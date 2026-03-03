O Everton precisa melhorar seu desempenho em casa, mas a visita do Burnley não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Everton e Burnley, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Peacock
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Everton x Burnley com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início de Everton x Burnley
Everton x Burnley terá início em 3 de março de 2026 às 14h30 EST e 19h30 GMT.
Previsão da partida
O Everton venceu uma partida emocionante com cinco gols no fim de semana em Newcastle, mas seu desempenho em casa precisa melhorar se quiser alcançar seu objetivo de terminar entre os classificados para as competições europeias. O Toffees não vence em casa desde dezembro em nenhuma competição (2 empates e 5 derrotas).
O Burnley, por outro lado, sofreu uma derrota dolorosa por 7 a 3 contra o Brentford, em uma partida emocionante que teve praticamente todos os tipos de drama que um torcedor de futebol pode tolerar. O time marcou cinco gols, mas duas decisões controversas do VAR garantiram a derrota por 4 a 3 no Turf Moor. Um terceiro rebaixamento em cinco temporadas parece inevitável para os jogadores de Scott Parker, embora apenas uma derrota nos últimos quatro jogos fora de casa dê motivos para otimismo.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Jack Grealish continua sendo a maior ausência do Everton. Carlos Alcaraz deve ficar de fora por três a quatro semanas devido a uma lesão sofrida recentemente durante um treino, e Seamus Coleman também está fora de combate.
O Burnley continua sem até sete titulares, incluindo o capitão Josh Cullen.
O Burnley sofreu mais de dois gols em seis dos últimos sete jogos em todas as competições.
Guia passo a passo de VPN para assistir Everton x Burnley hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.