Bundesliga
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoEintracht Frankfurt
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Bundesliga entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo EUA
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África do Sul/África SubsaarianaStarTimes World Football
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioMBC Shahid

Hora do início da partida entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

O jogo de hoje entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt terá início às 14h30 do dia 21 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Harry Kane of FC Bayern Munich claps Getty Images

O líder da Bundesliga, Bayern de Munique, recebe o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena neste sábado. Embora o Rekordmeister esteja seis pontos à frente na liderança, enfrenta um Frankfurt ressurgente sob nova gestão, em uma partida que pode ser complicada pela forte nevasca na Baviera.

O Bayern de Munique busca manter seu ímpeto antes do grande clássico da próxima semana contra o Borussia Dortmund. Os jogadores de Vincent Kompany estão em grande forma, tendo derrotado recentemente o Werder Bremen por 3 a 0. Com 57 pontos em 22 partidas e uma impressionante diferença de gols de +63, eles continuam sendo os grandes favoritos em casa.

O Eintracht Frankfurt, atualmente em 7º lugar, parece ter encontrado um novo fôlego sob o comando do novo técnico Albert Riera. As Águias quebraram uma sequência sem vitórias com uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach no último fim de semana. Apesar de serem grandes azarões, a flexibilidade tática de Riera — incluindo o uso do lateral-esquerdo Nathaniel Brown em uma função central “invertida” — tornou o time muito mais imprevisível.

Notícias da equipe e escalações

Escalações de Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt

Bayern de MuniqueHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestSGE
40
J. Urbig
2
D. Upamecano
19
A. Davies
3
M. Kim
44
J. Stanisic
10
J. Musiala
14
L. Diaz
45
A. Pavlovic
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane
40
Kaua
5
A. Amenda
34
N. Collins
15
E. Skhiri
6
O. Hoejlund
16
H. Larsson
20
R. Doan
19
J. Bahoya
21
N. Brown
29
A. Amaimouni-Echghouyab
18
M. Dahoud

3-4-2-1

SGEAway team crest

FCB
Reservas

Técnico

  • V. Kompany

SGE
Reservas

Técnico

  • A. Riera

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Forma

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro de confrontos diretos

FCB

SGE

3

Vitórias

1

Empate

1

13

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

