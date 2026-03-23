Como comprar ingressos para a Série A 2026: preços, próximos jogos, informações sobre os estádios e muito mais

Conhecida por sua rica história, estilo técnico de jogo, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Série A tem sido consistentemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial.
A Série A é o lar de vários dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Essas equipes desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu.
Esta promete ser mais uma temporada espetacular da Série A, então deixe que o GOAL o ajude a realizar seus sonhos futebolísticos garantindo um ingresso para uma partida da Série A nesta temporada, incluindo onde comprá-los e os preços atuais.
Próximos jogos da Série A 2026
|Jornada
|Data e hora (local)
|Jogada
|Local (Estádio)
|Ingressos
|31
|Sáb, 4 de abril - 15h
|Sassuolo x Cagliari
|Estádio Mapei
|Ingressos
|31
|Sáb, 4 de abril - 18h
|Verona x Fiorentina
|Bentegodi
|Ingressos
|31
|Sáb, 4 de abril - 20h45
|Lazio x Parma
|Estádio Olímpico
|Ingressos
|31
|Dom, 5 de abril - 15h
|Cremonese x Bologna
|Estádio Giovanni Zini
|Ingressos
|31
|Dom, 5 de abril - 18h
|Pisa x Torino
|Arena Garibaldi
|Ingressos
|31
|Dom, 5 de abril - 20h45
|Inter de Milão x AS Roma
|San Siro
|Ingressos
|31
|Seg, 6 de abril - 15h
|Udinese x Como
|Estádio Bluenergy
|Ingressos
|31
|Seg, 6 de abril - 18h
|Lecce x Atalanta
|Estádio Via del Mare
|Ingressos
|31
|Seg, 6 de abril - 18h
|Juventus x Genoa
|Estádio Allianz
|Ingressos
|31
|Seg, 6 de abril - 20h45
|Napoli x AC Milan
|Estádio Diego Maradona
|Ingressos
|32
|Sex, 10 de abril - 20h45
|AS Roma x Pisa
|Estádio Olímpico
|Ingressos
|32
|Sáb, 11 de abril - 15h
|Cagliari x Cremonese
|Unipol Domus
|Ingressos
|32
|Sáb, 11 de abril - 15h
|Torino x Verona
|Olimpico Grande Torino
|Ingressos
|32
|Sáb, 11 de abril - 18h
|AC Milan x Udinese
|San Siro
|Ingressos
|32
|Sáb, 11 de abril - 20h45
|Atalanta x Juventus
|Gewiss Stadium
|Ingressos
|32
|Dom, 12 de abril - 12h30
|Gênova x Sassuolo
|Luigi Ferraris
|Ingressos
|32
|Dom, 12 de abril - 15h
|Parma x Napoli
|Ennio Tardini
|Ingressos
|32
|Dom, 12 de abril - 18h
|Bolonha x Lecce
|Renato Dall'Ara
|Ingressos
|32
|Dom, 12 de abril - 20h45
|Como x Inter de Milão
|G. Sinigaglia
|Ingressos
|32
|Seg, 13 de abril - 20h45
|Fiorentina x Lazio
|Artemio Franchi
|Ingressos
|33
|Sex, 17 de abril - 18h30
|Sassuolo x Como
|Estádio Mapei
|Ingressos
|33
|Sexta-feira, 17 de abril - 20h45
|Inter de Milão x Cagliari
|San Siro
|Ingressos
|33
|Sáb, 18 de abril - 15h
|Udinese x Parma
|Estádio Bluenergy
|Ingressos
|33
|Sáb, 18 de abril - 18h
|Napoli x Lazio
|Estádio Diego Maradona
|Ingressos
|33
|Sáb, 18 de abril - 20h45
|AS Roma x Atalanta
|Estádio Olímpico
|Ingressos
|33
|Dom, 19 de abril - 12h30
|Cremonese x Torino
|Estádio Giovanni Zini
|Ingressos
|33
|Dom, 19 de abril - 15h
|Verona x AC Milan
|Bentegodi
|Ingressos
|33
|Dom, 19 de abril - 18h
|Pisa x Genoa
|Arena Garibaldi
|Ingressos
|33
|Dom, 19 de abril - 20h45
|Juventus x Bologna
|Allianz Stadium
|Ingressos
|33
|Seg, 20 de abril - 20h45
|Lecce x Fiorentina
|Estádio Via del Mare
|Ingressos
|34
|Sex, 24 de abril - 20h45
|Napoli x Cremonese
|Estádio Diego Maradona
|Ingressos
|34
|Sáb, 25 de abril - 15h
|Parma x Pisa
|Ennio Tardini
