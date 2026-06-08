Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: datas, jogos, preços e muito mais

Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o restante da Seleção das Quinas na América do Norte, durante a Copa do Mundo de 2026, neste verão.

Portugal tem sido um dos destaques no cenário internacional na última década. Além de conquistar o Campeonato Europeu de 2016, a seleção também foi coroada campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

Será que Portugal vai passar por cima dos rivais do grupo com facilidade? Você pode estar nos Estados Unidos para descobrir. Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (horário local do início) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x RD Congo (12h) NRG Stadium (Houston) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal (19h30) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Bilhetes para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026 estão divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços têm variado ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar de Portugal na Copa do Mundo

Embora possamos fechar os olhos e tapar os ouvidos, não podemos ignorar o que inevitavelmente acontecerá em algum momento ao longo do próximo ano. Cristiano Ronaldo se aposentará do esporte que o tornou uma figura lendária em todo o mundo.

Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um exemplo notável para seus companheiros de equipe durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões, o que elevou o total de sua carreira internacional para 143 gols.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de CR7 à cena internacional. Antes de se classificarem para a Coreia/Japão 2002, eles haviam participado de apenas duas Copas do Mundo em um período de 70 anos. Portugal é agora um dos principais protagonistas no cenário mundial, participando de todas as Copas do Mundo desde 2002 e alcançando um memorável 4º lugar em 2006.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como sedes: