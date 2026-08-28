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La Liga
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Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Racing Santander
La Liga

O Celta de Vigo enfrenta o Racing Santander em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Celta Vigo enfrenta o Racing Santander na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

O Celta Vigo busca aproveitar o fator casa diante de sua torcida no Balaídos. Enquanto isso, o Racing Santander viaja à Galícia tentando garantir pontos cruciais fora de casa para fortalecer sua campanha na liga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Celta Vigo x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Celta Vigo x Racing Santander por LaLiga?

Celta Vigo x Racing Santander acontece no Abanca Balaidos, em Vigo.

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La Liga - Rodada 7
Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta Vigo x Racing Santander por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Celta Vigo e Racing Santander por meio de várias opções oficiais e autorizadas:

  • Site oficial do RC Celta Vigo: A principal fonte de ingressos oficiais para jogos em casa é o portal de ingressos do RC Celta. Você pode se cadastrar para receber alertas por e-mail sobre datas de liberação dos ingressos, preços e pré-vendas diretamente pelo site.
  • Bilheteria do Estadio Abanca Balaídos: Os ingressos podem ser comprados presencialmente nas bilheterias físicas (Taquillas) do estádio Abanca Balaídos, em Vigo, antes do dia da partida, sujeitos à disponibilidade.
  • Parceiros oficiais de viagem e hospitalidade: Plataformas autorizadas de viagens esportivas oferecem pacotes oficiais para o dia do jogo, incluindo opções de ingresso e hotel.
  • Ingressos para torcedores visitantes: Se você torce pelo Racing Santander, os ingressos para o setor visitante são rigidamente controlados e distribuídos diretamente pelo Racing Santander por meio dos canais oficiais de venda de ingressos do clube.
  • Mercado secundário: Se a partida se esgotar nos canais oficiais ou se você precisar de opções de assento de última hora, mercados secundários de revenda, como a StubHub, oferecem plataformas alternativas para comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para Celta Vigo x Racing Santander por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Celta Vigo e Racing Santander variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face nos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de revenda.   

  • Ingressos oficiais pelo valor de face (portal de vendas do clube e bilheteria do estádio):
    • Atrás dos gols (Gol / Marcador): €30 – €50   
    • Arquibancadas laterais inferiores e superiores (Tribuna / Río): €50 – €90   
    • VIP e hospitalidade: €150 – €300+   

Celta Vigo x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Celta Vigo x Racing Santander

O Celta Vigo está invicto em seus últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Valencia na LaLiga em 22 de agosto e, antes disso, empatou por 1 a 1 com o SSC Napoli em um amistoso de pré-temporada. Sua atuação mais convincente nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sassuolo. O Celta marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco compromissos, com os empates consecutivos em suas duas partidas mais recentes sendo a única pequena mancha em um período sólido.

O Racing Santander tem enfrentado dificuldades para manter consistência, com uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu compromisso competitivo mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Getafe na LaLiga em 23 de agosto, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

CEL

CEL - Sequência

VIS
E2-2
SAS
V1-4
NAP
E1-1
VAL
E0-0
OSA
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAN

SAN - Sequência

WOL
D3-0
ALA
D1-1
SPG
V4-1
VIL
E2-2
GET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta Vigo x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Copa del Rey em 5 de janeiro de 2025, quando o Celta Vigo venceu por 3 a 2 fora de casa contra o Racing Santander. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado pela última vez na LaLiga em fevereiro de 2007, quando empataram por 2 a 2 no Abanca Balaidos. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Celta tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias contra uma do Racing e dois empates nesses cinco encontros.

Confrontos

Celta de VigoEmpateRacing Santander
2
2
1
Copa do Rei
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
3
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Celta Vigo x Racing Santander: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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