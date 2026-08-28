Como comprar ingressos para Espanyol x Elche: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Espanyol enfrenta o Elche na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.
O Espanyol chega para a partida tentando aproveitar o fator casa e garantir pontos importantes neste início de temporada na tabela da liga. Enquanto isso, o Elche buscará reagir à sua fase recente e conquistar sua primeira vitória neste confronto desde outubro de 2021.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Espanyol x Elche pela LaLiga?
Espanyol x Elche começa no RCDE Stadium, em Barcelona, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Você pode comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por meio de canais oficiais ou de plataformas secundárias confiáveis de ingressos:
- Site oficial e bilheteria do CA Osasuna: O principal e mais confiável lugar para comprar ingressos para o setor mandante é diretamente pelo portal de ingressos do site oficial do CA Osasuna ou na bilheteria do Estádio El Sadar, em Pamplona, antes do dia do jogo. As vendas oficiais para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial, depois que os sócios do clube concluem sua janela de prioridade.
- Agregadores de marketplaces secundários: Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar assentos em marketplaces de revenda em plataformas agregadoras como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano no Estádio El Sadar variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:
- Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente com o CA Osasuna, os preços padrão dos ingressos para o público geral normalmente variam de €35 a €80, dependendo do setor (fundos, arquibancadas de canto, arquibancada principal ou assentos premium centrais).
- Marketplaces secundários: Em sites agregadores de revenda de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €42 a €50 para assentos padrão, com os preços médios podendo subir dependendo da disponibilidade, da localização do assento e da demanda.
Espanyol x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Espanyol e Elche
O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu melhor resultado nesse período foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante na LaLiga, em 16 de agosto, enquanto sua atuação mais recente terminou em derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid, em 22 de agosto. A pré-temporada teve um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough e um empate por 2 a 2 com o Burnley, com a derrota por 3 a 1 para o Coventry City sendo o outro resultado. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.
O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate na LaLiga e três empates na pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona, em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura da liga. O Elche empatou por 2 a 2 com o Cordoba, por 2 a 2 com o Al-Ain e por 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação de pré-temporada. Nessas cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.
Espanyol x Elche: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na LaLiga, em 1º de março de 2026, quando a partida no estádio do Elche terminou em 2 a 2. Antes disso, o Espanyol venceu em casa por 1 a 0 em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos neste conjunto de dados, que abrangem LaLiga e Segunda Division, o Espanyol venceu duas vezes e o Elche venceu uma, com dois empates completando o retrospecto.
Confrontos
Classificação de Espanyol e Elche
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|12
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
E
D
E
|13
|3
|0
|2
|1
|1
|6
|-5
|2
E
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|17
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D