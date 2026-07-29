Como comprar ingressos para o GP da Itália de F1: datas, preços dos ingressos e mais

O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 retorna a Monza de 4 a 6 de setembro de 2026 e continua sendo um dos fins de semana mais eletrizantes de todo o calendário do automobilismo. Conhecido como o Templo da Velocidade, o Autodromo Nazionale Monza recebeu esta corrida em quase todas as temporadas desde que o Campeonato Mundial começou, em 1950, o que faz dele o coração pulsante da paixão italiana pelo automobilismo. Espere Tifosi agitando bandeiras, velocidades estrondosas em reta e uma atmosfera obcecada pela Ferrari como em nenhum outro lugar do grid.

Com a equipe mais antiga do esporte correndo em casa, as arquibancadas lotam rápido, e os camarotes de hospitalidade e áreas premium já começaram a se esgotar muito antes do fim de semana da corrida.

GOAL fez o trabalho pesado para que você não precise fazer. Abaixo, você encontrará a programação da corrida, onde comprar, os preços atuais dos ingressos e a maneira mais inteligente de garantir um lugar antes que as melhores opções desapareçam. Os ingressos já estão disponíveis e, com uma demanda tão alta, quanto antes, melhor.

Quando é o Grande Prêmio da Itália?

Data e hora Evento Local Ingressos Sexta-feira, 4 de setembro de 2026 Treinos livres 1 e 2 Autodromo Nazionale Monza, Itália Ingressos Sábado, 5 de setembro de 2026 Classificação Autodromo Nazionale Monza, Itália Ingressos Domingo, 6 de setembro de 2026 Dia da corrida Autodromo Nazionale Monza, Itália Ingressos

A sexta-feira é tradicionalmente um dia de livre circulação em Monza, e os fãs podem explorar a maior parte das arquibancadas ao redor do circuito antes de se acomodarem em seus lugares para a classificação e a corrida. Os horários das sessões são confirmados mais perto do fim de semana, por isso vale a pena voltar depois para conferir a programação final à medida que o evento se aproxima.

Onde comprar ingressos para o Grande Prêmio da Itália?

A forma mais simples de comprar ingressos para o Grande Prêmio da Itália é por meio do StubHub, que oferece uma ampla gama de opções em todas as arquibancadas e áreas de admissão geral de Monza. É especialmente útil depois que os canais oficiais esgotam, já que conecta você diretamente a fãs que revendem ingressos verificados, muitas vezes a preços competitivos.

Os ingressos oficiais também são vendidos pela Formula1.com e pela própria parceira de bilheteria do circuito de Monza, a TicketOne, enquanto vários revendedores credenciados, incluindo P1 Travel e Grandstand Tickets, oferecem pacotes de arquibancada, hospitalidade e Paddock Club. Seja qual for o caminho escolhido, comprar cedo é fundamental. Muitas arquibancadas premium de Monza, incluindo assentos com vista para a Ascari Chicane e a Seconda Variante, já estão esgotadas para 2026, e a demanda geral por esta corrida está historicamente entre as mais altas do calendário.

Para os fãs que querem a flexibilidade de comparar vista dos assentos, preços e disponibilidade de todo o circuito em um só lugar, o StubHub continua sendo a forma mais rápida de pesquisar listagens ao vivo e garantir um lugar para os treinos, a classificação ou o dia da corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio da Itália?

Os preços dos ingressos em Monza vão desde a admissão geral mais acessível até a hospitalidade de mais alto nível, dando aos fãs várias maneiras de viver o fim de semana de acordo com o orçamento.

Admissão geral (Prato): A forma mais barata de entrar, oferecendo acesso às áreas gramadas abertas ao redor do circuito em vez de um assento reservado. Um passe de admissão geral para três dias normalmente começa em torno de 450 euros para o fim de semana completo quando combinado com viagem e acomodação básicas, tornando-se a porta de entrada para fãs com orçamento mais apertado.

Ingressos de arquibancada: Assentos reservados em uma das muitas arquibancadas nomeadas de Monza, com preços que variam conforme a localização e a vista. Os passes de arquibancada para três dias geralmente começam em torno de 300 euros e podem subir para 600 euros ou mais nas posições premium, como as arquibancadas Lateral Parabolica, que têm vista para a famosa curva final do circuito.

Hospitalidade e Paddock Club: Para uma experiência VIP completa, os pacotes premium de hospitalidade incluem gastronomia refinada, acesso ao paddock e áreas de observação privilegiadas. Esses pacotes podem chegar à casa dos milhares de euros por pessoa no fim de semana completo, com algumas experiências de mais alto nível já esgotadas para 2026.

Como regra geral, os ingressos para um único dia de classificação ou corrida ficam abaixo do preço de um passe completo de três dias, enquanto os ingressos de domingo para o dia da corrida costumam ser a opção de um único dia mais cara por causa da demanda. Os preços normalmente não incluem taxas de reserva ou entrega, e tarifas antecipadas ou com desconto para crianças e idosos também podem estar disponíveis pelos canais oficiais.

Como Monza é uma das corridas mais acessíveis do calendário em comparação com outros Grandes Prêmios europeus, ela consistentemente aparece entre as etapas mais baratas do calendário da F1 em preços de ingressos, mesmo com os custos tendo subido ligeiramente de um ano para o outro.

Tudo o que você precisa saber sobre o Autodromo Nazionale Monza

Situado dentro da área de um antigo parque real ao norte de Milão, o Autodromo Nazionale Monza é repleto de história do automobilismo. Inaugurado em 1922, é o circuito de corrida construído especificamente para esse fim mais antigo da Europa continental e o terceiro mais antigo do mundo. Seu traçado de 5,793 quilômetros é famoso pelas longas retas de aceleração máxima interrompidas por chicanes, incluindo a Variante del Rettifilo, a Curva Grande e a icônica Parabolica, que se combinam para fazer dele o circuito mais rápido do atual calendário da F1.

Monza é a casa espiritual da Ferrari, e em nenhum outro lugar do calendário a intensidade dos Tifosi em plena voz se iguala, especialmente se a Scuderia estiver na briga pela vitória. O circuito também tem a distinção de ser uma das únicas duas pistas, ao lado de Silverstone, a ter recebido uma etapa do Campeonato Mundial em todos os anos desde 1950, com exceção de uma única mudança para Imola em 1980.

Para ter mais conforto no dia da corrida, vale notar que grande parte da área de admissão geral é composta por taludes gramados, e não por terraços pavimentados, e alguns assentos de arquibancada ficam em simples bancos de concreto, por isso uma almofada é uma adição inteligente ao seu kit para o dia da corrida. O circuito é bem atendido por ônibus de traslado e ligações ferroviárias a partir de Milão, o que faz dele um dos Grandes Prêmios europeus mais fáceis de acessar sem carro.

Seja em busca do ronco dos motores na Curva Grande ou assistindo às comemorações do pódio na Parabolica, Monza entrega um dos fins de semana de corrida mais atmosféricos do esporte mundial. Com os ingressos já saindo rapidamente para 2026, agora é a hora de garantir seu lugar no Templo da Velocidade.