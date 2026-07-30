Como comprar ingressos para a turnê do BTS: datas, preços dos ingressos e mais

O fenômeno global do K-pop BTS retornou oficialmente aos palcos para sua enorme turnê mundial em estádios. Após a conclusão do serviço militar obrigatório de todos os sete integrantes, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook se reuniram para lançar sua turnê global mais ambiciosa até hoje. Passando por América do Norte, Europa, América Latina e Ásia, esta monumental turnê de shows marca o primeiro circuito completo do grupo como atração principal em estádios desde a série recordista Permission to Dance on Stage. Os fãs ao redor do mundo, conhecidos coletivamente como ARMY, aguardavam ansiosamente por esse retorno histórico, impulsionando uma demanda sem precedentes por ingressos em todos os principais mercados.

GOAL reuniu todos os detalhes essenciais de que você precisa para garantir seu lugar. A demanda nos canais oficiais primários de venda de ingressos tem sido extremamente alta, com as cotas de pré-venda se esgotando em questão de minutos.

Quando acontece a turnê do BTS?

A turnê mundial do BTS tem 79 datas no total em 34 cidades e 23 países, o que a torna uma das maiores empreitadas de estádios do K-pop na história da música. Abaixo, está uma análise detalhada das próximas principais datas internacionais e norte-americanas em estádios, incluindo locais e links diretos para ingressos.

Data Cidade Local Ingressos 1–2 de ago. de 2026 East Rutherford, NJ, EUA MetLife Stadium Ingressos 5–6 de ago. de 2026 Foxborough, MA, EUA Gillette Stadium Ingressos 10–11 de ago. de 2026 Baltimore, MD, EUA A confirmar Ingressos 15–16 de ago. de 2026 Arlington, TX, EUA A confirmar Ingressos 22–23 de ago. de 2026 Toronto, Canadá A confirmar Ingressos 27–28 de ago. de 2026 Chicago, IL, EUA A confirmar Ingressos 1–2 e 5–6 de set. de 2026 Los Angeles, CA, EUA A confirmar Ingressos 2–3 de out. de 2026 Bogotá, Colômbia A confirmar Ingressos 9–10 de out. de 2026 Lima, Peru A confirmar Ingressos 14, 16–17 de out. de 2026 Santiago, Chile A confirmar Ingressos 23–24 de out. de 2026 Buenos Aires, Argentina A confirmar Ingressos 28, 30–31 de out. de 2026 São Paulo, Brasil A confirmar Ingressos 19, 21–22 de nov. de 2026 Kaohsiung, Taiwan National Stadium Ingressos 3, 5–6 de dez. de 2026 Bangcoc, Tailândia A confirmar Ingressos 12–13 de dez. de 2026 Kuala Lumpur, Malásia A confirmar Ingressos 17, 19–20, 22 de dez. de 2026 Singapura A confirmar Ingressos 26–27 de dez. de 2026 Jacarta, Indonésia Gelora Bung Karno Main Stadium Ingressos 12–13 de fev. de 2027 Melbourne, Austrália Marvel Stadium Ingressos 20–21 de fev. de 2027 Sydney, Austrália Accor Stadium Ingressos 4, 6–7 de mar. de 2027 Hong Kong A confirmar Ingressos 13–14 de mar. de 2027 Manila (Bulacan), Filipinas Philippine Sports Stadium Ingressos 2027 - data a confirmar Oriente Médio (região confirmada, cidade/local a confirmar) Provável: Lusail/Ahmad bin Ali Stadium, Catar; Jeddah, Arábia Saudita Ingressos

Onde comprar ingressos para a turnê do BTS?

Garantir ingressos para ver o BTS pode ser desafiador devido à demanda global, que frequentemente supera a capacidade dos locais. As vendas primárias iniciais foram realizadas por grandes plataformas como a Ticketmaster, exigindo registro oficial de pré-venda da ARMY Membership. Como as cotas de ingressos primários se esgotam quase imediatamente durante as vendas gerais, os marketplaces secundários de fãs representam a rota mais consistente e acessível para quem busca garantir lugares assegurados.

StubHub é o marketplace secundário recomendado para comprar ingressos do BTS com segurança. Como um dos maiores destinos online de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos em todas as paradas da turnê global. Cada transação na plataforma é protegida pela FanProtect Guarantee, garantindo que seus ingressos sejam 100 por cento autênticos, entregues no prazo antes do show e totalmente válidos para entrada no local.

Para comprar seus ingressos hoje, basta visitar a página oficial do BTS, selecionar a data e a cidade desejadas e comparar, em tempo real, a disponibilidade de assentos em todas as categorias de preço.

