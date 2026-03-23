Como comprar ingressos para a Série A 2026: preços, próximos jogos, informações sobre os estádios e muito mais

Conhecida por sua rica história, estilo técnico de jogo, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Série A tem sido consistentemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial.

A Série A é o lar de vários dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Essas equipes desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu.

Esta promete ser mais uma temporada espetacular da Série A, então deixe que o GOAL o ajude a realizar seus sonhos futebolísticos garantindo um ingresso para uma partida da Série A nesta temporada, incluindo onde comprá-los e os preços atuais.

Próximos jogos da Série A 2026

Jornada Data e hora (local) Jogada Local (Estádio) Ingressos 31 Sáb, 4 de abril - 15h Sassuolo x Cagliari Estádio Mapei Ingressos 31 Sáb, 4 de abril - 18h Verona x Fiorentina Bentegodi Ingressos 31 Sáb, 4 de abril - 20h45 Lazio x Parma Estádio Olímpico Ingressos 31 Dom, 5 de abril - 15h Cremonese x Bologna Estádio Giovanni Zini Ingressos 31 Dom, 5 de abril - 18h Pisa x Torino Arena Garibaldi Ingressos 31 Dom, 5 de abril - 20h45 Inter de Milão x AS Roma San Siro Ingressos 31 Seg, 6 de abril - 15h Udinese x Como Estádio Bluenergy Ingressos 31 Seg, 6 de abril - 18h Lecce x Atalanta Estádio Via del Mare Ingressos 31 Seg, 6 de abril - 18h Juventus x Genoa Estádio Allianz Ingressos 31 Seg, 6 de abril - 20h45 Napoli x AC Milan Estádio Diego Maradona Ingressos 32 Sex, 10 de abril - 20h45 AS Roma x Pisa Estádio Olímpico Ingressos 32 Sáb, 11 de abril - 15h Cagliari x Cremonese Unipol Domus Ingressos 32 Sáb, 11 de abril - 15h Torino x Verona Olimpico Grande Torino Ingressos 32 Sáb, 11 de abril - 18h AC Milan x Udinese San Siro Ingressos 32 Sáb, 11 de abril - 20h45 Atalanta x Juventus Gewiss Stadium Ingressos 32 Dom, 12 de abril - 12h30 Gênova x Sassuolo Luigi Ferraris Ingressos 32 Dom, 12 de abril - 15h Parma x Napoli Ennio Tardini Ingressos 32 Dom, 12 de abril - 18h Bolonha x Lecce Renato Dall'Ara Ingressos 32 Dom, 12 de abril - 20h45 Como x Inter de Milão G. Sinigaglia Ingressos 32 Seg, 13 de abril - 20h45 Fiorentina x Lazio Artemio Franchi Ingressos 33 Sex, 17 de abril - 18h30 Sassuolo x Como Estádio Mapei Ingressos 33 Sexta-feira, 17 de abril - 20h45 Inter de Milão x Cagliari San Siro Ingressos 33 Sáb, 18 de abril - 15h Udinese x Parma Estádio Bluenergy Ingressos 33 Sáb, 18 de abril - 18h Napoli x Lazio Estádio Diego Maradona Ingressos 33 Sáb, 18 de abril - 20h45 AS Roma x Atalanta Estádio Olímpico Ingressos 33 Dom, 19 de abril - 12h30 Cremonese x Torino Estádio Giovanni Zini Ingressos 33 Dom, 19 de abril - 15h Verona x AC Milan Bentegodi Ingressos 33 Dom, 19 de abril - 18h Pisa x Genoa Arena Garibaldi Ingressos 33 Dom, 19 de abril - 20h45 Juventus x Bologna Allianz Stadium Ingressos 33 Seg, 20 de abril - 20h45 Lecce x Fiorentina Estádio Via del Mare Ingressos 34 Sex, 24 de abril - 20h45 Napoli x Cremonese Estádio Diego Maradona Ingressos 34 Sáb, 25 de abril - 15h Parma x Pisa Ennio Tardini Ingressos 34 Sáb, 25 de abril - 18h Bologna x AS Roma Renato Dall'Ara Ingressos 34 Sáb, 25 de abril - 20h45 Verona x Lecce Bentegodi Ingressos 34 Dom, 26 de abril - 12h30 Fiorentina x Sassuolo Artemio Franchi Ingressos 34 Dom, 26 de abril - 15h Gênova x Como Luigi Ferraris Ingressos 34 Dom, 26 de abril - 18h Torino x Inter de Milão Olimpico Grande Torino Ingressos 34 Dom, 26 de abril - 20h45 AC Milan x Juventus San Siro Ingressos 34 Seg, 27 de abril - 18h30 Cagliari x Atalanta Unipol Domus Ingressos 34 Seg, 27 de abril - 20h45 Lazio x Udinese Estádio Olímpico Ingressos

Como comprar ingressos para a Série A?

Existem várias opções de compra de ingressos para os jogos da Série A, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais.

Para comprar ingressos da Série A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você deverá navegar até a seção “Ingressos”.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir lugares antes do lançamento oficial ou adquirir ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como a Viagogo.

Quanto custam os ingressos da Série A?

O custo dos ingressos da Série A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos custando a partir de € 40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio influencia significativamente o preço do ingresso, sendo que os lugares com melhor visibilidade costumam ter o custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, sendo que os confrontos de destaque contra adversários de renome, como o clássico de Milão (AC Milan x Inter de Milão) e o clássico de Roma (Roma x Lazio), se enquadram na categoria mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.

Abaixo, o GOAL apresenta os clubes da Série A 2025-2026, seus estádios, faixas de preço esperadas para ingressos em dias de jogo, bem como os preços iniciais dos ingressos para a temporada.

Clubes da Série A 2025-26 por preço de ingresso