espetáculo.

a partir de . Esses assentos preferenciais ficam mais próximos do palco, colocando você bem na área dos respingos em alguns dos maiores momentos do espetáculo. Platinum: a partir de 570 AED . Essa categoria inclui estacionamento com manobrista e acesso ao lounge VIP com petiscos e bebidas de cortesia antes do espetáculo.

a partir de . Essa categoria inclui estacionamento com manobrista e acesso ao lounge VIP com petiscos e bebidas de cortesia antes do espetáculo. VIP: a partir de 810 AED. A experiência máxima de luxo. Inclui assentos premium, um voucher de 50 AED para produtos e acesso completo ao lounge VIP com opções gastronômicas especiais.

Para quem busca uma noite completa, o pacote Dinner & Show é uma oferta de destaque. A partir de aproximadamente 414 AED, você pode combinar um ingresso Silver com uma refeição de três pratos em um dos restaurantes renomados de Al Habtoor City, como o BQ French Kitchen ou o World Cut Steakhouse. Muitas vezes, essa é a forma mais inteligente de elevar sua experiência mantendo os custos sob controle.

Tudo o que você precisa saber sobre Al Habtoor City

Al Habtoor City é um enorme marco de luxo localizado às margens do Dubai Water Canal. O teatro construído sob medida para o La Perle fica entre três hotéis de classe mundial: Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai e Habtoor Palace Dubai. Isso torna o local extremamente fácil de encontrar e oferece uma grande variedade de opções para comer antes e depois do espetáculo.

Se você for de carro, o local fica logo na saída da Sheikh Zayed Road (E11). Siga as placas para Al Habtoor City; há serviço de manobrista na entrada do teatro, incluído para portadores de ingressos VIP e Platinum, e há amplo estacionamento pago da RTA nas proximidades. Para quem vai usar o metrô de Dubai, a estação mais próxima é Business Bay, na Red Line. De lá, são apenas 5 minutos de táxi ou 15 minutos de caminhada ao longo do canal até o teatro.

O código de vestimenta do La Perle é smart casual. Embora você não precise de smoking, evite roupas de praia ou chinelos para garantir uma entrada sem problemas. Recomendamos chegar pelo menos entre 45 e 60 minutos antes do início do espetáculo. Isso dá tempo suficiente para retirar eventuais lembranças físicas, aproveitar uma bebida no bar do teatro e se acomodar no seu assento antes que 2,7 milhões de litros de água comecem a inundar o palco. Lembre-se: depois que o espetáculo começa, pessoas atrasadas só entram durante uma pausa adequada na apresentação, para evitar interromper os artistas e os outros convidados.