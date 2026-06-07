Como assistir à Copa do Mundo da FIFA de 2026 sem TV a cabo

Como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 sem TV a cabo

A Copa do Mundo da FIFA de2026 chega à América do Norte em poucos dias, com início na quinta-feira, 11 de junho, e vai até 19 de julho de 2026. Com um campo ampliado para 48 seleções, proporcionando um número recorde de 104 partidas ao vivo, a TV a cabo tradicional é oficialmente coisa do passado.

Como o torneio está sendo co-sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México, muitos jogos de destaque estão programados para horários diurnos padrão. Felizmente, cortar o cabo não significa sacrificar a cobertura ou a qualidade da transmissão. Entre aplicativos independentes especializados, passes de curto prazo econômicos e opções gratuitas de alta definição transmitidas abertamente, você pode acompanhar cada gol, desde o apito inicial até a conquista do troféu final.

Aqui, a GOAL detalha as melhores maneiras de assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 sem um contrato de TV a cabo, incluindo preços, planos especializados e a configuração técnica necessária para uma experiência sem atrasos.









1. Aplicativos independentes diretos e portais de streaming especializados

Se você não quer lidar com contratos tradicionais de TV paga de vários anos, as principais emissoras e serviços de streaming lançaram aplicativos diretos ao consumidor e especializados altamente acessíveis. Essas opções permitem que você ignore completamente os provedores tradicionais na sua smart TV, dispositivo de streaming ou celular.

Custo: Tarifas promocionais a partir de US$ 9,99/mês (Latino) , US$ 45,99/mês (Esportes e Notícias) ou US$ 48,99/mês (Pro Core) no primeiro mês.

O que você ganha: Cobertura completa de todas as 104 partidas com opções em inglês e espanhol.

Por que é uma excelente escolha: o Fubo se destaca como um portal de streaming direto criado especificamente para os puristas do esporte. Ao reunir FOX, FS1, Telemundo e Universo sob um único teto digital, você não precisa alternar entre aplicativos para acompanhar diferentes grupos. Ele oferece um layout multiview personalizável para 4 jogos — essencial para o último dia da fase de grupos — e conta com um Cloud DVR ilimitado, além de um teste gratuito de 5 dias para novos usuários.





FOX One (A casa da língua inglesa)

Custo: US$ 19,99/mês (ou US$ 199,99/ano)

O que você ganha: Todas as 104 partidas ao vivo em inglês.

Por que é uma excelente opção: Esta é uma grande revolução para o ciclo de 2026. O serviço independente da FOX, o FOX One , elimina completamente a necessidade de fazer login em qualquer provedor de TV. Ele reúne o canal principal da FOX e o FS1, oferecendo uma transmissão digital direta de todo o torneio em inglês. A interface inclui sobreposições interativas de estatísticas em tempo real, opções de visualização em múltiplos ângulos e replays sob demanda.

Preço: US$ 10,99/mês

O que você ganha: Todas as 104 partidas ao vivo em espanhol.

Por que é uma ótima opção: Para os fãs que buscam a energia, a paixão e o estilo incomparáveis da transmissão em espanhol, o Peacock é a melhor opção. Uma assinatura do plano Peacock Premium oferece transmissões ao vivo diretas de toda a cobertura da NBCUniversal no Telemundo Deportes e no Universo. O aplicativo também conta com uma ferramenta automatizada chamada “Catch-Up Fast Forward”, que cria resumos instantâneos de 5 minutos com tudo o que você perdeu caso entre no aplicativo depois do início de uma partida ao vivo.

Custo: US$ 4,99 (passe de 1 dia) , US$ 9,99 (passe de 3 dias) , US$ 14,99 (passe de 7 dias) ou US$ 45,99/mês para uma assinatura padrão do Sling Blue.

O que você ganha: acesso completo à FS1 e às afiliadas locais da FOX (em mercados importantes designados) .

