A WWE está de volta à estrada, e o Raw, o SmackDown e o maior premium live event do verão estão passando por arenas e estádios de toda a América do Norte.

A WWE construiu sua reputação produzindo algumas das rivalidades mais icônicas da história do entretenimento esportivo, de Hulk Hogan e Andre the Giant a Stone Cold Steve Austin e The Rock, até chegar ao elenco atual, liderado por nomes como Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes e CM Punk.

A WWE confirmou que a WrestleMania deixará a América do Norte pela primeira vez na história em 2027, com destino a Riad, na Arábia Saudita, como parte da Riyadh Season. Mas, antes dessa mudança histórica, há um calendário cheio em 2026 pela frente, incluindo a turnê Road to WrestleMania e o SummerSlam. GOAL traz abaixo todos os detalhes sobre como garantir seu lugar hoje mesmo.

Quando é a WWE?

A WWE faz turnês constantemente, com novas datas de Raw e SmackDown sendo adicionadas ao longo do ano. Aqui está um panorama dos próximos eventos confirmados na América do Norte.

Data e hora Evento Local Ingressos qui., 30 de jul., 19h30 WWE Summer Tour Bank of Springfield Center, Springfield, IL Ingressos sex., 31 de jul., 18h30 WWE Friday Night SmackDown Resch Center, Green Bay, WI Ingressos sáb., 1º de ago., 16h30 SummerSlam Night One U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Ingressos dom., 2 de ago., 16h30 SummerSlam Night Two U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Ingressos seg., 3 de ago., 18h30 WWE Monday Night Raw Casey's Center, Des Moines, IA Ingressos qui., 6 de ago., 19h30 WWE Summer Tour EagleBank Arena, Fairfax, VA Ingressos sex., 7 de ago., 19h30 WWE Friday Night SmackDown Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA Ingressos sex., 7 de ago., 19h30 WWE NXT Melbourne Auditorium, Melbourne, Florida Ingressos SÁB., 8 de ago., 19h30 WWE NXT Maxwell Snyder Armory, Jacksonville, Florida Ingressos seg., 10 de ago., 19h30 WWE Monday Night Raw Scope Arena, Norfolk, VA Ingressos

A WWE anuncia regularmente novos blocos de datas, com a promoção tendo confirmado recentemente mais shows de Raw e SmackDown até abril de 2027 como parte da turnê Road to WrestleMania. Os fãs devem seguir acompanhando, já que novas cidades e arenas são adicionadas ao calendário a cada poucas semanas.

Onde comprar ingressos para a WWE?

Para a maior seleção de lugares em todas as datas desta lista, a StubHub é a principal opção. Toda compra na plataforma é coberta pela garantia FanProtect da StubHub, então você sabe exatamente o que está adquirindo antes de concluir a compra, além de poder comparar setores e preços lado a lado para encontrar a melhor oferta disponível dentro do seu orçamento.

A WWE também vende ingressos diretamente pelo WWE.com/Events para shows anunciados recentemente, normalmente com uma janela de pré-venda para fãs abrindo um ou dois dias antes da venda geral. Para os fãs em busca de um ingresso específico para a WrestleMania ou o SummerSlam, os mercados de revenda costumam ser a forma mais confiável de garantir um lugar depois que a carga principal se esgota, especialmente nos grandes shows em estádios.

Seja qual for o caminho escolhido, reservar com antecedência é a forma mais inteligente de garantir o menor preço disponível, já que os ingressos para eventos de destaque como o SummerSlam costumam subir de forma constante à medida que a data se aproxima.

Quanto custam os ingressos para a WWE?

Os preços dos ingressos variam bastante dependendo do show, da cidade e da proximidade do ringue, mas realmente há opções para todos os bolsos.

Gravações regulares de Raw e SmackDown: os ingressos partem de cerca de $47 a $75 para lugares nos níveis superiores, o que os torna alguns dos ingressos mais acessíveis para entretenimento esportivo ao vivo na América do Norte.

Shows de arena de nível intermediário: espere pagar na faixa de $100 a $150 por um bom lugar no nível inferior com visão clara do ringue.

SummerSlam e outros premium live events: os preços começam em cerca de $47 a $106 para assentos de entrada, subindo para a casa das centenas nos setores inferiores e muito além disso para lugares à beira do ringue e no piso.

Pacotes de hospitalidade e VIP: a WWE e seus parceiros oferecem periodicamente pacotes premium que incluem vantagens como entrada antecipada, produtos exclusivos e melhor visão, com preços significativamente acima dos ingressos padrão.

A forma mais barata de entrar quase sempre é um ingresso padrão para Raw ou SmackDown comprado com bastante antecedência em relação à data do show. Portanto, se o orçamento é a prioridade, mire uma gravação regular de TV em vez de um premium live event.

Tudo o que você precisa saber sobre o U.S. Bank Stadium

O U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota, receberá o SummerSlam 2026, o principal premium live event de verão da WWE, em duas noites, nos dias 1 e 2 de agosto. O local é um dos maiores da NFL, com capacidade bem acima de 66.000 para futebol americano e uma configuração que regularmente passa de 70.000 para grandes eventos de entretenimento, o que o torna um dos maiores palcos em que a WWE vai se apresentar em todo o ano.

O estádio fica no centro de Minneapolis, perto de grandes hotéis, restaurantes e conexões de transporte público, o que faz dele um local de fácil acesso tanto para quem vai voar para passar o fim de semana quanto para quem vem de carro de outras partes do Centro-Oeste. Os fãs que viajam do Reino Unido devem levar em conta a diferença de sete horas de voo e se planejar de acordo com o fuso horário local (Central Time) ao reservar a viagem para o show de duas noites.

Os assentos vão de setores inferiores próximos ao ringue, passando pelo nível club, até os lugares do anel superior com visão mais ampla de toda a produção do estádio. Como em qualquer show em estádio, as visões próximas às rampas de entrada e ao lado da hard camera costumam custar mais caro, por isso vale a pena conferir os mapas de assentos com atenção antes de comprar.

Com a WrestleMania 43 confirmada para Riad em 2027, o SummerSlam 2026 surge como uma das últimas chances de ver um verdadeiro espetáculo de estádio da WWE em solo norte-americano por um bom tempo, então a expectativa é de forte demanda pelos melhores lugares até a hora do show.