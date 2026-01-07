Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Irã: datas, jogos, preços e muito mais

Os torcedores do Irã esperam ansiosamente quebrar a maldição da Copa do Mundo neste verão. Apesar de ter enfrentado as melhores seleções de futebol do planeta em seis edições anteriores ao longo dos anos, a Seleção Iraniana ainda busca passar da fase de grupos e chegar às oitavas de final.

O Irã pode contar com uma enorme torcida para seus jogos da fase de grupos na Califórnia e em Seattle, mas será que a equipe conseguirá ganhar impulso nos Estados Unidos e avançar para as oitavas de final? Você pode estar lá pessoalmente para dar seu apoio.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação do Irã na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial local) Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Irã x Nova Zelândia (18h) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Domingo, 21 de junho Irã x Bélgica (12h) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Irã x Egito (20h) Lumen Field (Seattle) Ingressos

O que esperar do Irã na Copa do Mundo de 2026?

A aventura da seleção persa na Copa do Mundo começou lá em 1978, na Argentina, mas levaria mais 20 anos para que eles voltassem ao maior torneio esportivo do mundo. Embora tenham participado regularmente desde então, eles têm enfrentado dificuldades para encontrar a fórmula vencedora, conquistando apenas três vitórias no total em suas seis participações na Copa do Mundo. No entanto, tendo se classificado para seu quarto torneio consecutivo, seus torcedores esperam que esta seja a hora em que a seleção finalmente deixe sua marca no cenário mundial.

O Irã chega à América do Norte após mais uma impressionante campanha nas eliminatórias. Sob o comando do técnico Amir Ghalenoei, que arquitetou 28 vitórias em 41 partidas desde que assumiu seu segundo mandato, a equipe vem ganhando impulso de forma constante.

Mehdi Taremi tem desempenhado um papel de destaque nos últimos tempos, e o ex-atacante do Porto marcou mais 10 gols durante as várias fases das eliminatórias. Aos 33 anos, ele espera encerrar a carreira em alta, no que provavelmente será sua última campanha na Copa do Mundo.

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Irã

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Irã: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Irã são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 no Irã

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Irã, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis em todos os três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe meu time

Assista ao seu time em ação em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais estão incluídos

O recurso “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como locais de jogos: