Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uruguai: datas, jogos, preços e muito mais

Miami pode esperar que o Uruguai traga um clima de festa neste verão. Como os dois primeiros jogos da La Celeste na fase de grupos da Copa do Mundo serão disputados no Hard Rock Stadium, os torcedores vestidos de azul e branco invadirão em massa o “America’s Playground”.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos do Uruguai na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Arábia Saudita x Uruguai (18h) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos Domingo, 21 de junho Uruguai x Cabo Verde (18h) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Uruguai x Espanha (18h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uruguai?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Uruguai: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Uruguai são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar do Uruguai na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de contar com os talentos ofensivos de Luis Suárez e Darwin Núñez em seu elenco, o Uruguai teve dificuldades para marcar gols no Catar 2022. A equipe estreou com um frustrante empate sem gols contra a Coreia do Sul e sofreu uma derrota por 2 a 0 para Portugal na partida seguinte. A torcida azul e branca pôde comemorar uma vitória por 2 a 0 sobre Gana na última partida da fase de grupos, mas isso se mostrou insuficiente e tardio, e a seleção não conseguiu avançar por ter marcado menos gols que a Coreia do Sul.

O Uruguai enfrentará um adversário asiático na estreia na Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Desta vez, o adversário é a Arábia Saudita, com quem também se defrontou na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Um gol de Luis Suárez no primeiro tempo foi o único que separou as duas seleções há oito anos. Os sauditas ficaram famosos por chegarem às oitavas de final em sua estreia na Copa do Mundo (EUA ’94), mas não passaram da fase de grupos nas cinco participações desde então.

O segundo adversário dos rapazes de Bielsa é Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo. Os Tubarões Azuis são a segunda menor nação a chegar à Copa do Mundo, e os ilhéus do Oceano Atlântico fizeram isso com estilo, garantindo o primeiro lugar em seu grupo de qualificação à frente de potências do futebol africano, como Camarões.

O confronto mais difícil do Uruguai na fase de grupos, contra a Espanha, fica para o final. Ambas as seleções esperam, no entanto, já ter garantido sua vaga nas oitavas de final antes de se enfrentarem em solo mexicano. O histórico de confrontos diretos não é nada animador para os torcedores uruguaios. Em dez confrontos entre as equipes, entre 1950 e 2013, o Uruguai ainda não conseguiu uma vitória contra a Espanha, tendo perdido cinco vezes e empatado nas outras cinco ocasiões.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 do Uruguai

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Uruguai, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer partida de uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: