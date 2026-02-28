Como assistir ao jogo de hoje entre Coventry e Stoke Championship: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Coventry x Stoke, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Coventry x Stoke com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Coventry e Stoke

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

O jogo de hoje entre Coventry e Stoke terá início às 15:00 do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Um clássico confronto das Midlands aguarda, com o Coventry City buscando consolidar sua liderança na tabela do Campeonato Inglês contra o Stoke City, na Coventry Building Society Arena. Sob o comando de Frank Lampard, o Sky Blues se tornou o time a ser batido, atualmente com cinco pontos de vantagem na liderança. Para o Stoke, comandado pelo ex-ídolo do Coventry Mark Robins, é uma viagem a um território familiar com algo a provar.

O Sky Blues está em excelente forma, buscando sua quarta vitória consecutiva no campeonato. Recentemente, o time mostrou a “cara de campeão” ao virar o jogo e vencer o Sheffield United por 2 a 1 em Bramall Lane. Com 70 gols marcados nesta temporada, é o time mais prolífico da divisão.

O Potters tem sido um “osso duro de roer”, mas tem lutado por vitórias ultimamente. No entanto, eles quebraram uma sequência de sete jogos sem vitórias na quarta-feira, com uma vitória difícil por 2 a 1 sobre o Oxford United. Apesar de sua posição no meio da tabela, sua defesa fora de casa é estatisticamente a melhor da liga.

Notícias da equipe e escalações

Formulário

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Coventry x Stoke hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: