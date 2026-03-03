O Everton precisa melhorar seu desempenho em casa, mas a visita do Burnley não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Everton e Burnley, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Everton x Burnley com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Everton x Burnley

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Everton x Burnley terá início em 3 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O Everton venceu uma partida emocionante com cinco gols no fim de semana em Newcastle, mas seu desempenho em casa precisa melhorar se quiser alcançar seu objetivo de terminar entre os classificados para as competições europeias. O Toffees não vence em casa desde dezembro em nenhuma competição (2 empates e 5 derrotas).

Getty Images

O Burnley, por outro lado, sofreu uma derrota dolorosa por 7 a 3 contra o Brentford, em uma partida emocionante que teve praticamente todos os tipos de drama que um torcedor de futebol pode tolerar. O time marcou cinco gols, mas duas decisões controversas do VAR garantiram a derrota por 4 a 3 no Turf Moor. Um terceiro rebaixamento em cinco temporadas parece inevitável para os jogadores de Scott Parker, embora apenas uma derrota nos últimos quatro jogos fora de casa dê motivos para otimismo.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Jack Grealish continua sendo a maior ausência do Everton. Carlos Alcaraz deve ficar de fora por três a quatro semanas devido a uma lesão sofrida recentemente durante um treino, e Seamus Coleman também está fora de combate.

O Burnley continua sem até sete titulares, incluindo o capitão Josh Cullen.

O Burnley sofreu mais de dois gols em seis dos últimos sete jogos em todas as competições.

Getty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Formulário

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Everton x Burnley hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: