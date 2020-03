Como Adriano fez a diferença para Lukaku escolher a Inter de Milão

Atacante belga revela que esteve perto de assinar com a Juventus e que Solskjaer queria ele em Manchester; Imperador foi decisivo para sua escolha

Ao sair do , Lukaku esteve muito perto de assinar com a de Cristiano Ronaldo, mas acabou indo para a por 80 milhões de euros. Para que a decisão fosse tomada, o nome de Adriano Imperador, ídolo do clube de milão, foi muito importante.

Lukaku já havia revelado que usava a camisa do brasileiro quando criança e o via como fonte de inspiração. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube após a chegada do atacante, Lukaku revelou que Adriano chegou a mandar uma mensagem em seu Instagram durante as negociações.

“A única camisa que eu tinha quando criança era de Adriano. Ele me enviou uma mensagem há algum tempo, no Instagram, porque falei sobre ele. Disse que quando era criança queria ser como ele, porque também é alto e canhoto”, contou o camisa 9 da Inter.

Adriano viveu o auge de sua carreira em Milão, onde foi tetracampeão italiano, marcando 73 gols em 163 jogos, e ganhou o apelido de imperador. Mas o brasileiro não foi o único motivo para Lukaku escolher a inter. Além dele, Ronaldo Fenômeno e Antonio Conte foram fundamentais.

"Eu estava perto, muito perto [de ir para a Juve], mas minha mente estava sempre focada na Inter e no treinador [Antonio Conte]", disse Lukaku em entrevista no canal de Ian Wright no YouTube. "Quando criança, também admirava Adriano, Ronaldo e Vieri”.

Lukaku também contou que o nome de Conte pesou em sua decisão porque o treinador já tinha manifestado interesse em contar com o belga desde seus tempos de . Então, levando em conta seu mal momento no Manchester United, o centroavante julgou ser o momento certo de acertar sua transferência.

“Tive que decidir ir a algum lugar onde eu pudesse aprender outros aspectos do meu jogo e trabalhar com alguém que também me queria”, contou o belga. “Ole [Solskjaer] queria que eu ficasse, mas eu disse a ele que tinha acabado. Todo crédito para ele, foi um grande homem e me ajudou a fazer a mudança”.

Lukaku e todo o restante do elenco da Inter estão em isolamento depois da partida jogada contra a Juventus de Daniele Rugani, zagueiro diagnosticado com o coronavírus covid-19. Enquanto isso, a segue paralisada. Não existe uma data certa para o retorno da competição, mas é provável que isso não aconteça antes do mês de maio.