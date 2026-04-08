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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Turquia: datas, jogos, preços e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode conseguir ingressos para ver a Turquia em ação

A Turquia está pronta para brilhar mais uma vez no maior palco do mundo, com a Copa do Mundo da FIFA 2026 chegando à América do Norte. 

A expansão para 48 seleções abriu caminho para mais emoção, mais gols e mais oportunidades para a seleção turca recriar a magia de sua histórica campanha de 2002. 

Você está pronto para ver Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu e o resto do time enfrentarem o mundo? O GOAL traz para você o guia definitivo para garantir seus ingressos para a Copa do Mundo da Turquia 2026.

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Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está programada para ser uma maratona de futebol de nível mundial, ocorrendo de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Esta edição marca um marco histórico como o primeiro torneio sediado por três nações: Estados Unidos, México e Canadá.

Um total de 104 partidas será disputado em 16 cidades-sede icônicas. A magnitude do evento significa que os torcedores terão mais oportunidades do que nunca de ver seus times favoritos ao vivo. As cidades-sede nos três países são:

  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey (Nova York), Filadélfia, São Francisco e Seattle.
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.
  • Canadá: Toronto e Vancouver.

Calendário da Copa do Mundo de 2026 na Turquia

DataJogoLocalIngressos
13 de junho de 2026Austrália x TurquiaBC Place (Vancouver, Canadá)Ingressos
19 de junho de 2026Turquia x ParaguaiLevi's Stadium (Santa Clara, Califórnia)Ingressos
25 de junho de 2026EUA x TurquiaSoFi Stadium (Inglewood, CA)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Turquia

Garantir ingressos para a Copa do Mundo exige um pouco de planejamento, mas há várias maneiras de garantir que você não perca a ação.

Fases oficiais de venda da FIFA

A FIFA costuma operar com três fases principais de venda. A fase final, a Fase de Vendas de Última Hora, está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. 

Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. 

Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

Revenda e mercados secundários

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar em sites de revenda, como o StubHub, para encontrar ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site de revenda antes de comprar os ingressos.

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Ingressos para a Copa do Mundo da Turquia 2026: quanto custam?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos para atender a diversos orçamentos, embora a demanda naturalmente influencie os preços dos assentos premium. Os ingressos são geralmente categorizados em quatro níveis:

  • Categoria 1: Assentos privilegiados localizados nas áreas centrais dos níveis inferior e intermediário. Oferecem a melhor visão e são os mais caros.
  • Categoria 2: Localizados principalmente nos cantos ou atrás das seções da Categoria 1, oferecendo um ótimo equilíbrio entre visão e custo-benefício.
  • Categoria 3: Assentos localizados nas arquibancadas superiores ou mais distantes do campo.
  • Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, frequentemente reservados para residentes locais do país anfitrião, embora alguns sejam disponibilizados para torcedores internacionais durante a venda ao público em geral.

Para os torcedores da Turquia, os ingressos mais baratos para os jogos da fase de grupos devem custar entre US$ 60 e US$ 70. No entanto, para jogos de grande importância ou lugares em estádios icônicos como o Estádio Azteca ou o SoFi Stadium, os preços serão mais elevados.

Fase do torneioFaixa de preço estimada (USD)
Fase de gruposUS$ 60 - US$ 650
Oitavas de final$100 - $800
Oitavas de final$150 - $1.000
Quartas de final$200 - $1.500
Semifinais$350 - $3.000
Final$1.000 - $8.000+

Pacotes de hospitalidade

Para os torcedores que desejam vivenciar a Copa do Mundo com o máximo de conforto, estão disponíveis pacotes de hospitalidade. Eles oferecem mais do que apenas um assento; proporcionam uma experiência VIP completa. As opções geralmente incluem:

  • Experiência do Jogo: Inclui um ingresso da Categoria 1, serviço premium de comida e bebida e brindes comemorativos.
  • Salas VIP: Acesso a salas exclusivas antes, durante e após a partida.
  • Suítes Privadas: O ápice do luxo, oferecendo um espaço privado para grupos com serviço dedicado e as melhores vistas do estádio.

Os preços dos pacotes de hospitalidade geralmente começam em torno de US$ 1.500 por pessoa para jogos da fase de grupos e podem ultrapassar US$ 10.000 para a final em Nova Jersey.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Os locais selecionados para a Copa do Mundo de 2026 são de classe mundial, variando de catedrais históricas do futebol a maravilhas da arquitetura moderna.

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México)87.523
 Estádio Akron (Guadalajara)48.071
 Estádio BBVA (Monterrey)53.500
Estados UnidosEstádio MetLife (Nova Jersey)82.500
 Estádio AT&T (Dallas)94.000
 Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)75.000
 Estádio NRG (Houston)72.220
 Estádio Arrowhead (Kansas City)76.416
 Estádio SoFi (Los Angeles)70.240
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)69.796
 Levi's Stadium (São Francisco)71.000
 Lumen Field (Seattle)69.000
 Gillette Stadium (Boston)65.878

 

Hard Rock Stadium (Miami)65.326
CanadáBC Place (Vancouver)54.500
 BMO Field (Toronto)45.000