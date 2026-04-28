Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: datas, jogos, preços e muito mais

Pela segunda vez em sua história, o Equador se classificou para duas edições consecutivas da Copa do Mundo.

Há alguns jogadores conhecidos e experientes nas fileiras da La Tri. Moises Caicedo, do Chelsea, e Piero Hincapie, do Arsenal, têm mais de 50 partidas pela seleção e devem desempenhar papéis importantes durante a campanha do Equador na América do Norte.

Outra peça fundamental do time é Willian Pacho, que venceu a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain na última temporada. O zagueiro é um dos dois únicos jogadores sul-americanos a disputar todos os minutos das 18 partidas das eliminatórias da CONMEBOL.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Domingo, 14 de junho Costa do Marfim x Equador (19h) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sábado, 20 de junho Equador x Curaçao (19h) Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Equador x Alemanha (16h) Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar do Equador na Copa do Mundo de 2026?

O Equador buscará inspiração em sua campanha na Copa do Mundo de 2006 para ter mais uma boa participação.

Após sua estreia no cenário mundial em 2002, quando foi eliminado na fase de grupos, o país voltou quatro anos depois, chegou às oitavas de final e teve seu melhor desempenho em uma Copa do Mundo até hoje. O Equador não conseguiu chegar às oitavas de final em suas duas tentativas subsequentes de conquistar a glória mundial, em 2014 e 2022.

Sebastián Beccacece é o técnico da seleção equatoriana e ajudou a levar a equipe a um impressionante segundo lugar na classificação das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo. A equipe perdeu apenas duas partidas, o menor número entre todas as seleções participantes. Argentina e Brasil perderam 4 e 6 partidas, respectivamente, durante as eliminatórias.

A defesa foi fundamental para o sucesso do Equador nas eliminatórias. A equipe sofreu apenas 5 gols em 18 partidas e foi a única da CONMEBOL a não sofrer mais de dez gols. No entanto, será preciso melhorar no ataque se quiserem chegar longe no verão.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 do Equador

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Equador, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: