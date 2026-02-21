Como assistir ao jogo de hoje entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Hora do início da partida entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

O jogo de hoje entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt terá início às 14h30 do dia 21 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

O líder da Bundesliga, Bayern de Munique, recebe o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena neste sábado. Embora o Rekordmeister esteja seis pontos à frente na liderança, enfrenta um Frankfurt ressurgente sob nova gestão, em uma partida que pode ser complicada pela forte nevasca na Baviera.

O Bayern de Munique busca manter seu ímpeto antes do grande clássico da próxima semana contra o Borussia Dortmund. Os jogadores de Vincent Kompany estão em grande forma, tendo derrotado recentemente o Werder Bremen por 3 a 0. Com 57 pontos em 22 partidas e uma impressionante diferença de gols de +63, eles continuam sendo os grandes favoritos em casa.

O Eintracht Frankfurt, atualmente em 7º lugar, parece ter encontrado um novo fôlego sob o comando do novo técnico Albert Riera. As Águias quebraram uma sequência sem vitórias com uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach no último fim de semana. Apesar de serem grandes azarões, a flexibilidade tática de Riera — incluindo o uso do lateral-esquerdo Nathaniel Brown em uma função central “invertida” — tornou o time muito mais imprevisível.

