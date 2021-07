Flamengo x Defensa y Justicia, pela Copa Libertadores, será em Brasília e com público

Rubro-Negro conseguiu autorização do governo do Distrito Federal e agora trabalha na venda de ingressos

O Flamengo conseguiu o aval do governo de Brasília e vai receber o Defensa y Justicia no estádio Mané Garrincha, com público, na próxima quarta-feira (21), pela Copa Libertadores da América. A diretoria rubro-negra precisou, por conta da mudança de última hora, da autorização do time argentino, que deu o "OK". O Rubro-Negro trabalha agora para viabilizar a venda de ingressos.

O protocolo da Conmebol, que liberou a presença de torcedores nos estádios desde que tivessem o aval das autoridades locais, indica que apenas pessoas com as duas doses da vacina contra a Covid-19, ou com uma dose da Janssen, após 15 dias da imunização completa, poderão frequentar o estádio. No documento, a entidade também pede para que pessoas com comorbidades e gestantes fiquem em casa.

De olho nos próximos jogos, o Flamengo entrou com um pedido junto à Prefeitura do Rio para que se libere 10% do público no Maracanã. A diretoria rubro-negra quer que o mesmo critério que foi adotado na final da Copa América, entre Brasil e Argentina, seja seguido. O prefeito Eduardo Paes ainda avalia a situação.

No Mané Garrincha, o Flamengo poderá ter até 25% da capacidade do estádio. Os dirigentes trabalham para que a delegação deixe Salvador, onde a equipe encara o Bahia, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, direto para a capital do país.

O Flamengo venceu o Defensa y Justicia na última quarta-feira (14), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com o aval da Conmebol, não houve presença de público no estádio Norberto Tomaghello.