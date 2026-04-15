Como comprar ingressos para o jogo Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Denver Nuggets recebe o Minnesota Timberwolves na Ball Arena, em Denver, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser um início eletrizante da primeira fase da Conferência Oeste.
Com o início oficial dos Playoffs da NBA de 2026, este confronto entre o terceiro e o sexto colocado conta com grandes nomes e aspirações ao título em ambos os lados.
Denver terminou a temporada regular em grande estilo como o terceiro colocado (54-28), enquanto Minnesota garantiu a sexta posição (49-33) para evitar o Torneio de Play-In.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Timberwolves x Nuggets, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.
Horário do início do jogo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Nuggets?
Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que os preços médios da temporada regular.
Os preços variam de acordo com a fase da competição e a cidade; atualmente, naBall Arena, em Denver, os preços básicos para o Jogo 1 começam em cerca de US$ 93, enquanto uma ida ao Target Center, em Minneapolis, para o Jogo 3 está mais cara, com preços a partir de US$ 181.
Os fatores que influenciam o custo incluem:
- Nível dos assentos: os assentos “Nosebleed” no nível 300 são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar US$ 3.000.
- Dinâmica da série: se a série estiver empatada ao chegar aos jogos finais, espere que os preços de revenda disparem.
- Demanda do mercado: Tanto Denver quanto Minnesota tiveram um crescimento enorme em suas torcidas nas duas últimas temporadas, tornando esses ingressos alguns dos “mais difíceis de conseguir” na Conferência Oeste.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (médias do Jogo 1)
Equipe
Arena
Faixa de preço de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Denver Nuggets
Ball Arena
$93 - $650
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800
Minnesota Timberwolves
Target Center
$181 - $720
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850
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