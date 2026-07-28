Como comprar ingressos para o GP da Holanda de F1: datas, preços dos ingressos e mais

A Fórmula 1 volta às dunas de Zandvoort neste mês de agosto para o que promete ser o fim de semana de corrida mais emocionante da temporada, e muito possivelmente o último desse tipo. O Grande Prêmio da Holanda se tornou uma das paradas mais eletrizantes do calendário desde seu retorno em 2021, com o apoio caseiro a Max Verstappen transformando o Circuito de Zandvoort em um mar laranja todos os anos. Pilotos, engenheiros e fãs costumam colocá-lo entre os fins de semana de maior atmosfera no calendário da F1.

2026 dá ainda mais peso ao evento, com Zandvoort pronto para receber a prova naquilo que atualmente está planejado como a última vez antes de a corrida sair do calendário em 2027, e, pela primeira vez na história, o fim de semana incluirá uma F1 Sprint.

GOAL reuniu tudo o que você precisa saber sobre datas, preços e disponibilidade, além da forma mais rápida de garantir um lugar antes que os últimos ingressos acabem.

Quando é o GP da Holanda de F1?

O Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 Heineken de 2026 acontece ao longo de três dias no Circuito de Zandvoort, com uma sessão de F1 Sprint adicionada à programação de sábado pela primeira vez na história da corrida.

Data e hora Evento Local Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto Treino livre e classificação da Sprint Circuito de Zandvoort, Holanda Ingressos Sábado, 22 de agosto F1 Sprint e classificação Circuito de Zandvoort, Holanda Ingressos Domingo, 23 de agosto Dia da corrida Circuito de Zandvoort, Holanda Ingressos

Com o formato Sprint no calendário pela primeira vez em Zandvoort, o sábado agora ganha importância extra, entregando duas sessões competitivas em um único dia, e não apenas a classificação.

Onde comprar ingressos para o GP da Holanda de F1?

Há dois lugares para procurar. O site oficial do Grande Prêmio da Holanda ainda tem um pequeno estoque de passes para sexta-feira, enquanto sábado e domingo estão completamente esgotados por lá. Para esses dois dias, e para quem quiser mais opções na sexta-feira, StubHub é o principal mercado de revenda, com anúncios ativos em todas as arquibancadas e áreas de admissão geral do circuito.

Quanto custam os ingressos para o GP da Holanda de F1?

Os preços dos ingressos em Zandvoort variam de acordo com o dia, a arquibancada e a antecedência da compra, mas a forma mais barata de entrar no circuito continua sendo um ingresso avulso para sexta-feira, que cobre as sessões de primeiro treino e classificação da Sprint.

Os anúncios atuais da StubHub para a corrida de 2026 mostram os seguintes preços iniciais:

Sexta-feira (treino e classificação da Sprint): a partir de €80

Sábado (F1 Sprint e classificação): a partir de €199

Domingo (dia da corrida): a partir de €355

Passaporte de 2 dias, sábado e domingo: a partir de €474

Passaporte de 3 dias, fim de semana completo: a partir de €443

A sexta-feira segue sendo, de longe, a forma mais acessível de viver um fim de semana autêntico de Fórmula 1 em Zandvoort, oferecendo atividade de pista e o espetáculo extra da classificação da Sprint por uma fração do custo de um ingresso para o dia da corrida. Para os fãs com orçamento mais apertado, é com folga a melhor porta de entrada em termos de custo-benefício para o evento.

Os preços no mercado de revenda mudam constantemente conforme a demanda varia, então os valores podem subir à medida que o evento se aproxima. As áreas de admissão geral ao redor das dunas costumam ficar na faixa mais baixa do mercado, enquanto assentos reservados em arquibancadas de pontos icônicos como a curva Tarzan ou a inclinada Arie Luyendijkbocht, na Curva 14, cobram um valor premium.

Como posso conseguir ingressos para o GP da Holanda de F1?

Há duas formas de entrar em Zandvoort neste ano, a oficial e a revenda, e qual delas funciona para você depende em grande parte do dia que deseja.