Por que é uma ótima opção: a Sling TV é a opção ideal para fãs que se preocupam com o orçamento. Se você não quiser pagar por um mês inteiro de serviço, os passes de curto prazo exclusivos da Sling permitem que você compre 1, 3 ou 7 dias de acesso na hora. Essa é uma estratégia perfeita para assistir a partidas de fase eliminatória de alto nível ou jogos duplos específicos da fase de grupos no seu celular ou na TV, sem nenhum compromisso de longo prazo.

2. Substituições completas da TV a cabo

Se você deseja uma programação de canais tradicional e abrangente que reproduza integralmente um decodificador de TV a cabo tradicional, mantendo sua configuração totalmente baseada na nuvem, estas plataformas de streaming são a escolha certa:

YouTube TV (US$ 72,99/mês): Altamente conceituado pela estabilidade do streaming, o YouTube TV inclui FOX e FS1 em seu plano básico padrão. Ele se destaca por suas janelas multiview pré-organizadas e orientadas por algoritmos, além de um Cloud DVR altamente confiável que lida automaticamente com a programação sobrepostas sem cortar o final de partidas que vão para a prorrogação.

DirecTV Stream (a partir de US$ 89,99/mês): O plano básico Entertainment cobre totalmente as afiliadas locais da rede FOX e a FS1. A interface da DirecTV se destaca pela velocidade extremamente rápida de troca de canais e por um Cloud DVR ilimitado que retém gravações por até 9 meses, garantindo que sua biblioteca de torneios permaneça acessível muito tempo depois do apito final.

3. A melhor opção gratuita: antenas terrestres (OTA)

Sim, você pode realmente assistir a uma grande parte do maior evento esportivo do mundo de forma totalmente gratuita.

Como 70 partidas do torneio estão programadas para a principal rede de transmissão aberta da FOX (incluindo a final no MetLife Stadium e todas as partidas da fase de grupos da seleção masculina dos EUA), a compra de uma antena digital HD básica e moderna (US$ 20–US$ 30 na Amazon) permitirá captar as afiliadas da rede local diretamente do ar.

📡 O porém: embora uma antena ofereça acesso gratuito, nativo e sem compressão em HD à rede principal da FOX e às emissoras locais da Telemundo, ela não transmite canais a cabo como o FS1 ou o Universo. Para assistir aos 34 jogos restantes transmitidos por canais a cabo, você precisará combinar sua antena com uma assinatura digital independente, como a FOX One, ou usar passes de curto prazo.

Copa do Mundo de 2026: Guia rápido para streaming sem TV a cabo

Plataforma de streaming Custo mensal / de inscrição Jogos da Inglaterra (FOX/FS1) Jogos em espanhol (Telemundo) Destaque FOX One US$ 19,99 / mês Todas as 104 partidas ❌ Nenhum Transmissão direta em inglês, rastreamento de dados por IA Peacock Premium $10,99 / mês ❌ Nenhum Todas as 104 partidas Cobertura completa da La Liga, resumos rápidos Fubo A partir de US$ 45,99/mês (Promoção) Todas as 104 partidas Todas as 104 partidas Multiview personalizado para 4 jogos, 5 dias de teste Sling TV Passes a partir de US$ 4,99 Todos os 104 (varia de acordo com a FOX local) Apenas complementos selecionados Passes altamente flexíveis de 1, 3 e 7 dias YouTube TV US$ 72,99/mês Todos os 104 jogos Selecione apenas complementos Grelhas multiview automatizadas inteligentes Antena digital HD Taxa única de ~$25 70 jogos (sem FS1) Selecione emissoras locais 100% gratuito, sem mensalidades

💡 Dicas profissionais do GOAL para quem cortou o cabo: streaming sem atrasos

A transmissão ao vivo de um grande evento esportivo internacional consome uma enorme quantidade de largura de banda da rede, e não há nada pior do que sua tela ficar travando bem no momento em que um atacante se prepara para cobrar um pênalti decisivo para o torneio. Siga estas etapas para garantir que sua configuração funcione perfeitamente: