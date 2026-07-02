O rugido da torcida, o ritmo do samba e a busca pela sexta estrela, um recorde – a Copa do Mundo da FIFA 2026 está acendendo as paixões por toda a América do Norte, e o Brasil está no centro da ação.

O Brasil, pentacampeão mundial, continua sua busca pela histórica sexta estrela, avançando para um confronto de peso nas oitavas de final contra a Noruega, após sobreviver a um susto tremendo.

A equipe de Carlo Ancelotti provou sua garra de elite ao se recuperar e derrotar o Japão por 2 a 1 nas oitavas de final, com um gol dramático de Gabriel Martinelli aos 95 minutos selando a vitória.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Sábado, 13 de junho Brasil x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA) Estádio MetLife, Nova Jersey 1 a 1 Sexta-feira, 19 de junho Brasil x Haiti (20h30, horário da costa leste) Lincoln Financial Field, Filadélfia 3 a 0 Quarta-feira, 24 de junho Escócia x Brasil (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium, Flórida 3 a 0 Segunda-feira, 29 de junho Brasil x Japão (12h CDT) NRG Stadium, Houston 2 a 1 Domingo, 5 de julho Brasil x Noruega (16h, horário da costa leste dos EUA) Estádio MetLife, Nova Jersey Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: