Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Tunísia: datas, jogos, preços e muito mais

A Tunísia se prepara para sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo e sétima no total, levando ao cenário mundial uma das seleções mais disciplinadas e organizadas da África.

Após uma vitória histórica sobre a França em 2022, os torcedores tunisianos estão mais ansiosos do que nunca para ver se sua seleção conseguirá finalmente quebrar a maldição da fase de grupos e chegar às oitavas de final.

Será que os jogadores de Sabri Lamouchi vão fazer história? Deixe o GOAL te mostrar as últimas informações sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como encontrar os ingressos mais baratos e onde comprá-los online.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será um evento histórico, que acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá.

Serão disputadas 104 partidas no total, garantindo mais futebol do que nunca. A Tunísia foi colocada no Grupo F, com sua jornada começando na vibrante atmosfera futebolística do México antes de seguir para o coração dos Estados Unidos.

As cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 são:

México: Cidade do México, Guadalajara, Monterrey.

Cidade do México, Guadalajara, Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco, Seattle. Canadá: Toronto, Vancouver.

Qual é a tabela de jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Tunísia x Vencedor da Repescagem (2h) Estádio de Monterrey (México) Ingressos Sábado, 20 de junho Tunísia x Japão (22h) Estádio de Monterrey (México) Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Tunísia x Holanda (19h) Estádio de Kansas City (EUA) Ingressos

A estreia da Tunísia em Monterrey definirá o tom. Em seguida, a partida contra o Japão, em 20 de junho, promete ser um momento histórico, pois será a milésima partida da história da Copa do Mundo da FIFA.

As Águias de Cartago voarão então para Kansas City para um confronto decisivo contra a Holanda, que poderá definir seu destino no torneio.

O que esperar da Tunísia em 2026?

Sob o comando de Sabri Lamouchi, a Tunísia manteve sua reputação de potência defensiva.

Durante as eliminatórias, as Águias de Cartago alcançaram o feito notável de não sofrerem nenhum gol em 10 partidas.

Essa solidez defensiva, ancorada por Montassar Talbi e pelo consistente Aymen Dahmen no gol, será sua principal arma no Grupo F.

No meio-campo, Ellyes Skhiri continua sendo o coração da equipe, enquanto Hannibal Mejbri fornece a criatividade necessária para desarmar defesas difíceis.

Embora o lendário Youssef Msakni esteja chegando ao fim de sua carreira, sua liderança continua inestimável para um elenco que combina a experiência dos veteranos com o talento de jovens ambiciosos que atuam nas principais ligas da Europa.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Tunísia?

Existem duas formas principais de garantir seu lugar nas arquibancadas: o portal oficial da FIFA e mercados secundários confiáveis.

Portal Oficial de Venda de Ingressos da FIFA

A FIFA disponibiliza os ingressos em várias fases. Se você perdeu os sorteios iniciais, fique de olho nessas oportunidades futuras:

Sorteio por Seleção Aleatória: Esta é a fase principal, na qual os torcedores se inscrevem para jogos específicos. Se a demanda exceder a oferta, será realizado um sorteio para determinar os vencedores.

Esta é a fase principal, na qual os torcedores se inscrevem para jogos específicos. Se a demanda exceder a oferta, será realizado um sorteio para determinar os vencedores. Vendas de última hora: Mais perto do início do torneio, na primavera de 2026, os ingressos restantes serão vendidos por ordem de chegada.

Mais perto do início do torneio, na primavera de 2026, os ingressos restantes serão vendidos por ordem de chegada. Categoria de Ingressos para Torcedores: A FIFA introduziu uma categoria especial de ingressos a US$ 60 especificamente para torcedores leais de seleções classificadas, como a Tunísia. Esses ingressos são administrados pela federação nacional de futebol.

Mercados secundários

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial, ou se você estiver procurando por uma categoria específica que não esteja mais disponível, os fãs podem recorrer a plataformas de revenda, como o StubHub.

Os preços nessas plataformas podem variar de acordo com a demanda, mas elas oferecem a melhor chance de encontrar ingressos de última hora para jogos muito disputados.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Tunísia?

A principal fonte para todos os ingressos é o site FIFA.com/tickets.

Você deve criar um FIFA ID para participar de qualquer janela de vendas oficial. A FIFA também oferece uma Plataforma Oficial de Revenda para torcedores que não puderem mais comparecer, permitindo que outros comprem ingressos pelo valor de face.

Para os torcedores que desejam mais flexibilidade ou perderam as janelas oficiais, o StubHub oferece uma plataforma secundária para comprar ingressos de outros torcedores.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Tunísia: quanto custam?

Os ingressos são divididos em quatro categorias. A categoria 4 é a mais acessível, mas geralmente é reservada para residentes do país anfitrião.

Os torcedores internacionais geralmente consideram a Categoria 3 como a opção com melhor custo-benefício.

As faixas de preço estimadas para os jogos da Fase de Grupos são as seguintes:

Categoria Local Preço estimado (USD) Entrada para torcedores Atrás dos gols (torcedores designados) $60 Categoria 3 Arquibancadas superiores $140 - $185 Categoria 2 Cantos e setores médios-superiores $380 - $430 Categoria 1 Linhas laterais (arquibancadas inferiores) $450 - $600

*Observação: os preços estão sujeitos a variações dinâmicas com base na demanda e no local específico.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade na Tunísia

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para a Tunísia, que incluem ingressos premium, comida e bebida gourmet e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões (EUA, México e Canadá).

Para os torcedores que desejam viajar com estilo, os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de uma seleção que não seja do país anfitrião (perfeito para os confrontos da Tunísia em Monterrey ou Kansas City).

Fases eliminatórias: Oitavas de final / Quartas de final / Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida.

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja a Tunísia em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local, enquanto a equipe viaja entre o México e os Estados Unidos.

Inclui: Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final.

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA.

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha (por exemplo, Estádio Azteca ou Mercedes-Benz Stadium).

Inclui: 4 a 9 partidas, dependendo do local escolhido.

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA.

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?