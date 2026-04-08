Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Turquia: datas, jogos, preços e muito mais

A Turquia está pronta para brilhar mais uma vez no maior palco do mundo, com a Copa do Mundo da FIFA 2026 chegando à América do Norte.

A expansão para 48 seleções abriu caminho para mais emoção, mais gols e mais oportunidades para a seleção turca recriar a magia de sua histórica campanha de 2002.

Você está pronto para ver Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu e o resto do time enfrentarem o mundo? O GOAL traz para você o guia definitivo para garantir seus ingressos para a Copa do Mundo da Turquia 2026.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está programada para ser uma maratona de futebol de nível mundial, ocorrendo de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Esta edição marca um marco histórico como o primeiro torneio sediado por três nações: Estados Unidos, México e Canadá.

Um total de 104 partidas será disputado em 16 cidades-sede icônicas. A magnitude do evento significa que os torcedores terão mais oportunidades do que nunca de ver seus times favoritos ao vivo. As cidades-sede nos três países são:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey (Nova York), Filadélfia, São Francisco e Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey (Nova York), Filadélfia, São Francisco e Seattle. México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey. Canadá: Toronto e Vancouver.

Calendário da Copa do Mundo de 2026 na Turquia

Data Jogo Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia BC Place (Vancouver, Canadá) Ingressos 19 de junho de 2026 Turquia x Paraguai Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia) Ingressos 25 de junho de 2026 EUA x Turquia SoFi Stadium (Inglewood, CA) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Turquia

Garantir ingressos para a Copa do Mundo exige um pouco de planejamento, mas há várias maneiras de garantir que você não perca a ação.

Fases oficiais de venda da FIFA

A FIFA costuma operar com três fases principais de venda. A fase final, a Fase de Vendas de Última Hora, está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril.

Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata.

Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

Revenda e mercados secundários

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar em sites de revenda, como o StubHub, para encontrar ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site de revenda antes de comprar os ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo da Turquia 2026: quanto custam?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos para atender a diversos orçamentos, embora a demanda naturalmente influencie os preços dos assentos premium. Os ingressos são geralmente categorizados em quatro níveis:

Categoria 1: Assentos privilegiados localizados nas áreas centrais dos níveis inferior e intermediário. Oferecem a melhor visão e são os mais caros.

Assentos privilegiados localizados nas áreas centrais dos níveis inferior e intermediário. Oferecem a melhor visão e são os mais caros. Categoria 2: Localizados principalmente nos cantos ou atrás das seções da Categoria 1, oferecendo um ótimo equilíbrio entre visão e custo-benefício.

Localizados principalmente nos cantos ou atrás das seções da Categoria 1, oferecendo um ótimo equilíbrio entre visão e custo-benefício. Categoria 3: Assentos localizados nas arquibancadas superiores ou mais distantes do campo.

Assentos localizados nas arquibancadas superiores ou mais distantes do campo. Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, frequentemente reservados para residentes locais do país anfitrião, embora alguns sejam disponibilizados para torcedores internacionais durante a venda ao público em geral.

Para os torcedores da Turquia, os ingressos mais baratos para os jogos da fase de grupos devem custar entre US$ 60 e US$ 70. No entanto, para jogos de grande importância ou lugares em estádios icônicos como o Estádio Azteca ou o SoFi Stadium, os preços serão mais elevados.

Fase do torneio Faixa de preço estimada (USD) Fase de grupos US$ 60 - US$ 650 Oitavas de final $100 - $800 Oitavas de final $150 - $1.000 Quartas de final $200 - $1.500 Semifinais $350 - $3.000 Final $1.000 - $8.000+

Pacotes de hospitalidade

Para os torcedores que desejam vivenciar a Copa do Mundo com o máximo de conforto, estão disponíveis pacotes de hospitalidade. Eles oferecem mais do que apenas um assento; proporcionam uma experiência VIP completa. As opções geralmente incluem:

Experiência do Jogo: Inclui um ingresso da Categoria 1, serviço premium de comida e bebida e brindes comemorativos.

Inclui um ingresso da Categoria 1, serviço premium de comida e bebida e brindes comemorativos. Salas VIP: Acesso a salas exclusivas antes, durante e após a partida.

Acesso a salas exclusivas antes, durante e após a partida. Suítes Privadas: O ápice do luxo, oferecendo um espaço privado para grupos com serviço dedicado e as melhores vistas do estádio.

Os preços dos pacotes de hospitalidade geralmente começam em torno de US$ 1.500 por pessoa para jogos da fase de grupos e podem ultrapassar US$ 10.000 para a final em Nova Jersey.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os locais selecionados para a Copa do Mundo de 2026 são de classe mundial, variando de catedrais históricas do futebol a maravilhas da arquitetura moderna.