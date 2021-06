Ancelotti de volta ao Real Madrid: italiano está perto de ser anunciado para lugar de Zidane

A Goal confirmou que o treinador italiano é o favorito do clube merengue para assumir a equipe

O Real Madrid já elegeu o substituto para Zinedine Zidane, que se despediu do clube e dos torcedores em carta. Trata-se do italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Everton, da Inglaterra. As informações foram confirmadas pela Cadena SER e confirmadas pela Goal Espanha.

Os primeiros contatos entre o clube e o treinador aconteceram há cinco dias e faltam alguns detalhes para que o negócio seja concretizado. Um dos problemas é o vínculo de Ancelotti com o Everton, com quem tem contrato até 2024.

Aos 61 anos, Ancelotti voltaria à Madri para sua segunda passagem no clube merengue. Treinador com maior porcentagem de vitórias da história do Real Madrid, com 75%, o italiano trabalhou no Santiago Bernabéu por duas temporadas entre 2013 e 2015 e venceu quatro títulos: Liga dos Campeões (2013/14), Copa do Rei (2013/14), Supercopa da Uefa (2014) e Mundial de Clubes (2014).

Embora seja a opção de momento, Ancelotti não foi a primeira escolha de Florentino Pérez e do Real Madrid. O clube buscou outros treinadores, mas encontrou muitas dificuldades no mercado. Allegri preferiu a Juventus; Mauricio Pochettino, embora deixasse claro que queria sair, encontrou portas fechadas e fica no PSG. Raúl e Conte não contaram com a confiança da maioria da diretoria e foram descartados.

Independente da confirmação de Ancelotti, o futuro novo treinador do Real Madrid poderá contar com David Alaba. O austríaco é o primeiro reforço anunciado pelo Real Madrid para a campanha de 2021/22.

A Goal também confirmou a informação do El Mundo de que Antonio Pintus, preparador físico recrutado por Zidane em sua primeira passagem pelo clube retornará a trabalhar na equipe merengue. O profissional deixou o Madrid para trabalhar com Conte na Inter de Milão, mas foi procurado novamente após a avaliação ruim do trabalho de Grégory Dupont diante de tantas lesões na equipe ao longo da temporada 2020/21.