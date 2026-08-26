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Como comprar ingressos para Lorient x Toulouse: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lorient enfrenta o Toulouse na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Lorient enfrenta o Toulouse no sábado, 12 de setembro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

Nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes na Ligue 1, o duelo foi equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. Os dois clubes buscam ganhar embalo neste início de temporada e se firmar em posições mais altas na tabela após campanhas de desfecho apertado nas temporadas anteriores.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lorient x Toulouse pela Ligue 1?

Lorient x Toulouse acontece no Stade du Moustoir, em Lorient, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

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Campeonato Francês - Rodada 4
Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Toulouse pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Ligue 1 entre FC Lorient e Toulouse FC no Stade du Moustoir, você pode usar os seguintes métodos principais:

  • Site oficial do clube: A opção mais direta e confiável é consultar o portal oficial de ingressos no site oficial do FC Lorient. Como o Lorient é o mandante, os ingressos geralmente são liberados primeiro para sócios do clube e detentores de carnê de temporada, seguidos por uma venda ao público em geral, dependendo da disponibilidade.
  • Bilheteria do estádio: Se ainda houver ingressos disponíveis mais perto do dia da partida, você poderá comprá-los diretamente na bilheteria do Stade du Moustoir, em Lorient.
  • Plataformas secundárias de revenda: Se os canais oficiais estiverem esgotados, os ingressos podem ser encontrados em marketplaces de torcedor para torcedor e agregadores secundários de ingressos, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Toulouse pela Ligue 1?

Os ingressos para o confronto da Ligue 1 entre FC Lorient e Toulouse FC no Stade du Moustoir geralmente variam de acordo com a categoria de assento escolhida.

  • Preços iniciais: Em marketplaces secundários de ingressos e plataformas de revenda, como o StubHub, os ingressos normalmente começam em cerca de € 33 a € 36 para a entrada geral padrão ou setores atrás do gol (como os Virages).
  • Preços médios: A maioria dos assentos padrão nas arquibancadas laterais e centrais tem preços mais altos, com valores médios de mercado na faixa de € 50 a € 55.
  • Assentos premium e VIP: Melhores visões em setores centrais privilegiados ou pacotes de hospitalidade podem custar significativamente mais, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Lorient x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lorient e Toulouse

O Lorient soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Nice pela Ligue 1 em 22 de agosto, enquanto seu resultado mais pesado na sequência foi uma derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso no dia 15 de agosto. A equipe mostrou qualidade ofensiva mais cedo na pré-temporada, ao bater o UNFP FC por 5 a 1 e vencer o Guingamp fora de casa por 2 a 0. Ao longo dos cinco jogos, o Lorient marcou nove gols e sofreu sete.

O Toulouse tem uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 fora de casa para o Lyon pela Ligue 1 em 22 de agosto. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Hamburger SV na pré-temporada, embora as vitórias sobre Al-Ain e Real Sociedad tenham mostrado que pode render. O Toulouse marcou cinco gols e sofreu seis ao longo dos cinco jogos.

FCL

FCL - Sequência

EAG
V0-2
UNF
V5-1
SCO
D2-1
ELV
D4-1
NCE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TFC

TFC - Sequência

ROD
E1-1
RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
D1-2
OL
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lorient x Toulouse: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 21 de março de 2026, quando o Toulouse venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Stade du Moustoir em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre eles pela Ligue 1, o Toulouse venceu duas vezes, o Lorient venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada, com o retrospecto do confronto direto bastante equilibrado.

Confrontos

LorientEmpateToulouse
0
2
3
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FJ
Campeonato Francês
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Lorient x Toulouse: classificação

Na atual tabela da Ligue 1, o Lorient ocupa a 10ª posição, enquanto o Toulouse aparece em 16º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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