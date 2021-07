Como comprar ingressos para Flamengo x Defensa y Justicia, pelas oitavas da Libertadores?

Pela internet, venda iniciou na tarde deste sábado (17); partida em Brasília contará com cerca de 18 mil torcedores

Após vencer o Defensa y Justicia no primeiro jogo por 1 a 0, o Flamengo mandará a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com presença de público.

Com um limite de até 25% da capacidade do estádio, o que representa cerca de 18 mil pessoas, o clube carioca dará prioridade para sócio-torcedor na venda de ingresso para o jogo que será realizado na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).

Quanto custa e como comprar o ingresso para o jogo Flamengo x Defensa y Justicia?

A venda das entradas será totalmente digital e começou na tarde deste sábado (17). Os valores das entradas vai variar de R$140 a R$500, e os sócios-torcedores contarão com prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira.

Saiba como comprar abaixo:

Acesse o site https://flamengo.superingresso.com.br/#!/home;

Faça o login com o seu usuário ou crie um novo;

Clique na partida em questão;

Selecione o setor desejado e a quantidade de ingressos (se houver convidados, informe os dados dos mesmos);

Confirme que está ciente dos termos e condições de compra para essa partida;

Realize o pagamento com cartão de crédito;

Após a confirmação da compra, imprima o voucher para troca de ingressos.

Vale ainda destacar que somente os torcedores vacinados ou com teste PCR negativo de Covid-19, realizado a partir de segunda-feira (19), terão acesso liberado ao estádio. Gestantes e menores de 18 anos não poderão ir ao jogo. O uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, será obrigatório durante toda a realização da partida.