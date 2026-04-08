Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Turquia: datas, jogos, preços e muito mais

A Turquia está pronta para brilhar mais uma vez no maior palco do mundo, com a Copa do Mundo da FIFA 2026 chegando à América do Norte.
A expansão para 48 seleções abriu caminho para mais emoção, mais gols e mais oportunidades para a seleção turca recriar a magia de sua histórica campanha de 2002.
Você está pronto para ver Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu e o resto do time enfrentarem o mundo? O GOAL traz para você o guia definitivo para garantir seus ingressos para a Copa do Mundo da Turquia 2026.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 está programada para ser uma maratona de futebol de nível mundial, ocorrendo de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Esta edição marca um marco histórico como o primeiro torneio sediado por três nações: Estados Unidos, México e Canadá.
Um total de 104 partidas será disputado em 16 cidades-sede icônicas. A magnitude do evento significa que os torcedores terão mais oportunidades do que nunca de ver seus times favoritos ao vivo. As cidades-sede nos três países são:
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey (Nova York), Filadélfia, São Francisco e Seattle.
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.
- Canadá: Toronto e Vancouver.
Calendário da Copa do Mundo de 2026 na Turquia
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Austrália x Turquia
|BC Place (Vancouver, Canadá)
|Ingressos
|19 de junho de 2026
|Turquia x Paraguai
|Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia)
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|EUA x Turquia
|SoFi Stadium (Inglewood, CA)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Turquia
Garantir ingressos para a Copa do Mundo exige um pouco de planejamento, mas há várias maneiras de garantir que você não perca a ação.
Fases oficiais de venda da FIFA
A FIFA costuma operar com três fases principais de venda. A fase final, a Fase de Vendas de Última Hora, está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril.
Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata.
Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
Revenda e mercados secundários
O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
Como alternativa, os torcedores podem procurar em sites de revenda, como o StubHub, para encontrar ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site de revenda antes de comprar os ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo da Turquia 2026: quanto custam?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos para atender a diversos orçamentos, embora a demanda naturalmente influencie os preços dos assentos premium. Os ingressos são geralmente categorizados em quatro níveis:
- Categoria 1: Assentos privilegiados localizados nas áreas centrais dos níveis inferior e intermediário. Oferecem a melhor visão e são os mais caros.
- Categoria 2: Localizados principalmente nos cantos ou atrás das seções da Categoria 1, oferecendo um ótimo equilíbrio entre visão e custo-benefício.
- Categoria 3: Assentos localizados nas arquibancadas superiores ou mais distantes do campo.
- Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, frequentemente reservados para residentes locais do país anfitrião, embora alguns sejam disponibilizados para torcedores internacionais durante a venda ao público em geral.
Para os torcedores da Turquia, os ingressos mais baratos para os jogos da fase de grupos devem custar entre US$ 60 e US$ 70. No entanto, para jogos de grande importância ou lugares em estádios icônicos como o Estádio Azteca ou o SoFi Stadium, os preços serão mais elevados.
|Fase do torneio
|Faixa de preço estimada (USD)
|Fase de grupos
|US$ 60 - US$ 650
|Oitavas de final
|$100 - $800
|Oitavas de final
|$150 - $1.000
|Quartas de final
|$200 - $1.500
|Semifinais
|$350 - $3.000
|Final
|$1.000 - $8.000+
Pacotes de hospitalidade
Para os torcedores que desejam vivenciar a Copa do Mundo com o máximo de conforto, estão disponíveis pacotes de hospitalidade. Eles oferecem mais do que apenas um assento; proporcionam uma experiência VIP completa. As opções geralmente incluem:
- Experiência do Jogo: Inclui um ingresso da Categoria 1, serviço premium de comida e bebida e brindes comemorativos.
- Salas VIP: Acesso a salas exclusivas antes, durante e após a partida.
- Suítes Privadas: O ápice do luxo, oferecendo um espaço privado para grupos com serviço dedicado e as melhores vistas do estádio.
Os preços dos pacotes de hospitalidade geralmente começam em torno de US$ 1.500 por pessoa para jogos da fase de grupos e podem ultrapassar US$ 10.000 para a final em Nova Jersey.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Os locais selecionados para a Copa do Mundo de 2026 são de classe mundial, variando de catedrais históricas do futebol a maravilhas da arquitetura moderna.
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|87.523
|Estádio Akron (Guadalajara)
|48.071
|Estádio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Estados Unidos
|Estádio MetLife (Nova Jersey)
|82.500
|Estádio AT&T (Dallas)
|94.000
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75.000
|Estádio NRG (Houston)
|72.220
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|76.416
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|70.240
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|69.796
|Levi's Stadium (São Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.878
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.326
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54.500
|BMO Field (Toronto)
|45.000