|Ingressos
|34
|Sáb, 25 de abril - 18h
|Bologna x AS Roma
|Renato Dall'Ara
|Ingressos
|34
|Sáb, 25 de abril - 20h45
|Verona x Lecce
|Bentegodi
|Ingressos
|34
|Dom, 26 de abril - 12h30
|Fiorentina x Sassuolo
|Artemio Franchi
|Ingressos
|34
|Dom, 26 de abril - 15h
|Gênova x Como
|Luigi Ferraris
|Ingressos
|34
|Dom, 26 de abril - 18h
|Torino x Inter de Milão
|Olimpico Grande Torino
|Ingressos
|34
|Dom, 26 de abril - 20h45
|AC Milan x Juventus
|San Siro
|Ingressos
|34
|Seg, 27 de abril - 18h30
|Cagliari x Atalanta
|Unipol Domus
|Ingressos
|34
|Seg, 27 de abril - 20h45
|Lazio x Udinese
|Estádio Olímpico
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Série A?
Existem várias opções de compra de ingressos para os jogos da Série A, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais.
Para comprar ingressos da Série A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você deverá navegar até a seção “Ingressos”.
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir lugares antes do lançamento oficial ou adquirir ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como a Viagogo.
Quanto custam os ingressos da Série A?
O custo dos ingressos da Série A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos custando a partir de € 40em sites de revenda.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio influencia significativamente o preço do ingresso, sendo que os lugares com melhor visibilidade costumam ter o custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, sendo que os confrontos de destaque contra adversários de renome, como o clássico de Milão (AC Milan x Inter de Milão) e o clássico de Roma (Roma x Lazio), se enquadram na categoria mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.
Abaixo, o GOAL apresenta os clubes da Série A 2025-2026, seus estádios, faixas de preço esperadas para ingressos em dias de jogo, bem como os preços iniciais dos ingressos para a temporada.
Clubes da Série A 2025-26 por preço de ingresso
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço dos ingressos (Adulto)
|Ingresso para a temporada (Adulto)
|Atalanta
|Estádio Gewiss
|€13 - €100
|A partir de €340
|Bolonha
|Estádio Renato Dall'Ara
|€18 - €130
|A partir de €325
|Cagliari
|Unipol Domus
|€12 - €100
|A partir de €300
|Como
|Estádio Giuseppe Sinigaglia
|€9 - €28
|A partir de €390
|Cremonese
|Estádio Giovanni Zini
|€12 - €45
|A partir de €300
|Fiorentina
|Estádio Artemio Franchi
|€20 - €70
|A partir de €350
|Gênova
|Estádio Luigi Ferraris
|€15 - €50
|A partir de €240
|Hellas Verona
|Estádio Marcantonio Bentegodi
|€12 - €28
|A partir de €145
|Inter de Milão
|San Siro
|€30 - €275
|A partir de €399
|Juventus
|Estádio da Juventus
|€30 - €105
|A partir de €529
|Lazio
|Estádio Olímpico
|€20 - €80
|A partir de €529
|Lecce
|Estádio Via del Mare
|€9 - €50
|A partir de €305
|AC Milan
|San Siro
|€20 - €250
|A partir de €430
|Napoli
|Estádio Diego Armando Maradona
|€10 - €90
|A partir de €280
|Parma
|Estádio Ennio Tardini
|€15 - €55
|A partir de €260
|Pisa
|Arena Garibaldi – Estádio Romeo Anconetani
|A confirmar
|A partir de €205
|Roma
|Estádio Olímpico
|€25 - €80
|A partir de €277
|Sassuolo
|Estádio Mapei – Città del Tricolore
|€20 - €100
|A partir de €180
|Turim
|Estádio Olímpico Grande Torino
|€20 - €60
|A partir de €245
|Udinese
|Estádio Friuli
|€10 - €60
|A partir de €250