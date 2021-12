O atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira, vai ganhar um documentário produzido pela Netflix no próximo ano. O projeto foi anunciado nesta terça-feira (14), pelo jogador e pela plataforma de streaming nas redes sociais.

A nova série documental, chamada "Neymar: O Caos Perfeito, conta a história de um dos melhores jogadores de futebol do mundo. O nome do documentário surgiu após uma entrevista do jogador, à revista britânica Gaffer, na qual ele se refere sobre sua carreira como o "caos perfeito".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A produção mergulha ainda na história do atacante desde sua ascensão no Santos, em 2011, até seus dias de glória no Barcelona, com Lionel Messi e Luis Suárez, e os dias de hoje no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira.

No teaser, divulgado pelo jogador e pela Netflix, Neymar conta sobre como as pessoas que não o conhecem, o veem: "Você é o Batman da vida deles. E para quem não te conhece, de cara eu já sou o Coringa, sabe?."

Tô chegando com os doc, rapaziada. O documentário Neymar: O Caos Perfeito estreia dia 25 de janeiro, tá? ✌ pic.twitter.com/AuM7Vzaslg — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 14, 2021

A produção é dirigida por David Charles Rodrigues e, ainda, tem como produtores-executivos Maverick Carter e LeBron James, do Los Angeles Lakers.

A GOAL te mostra quando e onde assistir ao documentário de Neymar.

Quando estreia e quantos episódios tem o documentário?

A nova produção, que conta sobre a vida e os bastidores de um dos atletas mais famosos do mundo, estará disponível no streaming a partir de 25 de janeiro de 2022.

Hoje é um dia muito especial pra mim e também para todos os que estiveram comigo nesta longa jornada no futebol.

A @netflix anuncia hoje o lançamento de "Neymar: O Caos Perfeito", que estará disponível na plataforma a partir de 25 de Janeiro.

Ansioso é pouco !#neymarNetflix pic.twitter.com/QzaQLeHORs — Neymar Jr (@neymarjr) December 14, 2021

O documentário, dirigido por David Charles Rodrigues, terá três episódios, com duração de 50 a 60 minutos cada. Além disso, a produção terá depoimentos de grandes jogadores, como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Dani Alves e Thiago Silva, do futebol mundial.

Onde assistir ao documentário?

A produção poderá ser assistida pela plataforma de streaming da Netflix, na internet. Os preços atuais da plataforma variam entre R$ 25,90 a R$ 55,90.

Isto porque, além de assistir ao documentário de Neymar, o assinante ainda tem acesso a diversas produções da plataforma, como grandes filmes e séries, em todo o mundo. Ainda assim, quem assinar o streaming tem acesso a outras projetos do mundo do futebol.