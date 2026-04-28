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Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: datas, jogos, preços e muito mais

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Como conseguir ingressos para assistir à seleção sul-americana em ação no verão

Pela segunda vez em sua história, o Equador se classificou para duas edições consecutivas da Copa do Mundo. 

Há alguns jogadores conhecidos e experientes nas fileiras da La Tri. Moises Caicedo, do Chelsea, e Piero Hincapie, do Arsenal, têm mais de 50 partidas pela seleção e devem desempenhar papéis importantes durante a campanha do Equador na América do Norte. 

Outra peça fundamental do time é Willian Pacho, que venceu a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain na última temporada. O zagueiro é um dos dois únicos jogadores sul-americanos a disputar todos os minutos das 18 partidas das eliminatórias da CONMEBOL.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressospara a Copa do Mundo do EquadorReservar ingressos

Qual é a tabela de jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Domingo, 14 de junhoCosta do Marfim x Equador (19h)Lincoln Financial Field (Filadélfia)Ingressos
Sábado, 20 de junhoEquador x Curaçao (19h)Arrowhead Stadium (Kansas City)Ingressos
Quinta-feira, 25 de junhoEquador x Alemanha (16h)Estádio MetLife (East Rutherford)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressospara a Copa do Mundo no EquadorReservaringressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)$60 - $620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

O que esperar do Equador na Copa do Mundo de 2026?

O Equador buscará inspiração em sua campanha na Copa do Mundo de 2006 para ter mais uma boa participação. 

Após sua estreia no cenário mundial em 2002, quando foi eliminado na fase de grupos, o país voltou quatro anos depois, chegou às oitavas de final e teve seu melhor desempenho em uma Copa do Mundo até hoje. O Equador não conseguiu chegar às oitavas de final em suas duas tentativas subsequentes de conquistar a glória mundial, em 2014 e 2022.

Sebastián Beccacece é o técnico da seleção equatoriana e ajudou a levar a equipe a um impressionante segundo lugar na classificação das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo. A equipe perdeu apenas duas partidas, o menor número entre todas as seleções participantes. Argentina e Brasil perderam 4 e 6 partidas, respectivamente, durante as eliminatórias.

A defesa foi fundamental para o sucesso do Equador nas eliminatórias. A equipe sofreu apenas 5 gols em 18 partidas e foi a única da CONMEBOL a não sofrer mais de dez gols. No entanto, será preciso melhorar no ataque se quiserem chegar longe no verão.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 do Equador

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Equador, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões. 

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

  • Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

  • Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
  • A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123