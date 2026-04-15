Como comprar ingressos para o jogo Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Denver Nuggets recebe o Minnesota Timberwolves na Ball Arena, em Denver, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser um início eletrizante da primeira fase da Conferência Oeste.

Com o início oficial dos Playoffs da NBA de 2026, este confronto entre o terceiro e o sexto colocado conta com grandes nomes e aspirações ao título em ambos os lados.

Denver terminou a temporada regular em grande estilo como o terceiro colocado (54-28), enquanto Minnesota garantiu a sexta posição (49-33) para evitar o Torneio de Play-In.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Timberwolves x Nuggets, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.

Horário do início do jogo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves

NBA Playoffs Ball Arena

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Nuggets?

Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que os preços médios da temporada regular.

Os preços variam de acordo com a fase da competição e a cidade; atualmente, naBall Arena, em Denver, os preços básicos para o Jogo 1 começam em cerca de US$ 93, enquanto uma ida ao Target Center, em Minneapolis, para o Jogo 3 está mais cara, com preços a partir de US$ 181.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

Nível dos assentos: os assentos “Nosebleed” no nível 300 são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar US$ 3.000.

Dinâmica da série: se a série estiver empatada ao chegar aos jogos finais, espere que os preços de revenda disparem.

Demanda do mercado: Tanto Denver quanto Minnesota tiveram um crescimento enorme em suas torcidas nas duas últimas temporadas, tornando esses ingressos alguns dos “mais difíceis de conseguir” na Conferência Oeste.





Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (médias do Jogo 1)

Equipe Arena Faixa de preço de entrada New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Denver Nuggets Ball Arena $93 - $650 L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800 Minnesota Timberwolves Target Center $181 - $720 Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540 Boston Celtics TD Garden $195 - $850

Notícias e escalações das equipes

Escalações de Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves DEN - Escalação Reservas MIN - Escalação Reservas

Forma

DEN - Sequência Todos San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder V

Denver Nuggets 136 - 119 Memphis Grizzlies V

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers V

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs V MIN - Sequência Todos Minnesota Timberwolves 132 - 126 New Orleans Pelicans V

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves V

Orlando Magic 132 - 120 Minnesota Timberwolves D

Indiana Pacers 104 - 124 Minnesota Timberwolves V

Minnesota Timberwolves 108 - 122 Charlotte Hornets D

Histórico de confrontos diretos

DEN Outros MIN 3 Vitórias 2 Vitórias Denver Nuggets 108 - 117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 142 - 138 Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves 112 - 123 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 114 - 127 Denver Nuggets

Denver Nuggets 116 - 126 Minnesota Timberwolves 616 Pontos marcados 607

Ingressos para o Sves. Preços