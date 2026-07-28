Como comprar ingressos para a turnê Revolution de Sonu Nigam: datas em Abu Dhabi, preços dos ingressos e mais

Uma das vozes mais icônicas da Índia está levando sua novíssima turnê mundial aos Emirados Árabes Unidos, e Abu Dhabi recebeu a honra de ser a primeira parada. Sonu Nigam dará início à The Revolution Tour na Etihad Arena, em Yas Island, na sexta-feira, 21 de agosto de 2026, dando aos fãs do Golfo a chance de fazer parte da noite de estreia antes de a turnê seguir para palcos nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália.

A The Revolution Tour é apresentada como uma celebração desses 30 anos, combinando suas músicas mais amadas com uma nova produção em escala de arena, criada para uma nova geração de fãs. Como esta data em Abu Dhabi marca o lançamento global da turnê, ela tem um peso extra para o público dos Emirados Árabes Unidos, que terá o primeiro acesso a um show que ainda estará ganhando forma em todo o resto do mundo.

GOAL tem todos os detalhes de que você precisa sobre datas, preços e como comprar, para que você garanta seu lugar na noite de abertura de uma turnê genuinamente global.

Quando é a Revolution Tour de Sonu Nigam?

Data e horário Evento Local Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 21h Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi Ingressos

Os portões abrem às 19h30, antes do início às 21h, dando aos fãs bastante tempo para encontrar seus lugares e se acomodar antes do começo do show. Como se trata da data de abertura de uma novíssima turnê mundial, a expectativa é de alta demanda, por isso é fortemente recomendável reservar com antecedência.

Onde comprar ingressos para a Revolution Tour de Sonu Nigam?

O lugar mais seguro e confiável para comprar ingressos é por meio dos canais oficiais do show, incluindo a própria plataforma de reservas da Etihad Arena e parceiros autorizados de bilheteria, como a Platinumlist.

Você pode garantir seu lugar agora mesmo por meio do link oficial de ingressos neste artigo. Os ingressos são vendidos por ordem de chegada e, como esta é a noite de abertura de uma nova turnê global, espera-se que as categorias com preços mais baixos se esgotem rapidamente.

Quanto custam os ingressos para a Revolution Tour de Sonu Nigam?

Os ingressos para o lançamento da The Revolution Tour em Abu Dhabi começam em acessíveis AED 95, o que faz deste um dos grandes shows com nomes mais conhecidos e com melhor custo-benefício no calendário de verão dos Emirados Árabes Unidos. Os preços estão divididos em seis faixas bem definidas, oferecendo aos fãs uma variedade de opções, dependendo do orçamento e da proximidade desejada do palco:

Bronze: a partir de AED 95

Silver: a partir de AED 150

Gold: a partir de AED 200

Platinum: a partir de AED 325

Diamond: a partir de AED 400

Royal: a partir de AED 2.500

A categoria Bronze, de entrada, é uma forma realmente de baixo custo de fazer parte da história da turnê, enquanto a categoria Royal fica no topo para os fãs que querem a experiência premium completa. Como costuma acontecer com preços escalonados de shows, as categorias mais baratas também são as mais limitadas, então, quanto antes você reservar, maiores serão suas chances de conseguir um lugar na faixa de preço mais baixa.

Como posso conseguir ingressos para a Revolution Tour de Sonu Nigam?

Comprar ingressos para o show de Sonu Nigam em Abu Dhabi é um processo simples. Veja como fazer:

Acesse a página de ingressos da Platinumlist para a The Revolution Tour. Escolha sua categoria de ingresso preferida com base no orçamento e na preferência de assento, começando pela Bronze a AED 95. Selecione o número de ingressos necessário. Crianças de até dois anos podem entrar sem ingresso se permanecerem sentadas no colo de um dos pais ou responsável durante toda a apresentação, enquanto qualquer pessoa com menos de 16 anos deve estar acompanhada por um adulto de 21 anos ou mais. Conclua sua reserva usando sua forma de pagamento preferida no checkout. Fique de olho na sua caixa de entrada para a confirmação do e-ticket antes do show.

Como esta é a data de lançamento de uma novíssima turnê global, e com os ingressos começando bem abaixo do que muitos shows em arena cobram, os fãs são incentivados a reservar com antecedência para não perder os assentos com melhor custo-benefício.

Tudo o que você precisa saber sobre a Etihad Arena

A Etihad Arena é uma das principais casas de entretenimento indoor dos Emirados Árabes Unidos, localizada em Yas Island, em Abu Dhabi. Desde a inauguração, ela se tornou um destino de referência para grandes shows, lançamentos de turnês mundiais e entretenimento ao vivo de grande escala, recebendo uma ampla variedade de atrações principais internacionais e regionais.

Yas Island é um dos principais polos de entretenimento de Abu Dhabi, lar de outras grandes atrações, o que facilita combinar uma noite no show com um passeio mais amplo ao longo do dia. O local é bem atendido por vias rodoviárias de Abu Dhabi, e os visitantes são aconselhados a planejar a viagem com antecedência, considerando a dimensão da ilha e a demanda esperada para a abertura de uma turnê deste tipo.

Para um show desta importância, recomenda-se chegar cedo, tanto para ter tempo para os controles de entrada quanto para aproveitar a atmosfera antes do fechamento dos portões. Não é permitida fotografia nem gravação de vídeo durante a apresentação, inclusive em celulares, e bolsas maiores que 30x30x15 cm não são permitidas no local, sem serviço de guarda-volumes disponível no local. Carrinhos de bebê não serão permitidos no interior, embora uma área para carrinhos seja disponibilizada.

Com três décadas de sucessos, o peso de um verdadeiro lançamento de turnê mundial por trás do evento e ingressos a partir de acessíveis AED 95, a abertura da Revolution Tour de Sonu Nigam em Abu Dhabi está se desenhando como um dos shows de destaque do ano nos Emirados Árabes Unidos. Garanta seu lugar por meio do link oficial de ingressos antes que acabem as entradas com melhor custo-benefício.