Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Celta Vigo enfrenta o Racing Santander na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.
O Celta Vigo busca aproveitar o fator casa diante de sua torcida no Balaídos. Enquanto isso, o Racing Santander viaja à Galícia tentando garantir pontos cruciais fora de casa para fortalecer sua campanha na liga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Celta Vigo x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Celta Vigo x Racing Santander por LaLiga?
Celta Vigo x Racing Santander acontece no Abanca Balaidos, em Vigo.
Como comprar ingressos para Celta Vigo x Racing Santander por LaLiga?
Você pode comprar ingressos para a partida entre Celta Vigo e Racing Santander por meio de várias opções oficiais e autorizadas:
- Site oficial do RC Celta Vigo: A principal fonte de ingressos oficiais para jogos em casa é o portal de ingressos do RC Celta. Você pode se cadastrar para receber alertas por e-mail sobre datas de liberação dos ingressos, preços e pré-vendas diretamente pelo site.
- Bilheteria do Estadio Abanca Balaídos: Os ingressos podem ser comprados presencialmente nas bilheterias físicas (Taquillas) do estádio Abanca Balaídos, em Vigo, antes do dia da partida, sujeitos à disponibilidade.
- Parceiros oficiais de viagem e hospitalidade: Plataformas autorizadas de viagens esportivas oferecem pacotes oficiais para o dia do jogo, incluindo opções de ingresso e hotel.
- Ingressos para torcedores visitantes: Se você torce pelo Racing Santander, os ingressos para o setor visitante são rigidamente controlados e distribuídos diretamente pelo Racing Santander por meio dos canais oficiais de venda de ingressos do clube.
- Mercado secundário: Se a partida se esgotar nos canais oficiais ou se você precisar de opções de assento de última hora, mercados secundários de revenda, como a StubHub, oferecem plataformas alternativas para comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para Celta Vigo x Racing Santander por LaLiga?
Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Celta Vigo e Racing Santander variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face nos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de revenda.
- Ingressos oficiais pelo valor de face (portal de vendas do clube e bilheteria do estádio):
- Atrás dos gols (Gol / Marcador): €30 – €50
- Arquibancadas laterais inferiores e superiores (Tribuna / Río): €50 – €90
- VIP e hospitalidade: €150 – €300+
Celta Vigo x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Celta Vigo x Racing Santander
O Celta Vigo está invicto em seus últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Valencia na LaLiga em 22 de agosto e, antes disso, empatou por 1 a 1 com o SSC Napoli em um amistoso de pré-temporada. Sua atuação mais convincente nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Sassuolo. O Celta marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco compromissos, com os empates consecutivos em suas duas partidas mais recentes sendo a única pequena mancha em um período sólido.
O Racing Santander tem enfrentado dificuldades para manter consistência, com uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu compromisso competitivo mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Getafe na LaLiga em 23 de agosto, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.
Celta Vigo x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Copa del Rey em 5 de janeiro de 2025, quando o Celta Vigo venceu por 3 a 2 fora de casa contra o Racing Santander. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado pela última vez na LaLiga em fevereiro de 2007, quando empataram por 2 a 2 no Abanca Balaidos. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Celta tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias contra uma do Racing e dois empates nesses cinco encontros.
Confrontos
Celta Vigo x Racing Santander: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
E
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|14
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
D
E
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
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