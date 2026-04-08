Após uma campanha de qualificação determinada, a Suécia busca causar um grande impacto no cenário mundial mais uma vez na Copa do Mundo de 2026.

A expansão para 48 seleções criou uma atmosfera única para este torneio, proporcionando à Suécia a plataforma perfeita para recuperar seu status como uma das seleções mais perigosas da Europa.

Será que a Suécia repetirá suas campanhas históricas do passado e cativará os torcedores do outro lado do Atlântico? Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam, para que você não perca um minuto da ação.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. Esta edição histórica marca a primeira vez que três nações compartilham as tarefas de anfitriãs, prometendo uma experiência diversificada e vibrante para os torcedores que viajarem.

Um total de 104 partidas será disputado ao longo de 34 dias. Com 48 seleções participantes, o torneio está maior e mais acessível do que nunca. As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos da Suécia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Suécia x Tunísia (19h) Gillette Stadium (Boston) Ingressos Quinta-feira, 18 de junho Suécia x Holanda (20h) Estádio MetLife (Nova Jersey) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Japão x Suécia (18h) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

A aventura da Suécia na América do Norte deve começar na Costa Leste dos Estados Unidos. Jogar em locais icônicos como o Gillette Stadium, em Boston, oferece um cenário fantástico para os torcedores que viajam da Escandinávia, com voos relativamente mais curtos em comparação com os estádios da Costa Oeste.

O confronto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, deve ser um dos destaques da fase de grupos. Localizado nos arredores de Nova York, esse estádio é conhecido por sua enorme capacidade e atmosfera eletrizante, garantindo que a torcida sueca seja ouvida alto e claro.

O último jogo da fase de grupos, na Filadélfia, será um confronto crucial que poderá determinar o caminho da Suécia para as oitavas de final.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Suécia 2026

Fase de vendas de última hora

A partir de abril de 2026, os ingressos restantes para os jogos da Suécia serão disponibilizados por ordem de chegada através dos canais oficiais. Eles costumam esgotar rapidamente à medida que a febre do torneio começa a se espalhar globalmente.

Para ter acesso a eles, os torcedores devem ter uma conta registrada na FIFA. Dada a grande população de descendentes de suecos na América do Norte e o apoio dos torcedores que viajam para assistir aos jogos, espera-se que esses ingressos sejam esgotados em poucos minutos após o lançamento.

Mercados secundários

Após a fase de vendas de última hora, os mercados secundários e o Mercado Oficial de Revenda da FIFA (que reabriu em 2 de abril de 2026) serão os únicos locais onde será possível comprar ingressos para a Copa do Mundo.

Com mais de três milhões de ingressos restantes para esta fase, do total de sete milhões disponíveis, os torcedores estarão desesperados para conseguir um ingresso para a Copa do Mundo.

Se você ainda estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores podem acessar mercados secundários como o StubHub.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suécia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Suécia foram projetados para serem acessíveis, com preços a partir de US$ 60 para determinadas categorias. Os preços são diferenciados com base na qualidade da visão e na importância da partida.

Categoria 1: Assentos premium localizados ao longo das laterais, oferecendo as melhores vistas do campo.

Assentos premium localizados ao longo das laterais, oferecendo as melhores vistas do campo. Categoria 2: Localizados nos cantos e nas laterais mais altas, oferecendo um ótimo equilíbrio entre perspectiva e preço.

Localizados nos cantos e nas laterais mais altas, oferecendo um ótimo equilíbrio entre perspectiva e preço. Categoria 3: Assentos com excelente custo-benefício, normalmente localizados nas arquibancadas superiores do estádio.

Assentos com excelente custo-benefício, normalmente localizados nas arquibancadas superiores do estádio. Categoria 4: A opção mais acessível, geralmente reservada para residentes locais ou quem tem orçamento limitado, localizada atrás dos gols.

Palco Faixa de preço dos ingressos (USD) Fase de grupos $60 - $650 Oitavas de final $100 - $800 Oitavas de final $175 - $1.000 Quartas de final $220 - $1.500 Semifinais $650 - $3.500 Final $2.000 - $8.000

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Suécia

Para quem deseja curtir a Copa do Mundo com o máximo de conforto, os pacotes de hospitalidade oferecem uma experiência premium que inclui comida gourmet, bebidas e os melhores lugares do estádio.

Os pacotes de hospitalidade para os jogos da Suécia na Copa do Mundo incluem:

Partida Única: a partir de US$ 1.500 por pessoa . Esses pacotes geralmente incluem acesso a lounges exclusivos e assentos acolchoados premium.

a partir de . Esses pacotes geralmente incluem acesso a lounges exclusivos e assentos acolchoados premium. Acompanhe minha seleção: este pacote garante acesso à hospitalidade em todos os jogos da Suécia na fase de grupos, proporcionando uma experiência de luxo consistente enquanto você acompanha a equipe por diferentes cidades.

este pacote garante acesso à hospitalidade em todos os jogos da Suécia na fase de grupos, proporcionando uma experiência de luxo consistente enquanto você acompanha a equipe por diferentes cidades. Série de Estádios: Se você preferir ficar em uma cidade, como Nova Jersey, pode adquirir uma série que cobre todos os jogos realizados naquele estádio específico.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?