Ingressos oficiais: A própria bilheteria do GP da Holanda só tem estoque para a sessão de treino e classificação da Sprint de sexta-feira, com sábado e domingo listados como esgotados e acessíveis apenas por meio de uma lista de espera. Os fãs podem entrar nessa lista diretamente pelo site oficial do Grande Prêmio da Holanda, embora não haja garantia de que uma vaga seja aberta antes da semana da corrida, e os preços por lá são fixados no valor de face, sem flexibilidade na escolha do assento quando a demanda está alta.

Ingressos de revenda: Para sábado e domingo, e para compradores que simplesmente querem mais opções na sexta-feira, StubHub é a opção mais prática. Como é um mercado ativo, a disponibilidade é atualizada constantemente à medida que vendedores anunciam ingressos, então podem surgir lugares em todas as arquibancadas e áreas de admissão geral mesmo depois de o canal oficial ter fechado. Também permite comparar lado a lado a localização exata dos assentos e os preços antes da compra, em vez de receber uma categoria atribuída.

Para comprar pela StubHub:

Acesse a página de ingressos do GP da Holanda na StubHub Escolha o dia de sua preferência, seja a sessão de sexta-feira mais em conta, a nova Sprint de sábado ou o dia da corrida no domingo Compare os anúncios por arquibancada, visão e preço para encontrar o ingresso que cabe no seu orçamento Conclua sua compra com segurança e receba a confirmação do seu assento instantaneamente Fique atento aos passes de vários dias se quiser viver a experiência completa do fim de semana de Zandvoort, do treino até a bandeirada

Os compradores devem sempre verificar se um anúncio é para admissão geral ou para uma arquibancada específica, já que as vistas ao redor do circuito variam significativamente por causa do traçado ondulado de Zandvoort, cercado por dunas. Para a maioria dos fãs, especialmente quem busca acesso para sábado ou domingo, a revenda atualmente é a única maneira realmente viável de entrar.

Tudo o que você precisa saber sobre o Circuito de Zandvoort

O Circuito de Zandvoort fica entre as dunas na costa holandesa do Mar do Norte, cerca de 40 quilômetros a oeste de Amsterdã, o que faz dele um dos palcos mais naturalmente cênicos do calendário da Fórmula 1. O traçado de 4,259 km e 14 curvas é famoso por suas curvas inclinadas, uma raridade na Fórmula 1 moderna. A Curva 3, conhecida como Hugenholtzbocht, e a Curva 14, a Arie Luyendijkbocht, têm ambas inclinação de 18%, ou 32 graus, incentivando corridas mais próximas e mais oportunidades de ultrapassagem do que o traçado old-school jamais permitiu.

O local tem suas origens em 1939, quando um circuito de rua temporário foi construído usando estradas deixadas para trás após obras em tempos de guerra, antes de ser oficialmente inaugurado como pista permanente em 1948. Entre 1950 e 1985, recebeu o Grande Prêmio da Holanda como parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1, produzindo vencedores lendários, incluindo Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda e Alain Prost, antes de perder seu lugar no calendário por mais de três décadas.

O retorno da Fórmula 1 em 2021 transformou Zandvoort em um dos ingressos mais disputados do esporte, em grande parte graças ao domínio de Verstappen e à enorme dimensão do apoio dos fãs holandeses que toma conta da cidade litorânea a cada agosto. As próprias dunas funcionam como arquibancadas naturais, oferecendo aos espectadores pontos de observação incomuns sobre várias curvas ao mesmo tempo, algo que poucos outros circuitos do calendário podem proporcionar.

Com 2026 marcado, por enquanto, como a última aparição programada do evento no circuito de Zandvoort, e com uma F1 Sprint adicionada ao fim de semana pela primeira vez, este está se desenhando como um dos Grandes Prêmios mais históricos e mais difíceis de acessar da temporada. Os fãs que esperam fazer parte disso devem garantir seus ingressos o quanto antes.