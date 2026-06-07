Como assistir à Copa do Mundo da FIFA de 2026 de graça

A Copa do Mundo da FIFA de2026 chega à América do Norte em poucos dias, com o pontapé inicial marcado para quinta-feira, 11 de junho de 2026. Com um torneio ampliado para 48 seleções, que vai apresentar um número recorde de 104 partidas ao vivo, a febre do futebol está chegando ao auge.

Acompanhar cada minuto dessa glória internacional não deve obrigar você a gastar uma fortuna em contratos caros de TV a cabo ou mensalidades de serviços premium. Entre o uso estratégico de testes gratuitos, transmissões abertas gratuitas e uma parceria digital exclusiva com a Tubi, é perfeitamente possível acompanhar o torneio deste verão sem gastar um único centavo.

Aqui, a GOAL detalha os planos definitivos para assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 totalmente de graça, destacando exatamente como maximizar suas opções sem custo algum.









Se você não quer perder nem um segundo da ação ao vivo — incluindo as 34 partidas exclusivas da TV a cabo na FS1 e no Universo —, o Fubo é a melhor ferramenta do seu arsenal de streaming gratuito. Criado inteiramente para os puristas do esporte, o Fubo inclui todos os quatro canais necessários para a Copa do Mundo (FOX, FS1, Telemundo e Universo) logo de cara.

Ao programar a ativação de um teste gratuito de 5 dias do Fubo, quem cortou a TV a cabo pode assistir a qualquer partida ao vivo no celular, tablet ou smart TV sem nenhum compromisso financeiro inicial.

A vantagem do Multiview: o Fubo permite que você assista a até quatro jogos simultaneamente em uma única tela. Isso é uma verdadeira revolução para os últimos dias da fase de grupos, quando várias chaves estão chegando ao fim exatamente ao mesmo tempo.

DVR na nuvem ilimitado: se uma partida importante da tarde começar enquanto você estiver preso no trabalho, você pode configurá-la para gravar gratuitamente pelo app do Fubo e assistir à transmissão completa em alta qualidade, sem spoilers, no trajeto de volta para casa.

2. Antenas digitais OTA (Over-the-Air): o passe vitalício gratuito

Se você quer cobertura ao vivo em alta definição totalmente gratuita, sem nunca se preocupar com limites de dados de internet ou vencimento de assinaturas, uma antena digital moderna é sua melhor amiga.

Como a FOX Sports detém os direitos de transmissão em inglês e a Telemundo comanda a parte em espanhol, elas são obrigadas a transmitir os jogos de destaque do torneio pelas ondas de rádio públicas padrão. Ao conectar uma antena HD básica (compra única de US$ 15 a US$ 25) à sua TV, você pode captar as emissoras afiliadas locais diretamente do ar, de graça.

O que você ganha: você tem acesso a 70 jogos completos ao vivo totalmente de graça em HD sem compressão, incluindo as cerimônias de abertura, toda a programação da fase de grupos da seleção americana e a Grande Final no MetLife Stadium em 19 de julho.

A limitação: uma antena não capta redes exclusivas da TV a cabo, como FS1 ou Universo . Para assistir aos 34 jogos restantes da fase de grupos transmitidos por essas redes, basta combinar sua antena com o método de teste gratuito do Fubo descrito acima.

3. Tubi: Transmissões simultâneas gratuitas em 4K da abertura e replays completos

Em uma grande vitória para os fãs de esportes com orçamento limitado, aTubi, plataforma de streaming gratuita e financiada por anúncios da FOX, lançou um canal totalmente dedicado à Copa do Mundo da FIFA™ da FOX. Você nem precisa inserir um cartão de crédito ou criar um perfil pago para acessá-lo.

