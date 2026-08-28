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La Liga
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Como comprar ingressos para Espanyol x Elche: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Espanyol enfrenta o Elche em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Espanyol enfrenta o Elche na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

O Espanyol chega para a partida tentando aproveitar o fator casa e garantir pontos importantes neste início de temporada na tabela da liga. Enquanto isso, o Elche buscará reagir à sua fase recente e conquistar sua primeira vitória neste confronto desde outubro de 2021.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Espanyol x Elche pela LaLiga?

Espanyol x Elche começa no RCDE Stadium, em Barcelona, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 7
RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Você pode comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por meio de canais oficiais ou de plataformas secundárias confiáveis de ingressos:

  • Site oficial e bilheteria do CA Osasuna: O principal e mais confiável lugar para comprar ingressos para o setor mandante é diretamente pelo portal de ingressos do site oficial do CA Osasuna ou na bilheteria do Estádio El Sadar, em Pamplona, antes do dia do jogo. As vendas oficiais para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial, depois que os sócios do clube concluem sua janela de prioridade.
  • Agregadores de marketplaces secundários: Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar assentos em marketplaces de revenda em plataformas agregadoras como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano no Estádio El Sadar variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:

  • Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente com o CA Osasuna, os preços padrão dos ingressos para o público geral normalmente variam de €35 a €80, dependendo do setor (fundos, arquibancadas de canto, arquibancada principal ou assentos premium centrais).
  • Marketplaces secundários: Em sites agregadores de revenda de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €42 a €50 para assentos padrão, com os preços médios podendo subir dependendo da disponibilidade, da localização do assento e da demanda.

Espanyol x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanyol e Elche

O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu melhor resultado nesse período foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante na LaLiga, em 16 de agosto, enquanto sua atuação mais recente terminou em derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid, em 22 de agosto. A pré-temporada teve um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough e um empate por 2 a 2 com o Burnley, com a derrota por 3 a 1 para o Coventry City sendo o outro resultado. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate na LaLiga e três empates na pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona, em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura da liga. O Elche empatou por 2 a 2 com o Cordoba, por 2 a 2 com o Al-Ain e por 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação de pré-temporada. Nessas cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.

ESP

ESP - Sequência

BUR
E2-2
MID
E3-3
COV
D3-1
LEV
V3-0
RMA
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ELC

ELC - Sequência

JDT
E0-0
ALA
E2-2
COR
E2-2
COR
E1-1
BAR
D0-5
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Espanyol x Elche: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na LaLiga, em 1º de março de 2026, quando a partida no estádio do Elche terminou em 2 a 2. Antes disso, o Espanyol venceu em casa por 1 a 0 em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos neste conjunto de dados, que abrangem LaLiga e Segunda Division, o Espanyol venceu duas vezes e o Elche venceu uma, com dois empates completando o retrospecto.

Confrontos

EspanyolEmpateElche
3
2
0
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Espanyol e Elche

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
302123-12
E
D
E
13
ElcheElcheELC
302116-52
E
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
16
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
17
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
18
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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