Quanto custam os ingressos para a turnê do BTS?

Os preços dos ingressos para os shows do BTS variam de acordo com a cidade, o estádio, a localização do assento e a proximidade do palco de 360 graus. Devido à alta demanda, os valores no mercado de revenda oscilam, mas os fãs podem encontrar opções adequadas para diferentes orçamentos.

Assentos no anel superior: Os ingressos mais baratos de entrada normalmente começam em torno de US$ 95 a US$ 130 em marketplaces secundários como o StubHub . Esses lugares, localizados nos níveis mais altos do estádio, oferecem uma opção econômica para vivenciar a atmosfera eletrizante e os shows de luzes da plateia em todo o local.

Assentos de nível intermediário e anel inferior: Para vistas elevadas melhores e mais próximas da ação, os ingressos do anel inferior e do nível club geralmente variam de US$ 180 a US$ 350, dependendo do local.

Pista em pé e pacotes VIP com soundcheck: Os ingressos premium de pista localizados diretamente ao redor do palco central de 360 graus, assim como os pacotes exclusivos VIP com acesso ao soundcheck, têm taxas de revenda mais altas, variando de US$ 450 até US$ 1.200 ou mais.

Se você está procurando o ingresso mais barato, monitorar o inventário na StubHub à medida que as datas dos shows se aproximam pode ajudar você a aproveitar quedas de preço quando os vendedores ajustam seus anúncios.

Tudo o que você precisa saber sobre o BTS

Formado em Seul, Coreia do Sul, o BTS é composto por sete integrantes multifacetados: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Desde a estreia em 2013, o grupo se transformou de artistas locais de hip-hop em um fenômeno cultural global dominante. Eles quebraram inúmeros recordes, tornando-se o primeiro ato coreano a liderar as paradas Billboard Hot 100 e Billboard 200, receber múltiplas indicações ao Grammy Award e esgotar turnês de várias noites em estádios pelo mundo.

O sucesso do grupo é construído sobre uma incrível combinação artística de performances dinâmicas, coreografias complexas, música autoproduzida e letras significativas que abordam temas de saúde mental, empoderamento da juventude e amor-próprio. Além da música, o BTS fez contribuições globais significativas, discursando diante da Assembleia Geral das Nações Unidas e fazendo parceria com o UNICEF em sua campanha anti-violência Love Myself.

Após um hiato prolongado, durante o qual os integrantes concluíram seus compromissos obrigatórios com o serviço militar sul-coreano e lançaram projetos solo de sucesso, esta atual turnê mundial serve como seu retorno triunfante como um grupo unificado de sete integrantes. Os fãs presentes podem esperar um espetáculo incrível de mais de duas horas, com light sticks dinâmicos característicos, coreografias sincronizadas, pirotecnia e sucessos icônicos de toda a sua carreira revolucionária.

O que esperar da turnê do BTS

Assistir a uma apresentação ao vivo do BTS é muito mais do que um show típico; é um espetáculo imersivo em grande escala, projetado para mostrar o icônico talento de palco da banda e sua profunda conexão com sua base global de fãs, conhecida como ARMY. Com todos os sete integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, reunidos no palco após seus hiatos individuais, os fãs podem esperar uma noite eletrizante, cheia de energia máxima, coreografias complexas e poderosos arranjos vocais ao vivo.

Aqui está o que você pode esperar durante um show ao vivo:

Grande estrutura de palco em 360 graus: a turnê conta com um design personalizado de palco em 360 graus, no centro da pista do estádio. Esse layout dá a cada assento no local uma linha de visão privilegiada e coloca o grupo diretamente no meio de dezenas de milhares de fãs.

Setlist de alta energia e surpresas rotativas: com quase três horas de duração, a setlist mistura grandes hinos do grupo, como FAKE LOVE, MIC Drop e IDOL, ao lado dos mega-hits modernos Dynamite e Butter. O grupo também incorpora uma seção especial rotativa de surpresa à apresentação de cada noite, garantindo que não haja dois shows na turnê com a mesma setlist.

Produção visual de ponta: espere tecnologia de show de última geração, incluindo enormes telões de LED multidirecionais, shows de luzes sincronizados e pirotecnia de alto impacto ao longo da noite.

Cultura de fãs e energia incomparáveis: das ondas sincronizadas de cores dos light sticks por todo o estádio aos cantos altos e apaixonados dos fãs em cada música, a energia da plateia em um show do BTS é incomparável. Os fãs também podem esperar participar de tradições de show, como trocar brindes artesanais com outros presentes antes de o espetáculo começar.



