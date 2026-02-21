Como assistir ao jogo de hoje entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo EUA
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|Fubo Canadá
|África do Sul/África Subsaariana
|StarTimes World Football
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|MBC Shahid
Como assistir em qualquer lugar com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt
O jogo de hoje entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt terá início às 14h30 do dia 21 de fevereiro de 2026.
Previsão da partida
O líder da Bundesliga, Bayern de Munique, recebe o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena neste sábado. Embora o Rekordmeister esteja seis pontos à frente na liderança, enfrenta um Frankfurt ressurgente sob nova gestão, em uma partida que pode ser complicada pela forte nevasca na Baviera.
O Bayern de Munique busca manter seu ímpeto antes do grande clássico da próxima semana contra o Borussia Dortmund. Os jogadores de Vincent Kompany estão em grande forma, tendo derrotado recentemente o Werder Bremen por 3 a 0. Com 57 pontos em 22 partidas e uma impressionante diferença de gols de +63, eles continuam sendo os grandes favoritos em casa.
O Eintracht Frankfurt, atualmente em 7º lugar, parece ter encontrado um novo fôlego sob o comando do novo técnico Albert Riera. As Águias quebraram uma sequência sem vitórias com uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach no último fim de semana. Apesar de serem grandes azarões, a flexibilidade tática de Riera — incluindo o uso do lateral-esquerdo Nathaniel Brown em uma função central “invertida” — tornou o time muito mais imprevisível.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS ( geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.