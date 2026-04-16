Embora o futebol não seja considerado o esporte mais glamoroso da América do Norte, quando a Copa do Mundo da FIFA chega à cidade, a febre do futebol sempre toma conta da população.

Os torcedores certamente sairão em massa para apoiar os Estados Unidos sempre que a seleção entrar em campo, e o Sofi Stadium (Los Angeles) e o Lumen Field (Seattle) esperam um público de 70 mil pessoas para os jogos da fase de grupos da seleção americana.

Deixe a GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é o calendário dos jogos da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026?

Data (hora do pontapé inicial, horário da costa leste) Jogo Local Ingressos 12 de junho (21h, horário da costa leste) EUA x Paraguai SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos 19 de junho (15h, horário da costa leste dos EUA) EUA x Austrália Lumen Field, Seattle Ingressos 25 de junho (22h, horário da costa leste dos EUA) Turquia x EUA SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos

Assim como em sua trajetória até as oitavas de final na África do Sul 2010, os Estados Unidos empatariam com a Inglaterra e permaneceriam invictos durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Na verdade, a seleção americana só não conseguiu avançar para as oitavas de final em uma única ocasião nas últimas cinco participações em Copas do Mundo.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 dos Estados Unidos são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026?

Os Estados Unidos avançaram da fase de grupos em 1994 antes de serem eliminados com bravura nas oitavas de final pelo Brasil, que acabou conquistando o título. O gol de Bebeto no segundo tempo foi o único que separou as equipes.

Desde então, os Estados Unidos evoluíram muito, classificando-se para todas as Copas do Mundo, exceto a de 2018. Chegaram às oitavas de final em mais três ocasiões (2010, 2014 e 2022) e surpreenderam a muitos ao chegar às quartas de final em 2002.

Os Estados Unidos esperam melhorar ainda mais sob o comando de Mauricio Pochettino. Eles deram um forte sinal de intenção ao nomear o ex-técnico do Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea em setembro de 2024.

Apesar de um período de baixa no início de 2025, em que perderam quatro jogos consecutivos, os Estados Unidos têm apresentado uma recuperação impressionante nos últimos tempos, perdendo apenas duas das últimas doze partidas disputadas e conquistando vitórias contra seleções como Japão, Austrália, Paraguai e Uruguai durante essa sequência.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos dos Estados Unidos, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: