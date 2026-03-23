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Giovanni Di Lorenzo of Napoli lifts the Serie A TIM Scudetto title trophyGetty Images
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Como comprar ingressos para a Série A 2026: preços, próximos jogos, informações sobre os estádios e muito mais

Realize seus sonhos da Série A reservando ingressos para um jogo nesta temporada

Conhecida por sua rica história, estilo técnico de jogo, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Série A tem sido consistentemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. 

A Série A é o lar de vários dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Essas equipes desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu.

Esta promete ser mais uma temporada espetacular da Série A, então deixe que o GOAL o ajude a realizar seus sonhos futebolísticos garantindo um ingresso para uma partida da Série A nesta temporada, incluindo onde comprá-los e os preços atuais.

Ingressos para a Série AReserve agora 

Próximos jogos da Série A 2026

JornadaData e hora (local)JogadaLocal (Estádio)Ingressos
31Sáb, 4 de abril - 15hSassuolo x CagliariEstádio MapeiIngressos
31Sáb, 4 de abril - 18hVerona x FiorentinaBentegodiIngressos
31Sáb, 4 de abril - 20h45Lazio x ParmaEstádio OlímpicoIngressos
31Dom, 5 de abril - 15hCremonese x BolognaEstádio Giovanni ZiniIngressos
31Dom, 5 de abril - 18hPisa x TorinoArena GaribaldiIngressos
31Dom, 5 de abril - 20h45Inter de Milão x AS RomaSan SiroIngressos
31Seg, 6 de abril - 15hUdinese x ComoEstádio BluenergyIngressos
31Seg, 6 de abril - 18hLecce x AtalantaEstádio Via del MareIngressos
31Seg, 6 de abril - 18hJuventus x GenoaEstádio AllianzIngressos
31Seg, 6 de abril - 20h45Napoli x AC MilanEstádio Diego MaradonaIngressos
32Sex, 10 de abril - 20h45AS Roma x PisaEstádio OlímpicoIngressos
32Sáb, 11 de abril - 15hCagliari x CremoneseUnipol DomusIngressos
32Sáb, 11 de abril - 15hTorino x VeronaOlimpico Grande TorinoIngressos
32Sáb, 11 de abril - 18hAC Milan x UdineseSan SiroIngressos
32Sáb, 11 de abril - 20h45Atalanta x JuventusGewiss StadiumIngressos
32Dom, 12 de abril - 12h30Gênova x SassuoloLuigi FerrarisIngressos
32Dom, 12 de abril - 15hParma x NapoliEnnio TardiniIngressos
32Dom, 12 de abril - 18hBolonha x LecceRenato Dall'AraIngressos
32Dom, 12 de abril - 20h45Como x Inter de MilãoG. SinigagliaIngressos
32Seg, 13 de abril - 20h45Fiorentina x LazioArtemio FranchiIngressos
33Sex, 17 de abril - 18h30Sassuolo x ComoEstádio MapeiIngressos
33Sexta-feira, 17 de abril - 20h45Inter de Milão x CagliariSan SiroIngressos
33Sáb, 18 de abril - 15hUdinese x ParmaEstádio BluenergyIngressos
33Sáb, 18 de abril - 18hNapoli x LazioEstádio Diego MaradonaIngressos
33Sáb, 18 de abril - 20h45AS Roma x AtalantaEstádio OlímpicoIngressos
33Dom, 19 de abril - 12h30Cremonese x TorinoEstádio Giovanni ZiniIngressos
33Dom, 19 de abril - 15hVerona x AC MilanBentegodiIngressos
33Dom, 19 de abril - 18hPisa x GenoaArena GaribaldiIngressos
33Dom, 19 de abril - 20h45Juventus x BolognaAllianz StadiumIngressos
33Seg, 20 de abril - 20h45Lecce x FiorentinaEstádio Via del MareIngressos
34Sex, 24 de abril - 20h45Napoli x CremoneseEstádio Diego MaradonaIngressos
34Sáb, 25 de abril - 15hParma x PisaEnnio TardiniIngressos
34Sáb, 25 de abril - 18hBologna x AS RomaRenato Dall'AraIngressos
34Sáb, 25 de abril - 20h45Verona x LecceBentegodiIngressos
34Dom, 26 de abril - 12h30Fiorentina x SassuoloArtemio FranchiIngressos
34Dom, 26 de abril - 15hGênova x ComoLuigi FerrarisIngressos
34Dom, 26 de abril - 18hTorino x Inter de MilãoOlimpico Grande TorinoIngressos
34Dom, 26 de abril - 20h45AC Milan x JuventusSan SiroIngressos
34Seg, 27 de abril - 18h30Cagliari x AtalantaUnipol DomusIngressos
34Seg, 27 de abril - 20h45Lazio x UdineseEstádio OlímpicoIngressos

Como comprar ingressos para a Série A?

Existem várias opções de compra de ingressos para os jogos da Série A, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais. 

Para comprar ingressos da Série A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você deverá navegar até a seção “Ingressos”. 

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir lugares antes do lançamento oficial ou adquirir ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como a Viagogo.

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Quanto custam os ingressos da Série A?

O custo dos ingressos da Série A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos custando a partir de € 40em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio influencia significativamente o preço do ingresso, sendo que os lugares com melhor visibilidade costumam ter o custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, sendo que os confrontos de destaque contra adversários de renome, como o clássico de Milão (AC Milan x Inter de Milão) e o clássico de Roma (Roma x Lazio), se enquadram na categoria mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.

Abaixo, o GOAL apresenta os clubes da Série A 2025-2026, seus estádios, faixas de preço esperadas para ingressos em dias de jogo, bem como os preços iniciais dos ingressos para a temporada.

Clubes da Série A 2025-26 por preço de ingresso

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (Adulto)Ingresso para a temporada (Adulto)
AtalantaEstádio Gewiss€13 - €100A partir de €340
BolonhaEstádio Renato Dall'Ara€18 - €130A partir de €325
CagliariUnipol Domus€12 - €100A partir de €300
ComoEstádio Giuseppe Sinigaglia€9 - €28A partir de €390
CremoneseEstádio Giovanni Zini€12 - €45A partir de €300
FiorentinaEstádio Artemio Franchi €20 - €70A partir de €350
GênovaEstádio Luigi Ferraris €15 - €50A partir de €240
Hellas VeronaEstádio Marcantonio Bentegodi €12 - €28A partir de €145
Inter de MilãoSan Siro €30 - €275A partir de €399
JuventusEstádio da Juventus €30 - €105A partir de €529
LazioEstádio Olímpico €20 - €80A partir de €529
LecceEstádio Via del Mare €9 - €50A partir de €305
AC MilanSan Siro €20 - €250 A partir de €430
Napoli Estádio Diego Armando Maradona €10 - €90 A partir de €280
Parma Estádio Ennio Tardini €15 - €55 A partir de €260
Pisa Arena Garibaldi – Estádio Romeo Anconetani A confirmar A partir de €205
RomaEstádio Olímpico €25 - €80A partir de €277
SassuoloEstádio Mapei – Città del Tricolore €20 - €100A partir de €180
Turim Estádio Olímpico Grande Torino €20 - €60A partir de €245
UdineseEstádio Friuli €10 - €60A partir de €250