Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na República Tcheca: datas, jogos, preços e muito mais

A República Tcheca estreia na fase de grupos no dia 11 de junho contra a Coreia do Sul, no Estádio Akron, no México.

Após uma ausência de 20 anos, os tchecos estão de volta ao cenário mundial. Seus torcedores estão esfregando as mãos de alegria e procurando ansiosamente ingressos para os jogos da Copa do Mundo para a próxima aventura norte-americana.

Este já foi um ano memorável para os torcedores da República Tcheca. Após uma campanha medíocre nas eliminatórias, a seleção melhorou seu desempenho quando mais importava, garantindo sua vaga na Copa do Mundo através da repescagem.

O GOAL vai mostrar as últimas informações sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir lugares nos jogos da República Tcheca e quanto custam.

Jogos da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026

Desde que terminaram como vice-campeões da Copa do Mundo em 1962, os tchecos só avançaram para as oitavas de final em uma ocasião (1990). Esta é a programação do grupo que os espera desta vez:

Data Calendário Local Ingressos Qui, 11 de junho Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos Qui, 18 de junho República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos Quarta-feira, 24 de junho República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na República Tcheca?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na República Tcheca?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar da República Tcheca na Copa do Mundo de 2026

Os tchecos passaram por uma montanha-russa de emoções durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Dos baixos, como a derrota por 2 a 1 para as Ilhas Faroé e a goleada de 5 a 0 sofrida contra a Croácia, aos altos, como as vitórias sobre a República da Irlanda e a Dinamarca nas repescagens.

Os torcedores da República Tcheca definitivamente fazem valer o dinheiro gasto quando vão assistir à sua seleção em ação. A equipe de Miroslav Koubek levou a disputa até o fim nas duas vitórias nas repescagens, com tensas disputas de pênaltis. Os torcedores frenéticos esperam por mais momentos dramáticos na América do Norte neste verão.

Embora a República Tcheca não participe de uma Copa do Mundo desde 2006, o país tem uma longa e ilustre história no torneio. Além de ter sido vice-campeã em 1934 e 1962, a seleção também chegou às quartas de final em 1938 e 1990, ainda sob o nome de Tchecoslováquia.

Embora nunca tenham alcançado o topo a nível mundial, os checos já o fizeram no cenário continental, quando foram coroados campeões europeus em 1976.

Patrik Schick foi o artilheiro da República Tcheca durante as eliminatórias e será mais uma vez o ponto-chave da equipe na América do Norte. O atacante marcou quase um gol a cada dois jogos pelo seu clube, o Bayer Leverkusen (103 gols em 210 partidas), e tem um histórico semelhante pela seleção (25 gols em 52 partidas).

Outras peças importantes na máquina tcheca incluem o meio-campista Tomáš Souček, cuja energia de ponta a ponta será crucial, e Ladislav Krejčí, o capitão da equipe que comanda a defesa.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



