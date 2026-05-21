Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na República Tcheca: datas, jogos, preços e muito mais

A República Tcheca estreia na fase de grupos no dia 11 de junho contra a Coreia do Sul, no Estádio Akron, no México.
Após uma ausência de 20 anos, os tchecos estão de volta ao cenário mundial. Seus torcedores estão esfregando as mãos de alegria e procurando ansiosamente ingressos para os jogos da Copa do Mundo para a próxima aventura norte-americana.
Este já foi um ano memorável para os torcedores da República Tcheca. Após uma campanha medíocre nas eliminatórias, a seleção melhorou seu desempenho quando mais importava, garantindo sua vaga na Copa do Mundo através da repescagem.
O GOAL vai mostrar as últimas informações sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir lugares nos jogos da República Tcheca e quanto custam.
Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026
Desde que terminaram como vice-campeões da Copa do Mundo em 1962, os tchecos só avançaram para as oitavas de final em uma ocasião (1990). Esta é a programação do grupo que os espera desta vez:
Data
Calendário
Local
Ingressos
Qui, 11 de junho
Coreia do Sul x República Tcheca
Estádio Akron, Zapopan
Qui, 18 de junho
República Tcheca x África do Sul
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Quarta-feira, 24 de junho
República Tcheca x México
Estádio Azteca, Cidade do México
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na República Tcheca?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na República Tcheca?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
O que esperar da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026
Os tchecos passaram por uma montanha-russa de emoções durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Dos baixos, como a derrota por 2 a 1 para as Ilhas Faroé e a goleada de 5 a 0 sofrida contra a Croácia, aos altos, como as vitórias sobre a República da Irlanda e a Dinamarca nas repescagens.
Os torcedores da República Tcheca definitivamente fazem valer o dinheiro gasto quando vão assistir à sua seleção em ação. A equipe de Miroslav Koubek levou a disputa até o fim nas duas vitórias nas repescagens, com tensas disputas de pênaltis. Os torcedores frenéticos esperam por mais momentos dramáticos na América do Norte neste verão.
Embora a República Tcheca não participe de uma Copa do Mundo desde 2006, o país tem uma longa e ilustre história no torneio. Além de ter sido vice-campeã em 1934 e 1962, a seleção também chegou às quartas de final em 1938 e 1990, ainda sob o nome de Tchecoslováquia.
Embora nunca tenham alcançado o topo a nível mundial, os checos já o fizeram no cenário continental, quando foram coroados campeões europeus em 1976.
Patrik Schick foi o artilheiro da República Tcheca durante as eliminatórias e será mais uma vez o ponto-chave da equipe na América do Norte. O atacante marcou quase um gol a cada dois jogos pelo seu clube, o Bayer Leverkusen (103 gols em 210 partidas), e tem um histórico semelhante pela seleção (25 gols em 52 partidas).
Outras peças importantes na máquina tcheca incluem o meio-campista Tomáš Souček, cuja energia de ponta a ponta será crucial, e Ladislav Krejčí, o capitão da equipe que comanda a defesa.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes:
País
Estádio (Cidade)
Capacidade
Canadá
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
México
Estádio Banorte (Cidade do México)
83.000
Estádio Akron (Guadalajara)
48.000
Estádio BBVA (Monterrey)
53.500
Estados Unidos
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
75.000
Estádio Gillette (Foxborough)
65.000
Estádio AT&T (Dallas)
94.000
Estádio NRG (Houston)
72.000
Estádio Arrowhead (Kansas City)
73.000
Estádio SoFi (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadium (Miami)
65.000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
69.000
Levi's Stadium (São Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000