Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Colômbia: datas, jogos, preços e muito mais

AColômbia contará com uma torcida animada quando entrar em campo durante a fase de grupos da Copa do Mundo neste verão.

Com as duas primeiras partidas sendo disputadas no México e a última na Flórida, os torcedores certamente criarão uma atmosfera positiva dentro dos estádios.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Colômbia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Colômbia x Uzbequistão (20h) Estádio Banorte (Cidade do México) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Colômbia x República Democrática do Congo (20h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal (19h30) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos

O que esperar da Colômbia na Copa do Mundo de 2026?

Os Cafeteros participaram da fase final da Copa do Mundo pela primeira vez em 1962, mas passaram por vários longos períodos sem conseguir se classificar para a maior festa do futebol do planeta (1966-1986 e 2002-2010).

A Colômbia deu passos positivos em 2022, no entanto, apesar de não ter conseguido chegar à Copa do Mundo anterior. Eles deram início a uma impressionante sequência de 28 jogos sem derrota em março de 2022, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, que só chegou ao fim em julho de 2024, quando perderam para a Argentina na final da Copa América, diante de 65.300 espectadores no Hard Rock Stadium, em Miami. É um local ao qual eles retornarão durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

No próximo verão, a Colômbia estreia-se contra o Uzbequistão, estreante na Copa do Mundo. A seleção asiática perdeu apenas uma das 16 partidas das eliminatórias para garantir sua vaga na fase final de 2026, na América do Norte.

Após o Uzbequistão, a Colômbia enfrentará o vencedor da repescagem interconfederacional (IC Path 1), que será a Nova Caledônia, a Jamaica ou a República Democrática do Congo.

A Colômbia espera ter muitos pontos garantidos antes de enfrentar Portugal, que ocupa a 6ª posição no ranking mundial da FIFA, em seu último confronto da fase de grupos.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Colômbia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será coorganizado por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Colômbia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Colômbia são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Colômbia

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Colômbia, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis em todos os três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes privadas e acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: