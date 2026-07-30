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Campeonato Saudita
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Hilal vs Al Faisaly Tickets

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Como comprar ingressos para Al Hilal x Al-Faisaly: datas da Saudi Pro League, preços dos ingressos e mais

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Campeonato Saudita
K. Benzema
Al Hilal
Al-Faisaly

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para Al Hilal SFC x Al-Faisaly FC.

A Saudi Pro League continua a atrair atenção global, com talentos de ponta do futebol, atmosferas eletrizantes nos estádios e rivalidades intensas. Com a nova temporada começando, o gigante Al Hilal SFC enfrenta o Al-Faisaly FC em um emocionante duelo da 1ª rodada. O Al Hilal, clube mais vitorioso da história do futebol saudita, entra em campo determinado a impor sua dominância em casa, enquanto o Al Faisaly busca protagonizar uma surpresa dramática no início da temporada.

Na GOAL, reunimos todos os detalhes essenciais da partida, informações sobre o estádio, faixa de preços e links diretos para ajudar você a garantir agora mesmo, sem complicações, seus ingressos para Al Hilal SFC x Al-Faisaly FC.

Quando será Al Hilal x Al-Faisaly?

A partida da Saudi Pro League entre Al Hilal SFC e Al-Faisaly FC está marcada para meados de agosto de 2026, na moderna Kingdom Arena, em Riad.

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al-Faisaly?

Garantir ingressos primários por meio dos portais oficiais dos clubes muitas vezes pode ser difícil devido à alta demanda de sócios-torcedores e membros oficiais. As cargas oficiais dos clubes frequentemente se esgotam poucos minutos depois de serem disponibilizadas.

Felizmente, plataformas de revenda de ingressos oferecem uma alternativa segura, confiável e conveniente para torcedores que buscam garantir lugares confirmados. Você pode comprar ingressos verificados diretamente por meio de marketplaces secundários, como a Ticombo, que conecta torcedores a inventários de vendedores do mundo todo.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al-Faisaly?

Os preços dos ingressos para partidas da Saudi Pro League variam de acordo com a localização do assento, a qualidade da visão do campo e os serviços de hospitalidade incluídos. As opções mais baratas começam em aproximadamente SAR 500 para assentos padrão no anel superior atrás dos gols, tornando o acesso possível para torcedores com orçamento mais apertado.

  • Padrão atrás do gol: SAR 500 a SAR 750
  • Categoria 1 lateral do campo / anel inferior lateral: SAR 800 a SAR 1.500
  • Pacotes premium VIP e de hospitalidade do clube: SAR 2.500 a SAR 5.000+

Para torcedores que procuram uma opção econômica, os assentos gerais nas extremidades oferecem excelente custo-benefício, ao mesmo tempo em que colocam você no meio da atmosfera apaixonada da torcida mandante. Se você quer o máximo de conforto e os melhores ângulos de visão, os assentos premium nas laterais do campo ou os camarotes executivos com hospitalidade oferecem comida, bebidas e assentos luxuosos acolchoados incluídos.

Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber sobre Al Hilal x Al-Faisaly

Retrospecto de Al Hilal x Al-Faisaly:

Confrontos

Al HilalEmpateAl-Faisaly
4
1
0
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FJ
Super Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FJ
11Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Notícias das equipes de Al Hilal x Al-Faisaly:

Prováveis escalações de Al Hilal x Al-Faisaly

Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Formação
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Técnico

  • S. Inzaghi

Momento de Al Hilal x Al-Faisaly:

HIL

HIL - Sequência

ALK
V1-2
ALK
V1-2
ALN
E1-1
NEO
V2-0
ALF
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AFS

AFS - Sequência

ALT
V2-0
ANA
V0-3
ITT
D0-4
ALW
D1-1
ALT
D0-4
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

Localizada no coração de Riad, a Kingdom Arena é um dos estádios multiuso indoor-outdoor mais tecnologicamente avançados do mundo. Projetada especificamente para criar uma atmosfera intimista e intimidadora, a arena conta com teto totalmente retrátil e sistemas de controle climático de última geração, garantindo temperaturas confortáveis para jogadores e torcedores, independentemente das condições climáticas externas.

Principais detalhes do estádio para os visitantes no dia do jogo:

  • Capacidade: mais de 26.000 lugares modernos com assentos
  • Endereço: Boulevard Hall, Al Hada, Riad, Arábia Saudita
  • Instalações: Áreas de circulação premium, praças de alimentação de alto padrão, lojas oficiais para torcedores e suítes executivas VIP
  • Transporte: Fácil acesso por serviços de transporte por aplicativo, redes de táxi e áreas de estacionamento dedicadas para dias de jogo ao redor do distrito de Boulevard

Os visitantes são aconselhados a chegar pelo menos 90 minutos antes do pontapé inicial para passar pelos controles de segurança com tranquilidade, explorar as comodidades do estádio e ocupar seus lugares antes do início dos shows de luzes pré-jogo.

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