O Tubi transmitirá os dois jogos de abertura de maior destaque do torneio totalmente ao vivo e de graça em impressionante resolução 4K nativa:

11 de junho às 15h (horário da costa leste) / 12h (horário da costa oeste): México x África do Sul (partida de abertura do torneio)

12 de junho às 21h (horário da costa leste) / 18h (horário da costa oeste): Estados Unidos x Paraguai (partida de estreia da seleção americana)

💡 A brecha da reprise: Embora o Tubi não transmita todas as 104 partidas ao vivo, seu canal dedicado disponibilizará replays completos de90 minutos sob demanda e pacotes com os melhores momentos condensados em 10 minutos imediatamente após o apito final de cada partida. Se você conseguir evitar spoilers nas redes sociais durante o dia, poderá assistir ao torneio inteiro no Tubi gratuitamente, no seu próprio ritmo.

4. A estratégia de alternância de testes gratuitos

Para estender ainda mais sua cobertura ao vivo e sem TV a cabo ao longo dos 38 dias do torneio, você pode combinar os períodos de teste gratuito de outros grandes serviços de streaming com o Fubo. Se você os espaçar corretamente, poderá assistir a grandes blocos das fases eliminatórias.

DirecTV Stream (5 dias de teste gratuito): o aplicativo independente da DirecTV oferece uma rede robusta de afiliadas locais e transmissões FS1 sem interrupções. Ativar esse teste é altamente valioso durante as fases decisivas das oitavas de final ou das quartas de final.

YouTube TV (7 dias de teste gratuito): O YouTube TV oferece regularmente janelas de teste contínuas para novas contas. Ele conta com um Cloud DVR automatizado, o que significa que você pode gravar partidas ao vivo e transmiti-las em seus dispositivos gratuitamente durante a semana de teste ativa.









Guia rápido: comparando opções gratuitas para a Copa do Mundo de 2026

Método gratuito Custo Partidas transmitidas ao vivo Benefício oculto Teste gratuito do Fubo Gratuito por 5 dias Todas as 104 partidas (inglês e espanhol) Fixo Layout de tela personalizável para 4 jogos, Cloud DVR Antena digital HD Taxa única de ~$20 70 jogos principais (FOX / Telemundo) Sem uso de dados de internet, 1080p sem compressão Tubi FOX Hub 100% gratuito Selecione as partidas de abertura em destaque (ao vivo) / Todas as 104 partidas (sob demanda) Transmissões ao vivo em 4K nativo, canais de análise 24 horas por dia, 7 dias por semana Teste do DirecTV Stream Gratuito por 5 dias Transmissões da FOX e FS1 Troca ultrarrápida de canais em celulares Teste do YouTube TV Gratuito por 7 dias Canais FOX e FS1 Armazenamento ilimitado na nuvem sem clipes sobrepostos

⚠️ Dicas profissionais da GOAL para uma transmissão gratuita sem complicações

Para garantir que sua experiência de visualização totalmente gratuita continue tranquila e totalmente legal, tenha em mente estas três orientações essenciais:

Defina alertas de cancelamento no calendário: as plataformas de streaming contam com o fato de os usuários esquecerem quando seus períodos de teste gratuito expiram. No momento em que você ativar um teste gratuito no Fubo ou em qualquer outra plataforma, abra imediatamente o aplicativo de calendário do seu smartphone e defina um alerta sonoro para cancelar a assinatura 24 horas antes do início do período de renovação automática. Cuidado com transmissões ilegais: evite domínios de streaming piratas de terceiros que pareçam suspeitos. Além de serem altamente ilegais, essas transmissões de baixa qualidade ficam cerca de 2 a 3 minutos atrasadas em relação à ação ao vivo (garantindo que seus amigos vão te mandar uma mensagem sobre um gol antes mesmo de você vê-lo) e costumam bombardear seus dispositivos com malware intrusivo. Otimize a posição da sua antena: se você optar pela antena de transmissão aberta, coloque-a o mais alto possível em uma parede ou diretamente contra uma janela voltada para as torres de transmissão locais. Persianas de metal, paredes de concreto e aparelhos eletrônicos podem prejudicar o sinal; portanto, fazer uma rápida “varredura de canais” nas configurações da TV após mover a antena pode garantir uma transmissão mais nítida instantaneamente.







