Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Arábia Saudita: datas, jogos, preços e muito mais

Os Falcões Verdes estão oficialmente a caminho da América do Norte! Após uma emocionante campanha de qualificação, que viu Hervé Renard regressar para conduzir a Arábia Saudita à sua terceira Copa do Mundo da FIFA consecutiva, a euforia em todo o reino está no auge.

Com um elenco repleto de estrelas como Salem Al Dawsari e Feras Al Brikan, a Arábia Saudita buscará reviver o espírito de 1994 e chegar às oitavas de final em solo americano mais uma vez.

Se você quer estar nas arquibancadas quando os Falcões Verdes enfrentarem o mundo, deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026?

A Arábia Saudita foi sorteada para o Grupo H e terá um caminho fascinante pela Costa Leste dos Estados Unidos. Os torcedores podem esperar um clima eletrizante em Miami e Atlanta, enquanto os Falcões Verdes buscam voar alto.

Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Miami Stadium (Miami) Ingressos 21 de junho de 2026 Arábia Saudita x Espanha Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos 26 de junho de 2026 Arábia Saudita x Cabo Verde Estádio de Houston (Houston) Ingressos

Quando comprar ingressos para a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório Pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Arábia Saudita?

O principal e mais confiável lugar para garantir seus lugares é o portal oficial de ingressos da FIFA. Você deve se cadastrar para obter um FIFA ID para participar de qualquer venda oficial.

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA opera um Mercado Oficial de Revenda e Troca. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para revenda entre torcedores pelo valor de face. A reabertura está prevista para 2 deabril de 2026.

Para quem busca mais flexibilidade ou assentos específicos após o esgotamento dos ingressos, o StubHub é a plataforma secundária ideal. Embora os preços possam ser mais altos, ele oferece uma maneira segura de encontrar lugares para os jogos mais importantes dos Falcões Verdes.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Arábia Saudita: quanto custam?

A FIFA classificou os ingressos em quatro categorias. Para os jogos da fase de grupos da Arábia Saudita, eis as faixas de preço estimadas:

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Arábia Saudita na Copa do Mundo da FIFA 2026 são categorizados para atender a todos os tipos de torcedores. A Categoria 1 oferece a experiência premium com assentos privilegiados na arquibancada inferior, enquanto a Categoria 2 proporciona uma visão equilibrada a partir de assentos na arquibancada intermediária ou nos cantos inferiores. A Categoria 3 é uma opção mais econômica com assentos na arquibancada superior, e a Categoria 4 continua sendo a opção mais acessível, embora esses assentos geralmente estejam localizados nas seções mais altas do estádio.

Os preços estimados para os jogos da fase de grupos dos Falcões Verdes são os seguintes:

Categoria 1: Assentos privilegiados na parte inferior do estádio (US$ 450 - US$ 620)

Assentos privilegiados na parte inferior do estádio (US$ 450 - US$ 620) Categoria 2: Assentos na parte intermediária/nos cantos inferiores (US$ 280 - US$ 400)

Assentos na parte intermediária/nos cantos inferiores (US$ 280 - US$ 400) Categoria 3: Assentos na parte superior (US$ 150 - US$ 250)

Assentos na parte superior (US$ 150 - US$ 250) Categoria 4: Mais acessível / Visão restrita (US$ 60 - US$ 120)

Como adquirir ingressos VIP para a Copa do Mundo da Arábia Saudita 2026

Viva o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Arábia Saudita, incluindo ingressos premium, refeições e bebidas, e muito mais.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer partida de uma seleção que não seja do país anfitrião

Qualquer partida de uma seleção que não seja do país anfitrião Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club

Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua escolha (por exemplo, todos os jogos em Miami)

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe meu time

Veja os Green Falcons em ação em todas as partidas da fase inicial.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Confira as dezesseis cidades-sede e os estádios onde a ação acontecerá: