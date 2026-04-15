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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Nuggets e Timberwolves, onde comprar e muito mais

O Denver Nuggets recebe o Minnesota Timberwolves na Ball Arena, em Denver, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser um início eletrizante da primeira fase da Conferência Oeste.

Com o início oficial dos Playoffs da NBA de 2026, este confronto entre o terceiro e o sexto colocado conta com grandes nomes e aspirações ao título em ambos os lados.

Denver terminou a temporada regular em grande estilo como o terceiro colocado (54-28), enquanto Minnesota garantiu a sexta posição (49-33) para evitar o Torneio de Play-In.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Timberwolves x Nuggets, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.

Horário do início do jogo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves

NBA
NBA Playoffs
Ball Arena

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Nuggets?

Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que os preços médios da temporada regular.

Os preços variam de acordo com a fase da competição e a cidade; atualmente, naBall Arena, em Denver, os preços básicos para o Jogo 1 começam em cerca de US$ 93, enquanto uma ida ao Target Center, em Minneapolis, para o Jogo 3 está mais cara, com preços a partir de US$ 181.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

  • Nível dos assentos: os assentos “Nosebleed” no nível 300 são os mais acessíveis, enquanto os assentos à beira da quadra para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar US$ 3.000.
  • Dinâmica da série: se a série estiver empatada ao chegar aos jogos finais, espere que os preços de revenda disparem.
  • Demanda do mercado: Tanto Denver quanto Minnesota tiveram um crescimento enorme em suas torcidas nas duas últimas temporadas, tornando esses ingressos alguns dos “mais difíceis de conseguir” na Conferência Oeste.


Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (médias do Jogo 1)

Equipe

Arena

Faixa de preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Denver Nuggets

Ball Arena

$93 - $650

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800

Minnesota Timberwolves

Target Center

$181 - $720

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850

Notícias e escalações das equipes

Escalações de Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Denver NuggetsDEN
-Escalação

Reservas

Minnesota TimberwolvesMIN
-Escalação

Reservas

Forma

Denver NuggetsDEN
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    127

    -

    107

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    119

    Memphis Grizzlies

    V

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    V

Minnesota TimberwolvesMIN
-Sequência

  • Minnesota Timberwolves

    132

    -

    126

    New Orleans Pelicans

    V

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Orlando Magic

    132

    -

    120

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Indiana Pacers

    104

    -

    124

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    122

    Charlotte Hornets

    D

Histórico de confrontos diretos

Denver NuggetsDEN

Outros

Minnesota TimberwolvesMIN

3

Vitórias

2

Vitórias

  • Denver Nuggets

    108

    -

    117

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    142

    -

    138

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    123

    Denver Nuggets

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    127

    Denver Nuggets

  • Denver Nuggets

    116

    -

    126

    Minnesota Timberwolves

616

Pontos marcados

607

Ingressos para o Sves. Preços