Como comprar ingressos para o Arsenal 2026: preços, previsões e informações sobre a temporada

Com a disputa pelo título da Premier League 2025-26 em sua reta final, o que está em jogo não poderia ser mais importante para quem visita o Emirates Stadium.

Enquanto o lendário Arsène Wenger conquistou três títulos, o time de Mikel Arteta está agora à beira da imortalidade moderna. Com uma vantagem confortável na liderança após a recente vitória sobre o Everton, cada jogo em casa restante é, na prática, uma final de copa.

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Próximos jogos e ingressos do Arsenal

Com o Arsenal ainda competindo em todas as frentes, a agenda está lotada. Observe que algumas datas da Premier League podem sofrer alterações dependendo do andamento da Liga dos Campeões e da FA Cup.

Data e hora Jogada Estádio Torneio Ingressos Dom, 22 de março, 16h30 Arsenal x Man City Estádio de Wembley, Londres Final da Carabao Cup Ingressos Sáb, 4 de abril, 20h Southampton x Arsenal Estádio St Mary's Quartas de final da FA Cup Ingressos Sáb, 11 de abril, 12h30 Arsenal x Bournemouth Estádio Emirates, Londres Premier League Ingressos Dom, 19 de abril, 16h30 Manchester City x Arsenal Estádio Etihad, Manchester Premier League Ingressos Sáb, 25 de abril, 17h30 Arsenal x Newcastle Utd Estádio Emirates, Londres Premier League Ingressos Sáb, 2 de maio, 15h Arsenal x Fulham Estádio Emirates, Londres Premier League Ingressos Domingo, 17 de maio, 15h Arsenal x Burnley Estádio Emirates, Londres Premier League Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Premier League?

As opções de ingressos para o restante da temporada 2025-26 são extremamente limitadas devido à posição do Arsenal na tabela. Os ingressos individuais para cada partida são vendidos pelo portal oficial, mas a demanda tem feito com que quase todos os jogos esgotem em poucos minutos após a abertura da votação para os membros Red.

As principais formas de garantir um ingresso agora são:

A Bolsa Oficial de Ingressos: Esta é a maneira mais confiável para os membros encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos pelos titulares de ingressos de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente.

Esta é a maneira mais confiável para os membros encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos pelos titulares de ingressos de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente. Sorteios para Red Members: O Arsenal continua operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos selecionados podem comprar pelo valor de face.

O Arsenal continua operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos selecionados podem comprar pelo valor de face. Revendedores secundários: Com os canais oficiais esgotados, plataformas como a StubHub oferecem uma maneira de assistir a essas partidas históricas de encerramento, com preços atualmente a partir de £100, dada a alta importância do jogo.

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Premier League?

Para os torcedores que desejam assistir ao Arsenal em ação na Premier League no Emirates Stadium, o preço do ingresso pode variar significativamente dependendo da forma de compra, do adversário e da localização do assento.

A maneira mais fácil de comprar um ingresso para a Premier League é através do portal oficial de ingressos do Arsenal. No entanto, esses ingressos estão disponíveis quase exclusivamente para sócios oficiais do Arsenal e são muito raros. O clube opera um sistema de preços diferenciado com base no adversário, categorizado como A, B e C, sendo os jogos da Categoria A os mais caros.

Os preços médios dos ingressos oficiais para adultos, quando adquiridos por meio do sorteio para sócios ou da Bilheteria Oficial do clube, geralmente ficam dentro das seguintes faixas:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

£35 - £55 Jogos da Categoria B (adversários de nível médio): £45 - £75

£45 - £75 Jogos da Categoria A (adversários de primeira linha, por exemplo, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

É importante observar que os ingressos vendidos na Arsenal Ticket Exchange, a plataforma oficial de revenda do clube para sócios, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso significa que um portador de ingresso de temporada ou um sócio que não possa mais comparecer a uma partida pode vender seu ingresso a outro sócio pelo preço original que pagou.

O mercado secundário é uma alternativa comum para garantir ingressos do Arsenal. Os preços nessas plataformas, como o StubHub, são ditados pela demanda e podem flutuar significativamente na véspera de uma partida.

Como comprar ingressos para a temporada do Arsenal?

Um ingresso de temporada do Arsenal é a única forma garantida de assegurar que você possa assistir a todos os jogos em casa no Emirates Stadium durante uma temporada da Premier League. Ele garante a você um assento reservado e um lugar na arquibancada para acompanhar toda a ação.

Observe, no entanto, que os ingressos para a temporada não estão disponíveis para novos compradores neste momento. Aqueles que desejarem adquirir um devem se inscrever na lista de espera do clube, onde serão informados assim que houver disponibilidade para compra. Você também pode conferir os preços mais recentes dos ingressos para a temporada no site do Arsenal.