Como adquirir pacotes de viagem para Real Madrid x Girona: hotéis, voos, ingressos e muito mais

Comemore o espírito competitivo desta temporada e garanta seu lugar para um confronto de alto nível no coração da capital espanhola, quando o Real Madrid enfrentar o Girona no dia 12 de abril.

Após o mês sagrado e as comemorações do ano, não há melhor maneira de se presentear do que uma peregrinação ao recém-renovado Santiago Bernabéu.

Seja você um madridista de longa data ou um purista do futebol, a GOAL selecionou as melhores maneiras de encontrar lugares, desde ingressos gerais muito procurados até pacotes de viagem e hospitalidade de elite, projetados para uma experiência premium para os fãs.

Quando será o Real Madrid x Girona?

Data e hora Partida Local Pacotes de viagem Ingressos Domingo, 12 de abril de 2026 (a definir) Real Madrid x Girona Santiago Bernabéu Pacotes Ingressos

Fique atento ao calendário oficial da La Liga, pois a hora exata do início da partida é normalmente confirmada cerca de quatro semanas antes do jogo.

Onde comprar pacotes de viagem para Real Madrid x Girona?

É notoriamente difícil garantir a entrada no Bernabéu através das bilheterias padrão. Com uma base global de fãs, os ingressos são frequentemente adquiridos pelos sócios do clube (Socios) quase imediatamente.

Para os torcedores internacionais, a opção mais fácil é através de parceiros de pacotes de viagem como a 7tickets. Eles oferecem reservas completas que incluem ingressos para os jogos, voos e estadias em hotéis em um único pacote. Em vez de apenas comprar um lugar, os torcedores do Oriente Médio podem desfrutar de uma experiência de viagem completa e sem estresse.

O que o pacote de viagem da 7tickets inclui?

O pacote da 7tickets é um itinerário futebolístico cuidadosamente elaborado que trata de todos os detalhes logísticos, permitindo que você se concentre na atmosfera de Madri.

O pacote Real Madrid x Girona inclui:

Ingresso oficial para o jogo: entrada garantida no Santiago Bernabéu.

entrada garantida no Santiago Bernabéu. 3 noites de hospedagem em hotel 4 estrelas: relaxe em acomodações sofisticadas e cuidadosamente selecionadas no centro de Madri.

relaxe em acomodações sofisticadas e cuidadosamente selecionadas no centro de Madri. Traslados privados do aeroporto: um motorista profissional irá recebê-lo na chegada e levá-lo de volta ao aeroporto.

um motorista profissional irá recebê-lo na chegada e levá-lo de volta ao aeroporto. Traslados para o estádio no dia do jogo: chegue ao estádio com conforto, evitando o trânsito intenso e as linhas de metrô lotadas no dia do jogo.

Quanto custam os pacotes de viagem para o Real Madrid x Girona?

Quando se trata de assistir ao time 15 vezes campeão europeu, o pacote da 7tickets oferece uma estrutura de preços transparente e competitiva que reflete a natureza premium da experiência.

Atualmente, este pacote de viagem com tudo incluído custa a partir de aproximadamente US$ 1.324 por pessoa.

Embora seja um investimento, o valor é claro: um único preço cobre seu ingresso garantido para o jogo (o que pode ser raro), uma estadia de várias noites em um hotel 4 estrelas de luxo e todos os traslados privados essenciais. Ao garantir essa tarifa, os fãs do GCC podem evitar os aumentos voláteis de preços que atingem o mercado hoteleiro de Madri durante os fins de semana de jogos importantes.

O novo Santiago Bernabéu: uma maravilha moderna

A partir de 2026, o Santiago Bernabéu será totalmente transformado no estádio mais moderno do mundo. Veja o que você pode esperar:

O teto retrátil e o campo: uma maravilha da engenharia que garante que a partida aconteça em condições perfeitas, independentemente do clima.

uma maravilha da engenharia que garante que a partida aconteça em condições perfeitas, independentemente do clima. O painel de vídeo de 360 graus: uma experiência visual imersiva que envolve todo o interior do estádio.

uma experiência visual imersiva que envolve todo o interior do estádio. A passarela: dê uma volta pelo topo do estádio para ter uma vista deslumbrante do horizonte de Madri.

dê uma volta pelo topo do estádio para ter uma vista deslumbrante do horizonte de Madri. Museu do Real Madrid: visite a sala de troféus mais condecorada do futebol mundial, com a extensa coleção de títulos da Liga dos Campeões do clube.

O que fazer em Madri?

Madri é uma cidade de cultura, elegância e energia incrível. Com seu pacote de viagem, você terá tempo de sobra para explorar:

O Palácio Real: visite o maior palácio real em funcionamento da Europa, uma obra-prima da arquitetura barroca.

visite o maior palácio real em funcionamento da Europa, uma obra-prima da arquitetura barroca. Compras de luxo: vá ao bairro de Salamanca para encontrar boutiques sofisticadas e marcas de renome mundial.

vá ao bairro de Salamanca para encontrar boutiques sofisticadas e marcas de renome mundial. Jantar Halal: Madri oferece uma excelente variedade de opções gastronômicas com certificação Halal, especialmente no centro da cidade, que vão desde a cozinha tradicional marroquina até a fusão moderna.

Madri oferece uma excelente variedade de opções gastronômicas com certificação Halal, especialmente no centro da cidade, que vão desde a cozinha tradicional marroquina até a fusão moderna. Parque do Retiro: passe uma tarde tranquila no pulmão verde da cidade, visitando o Palácio de Cristal e remando no lago.

Onde comprar ingressos para Real Madrid x Girona?

Os ingressos podem ser adquiridos por vários canais, mas é fundamental usar fontes confiáveis.

Embora o site oficial do clube seja a fonte principal, os ingressos para os jogos mais importantes costumam esgotar antes de chegar ao público em geral.

Para os fãs internacionais que procuram entrada garantida, mercados secundários como o StubHub oferecem uma alternativa confiável. Essas plataformas permitem que você navegue por várias categorias de assentos - desde o “Fondo” atrás dos gols até os assentos VIP “Tribuna”, mesmo quando a bilheteria oficial estiver esgotada.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Girona?

Os ingressos individuais para uma partida desse nível custam normalmente entre US$ 120 e US$ 250 para assentos padrão através dos canais oficiais.

No entanto, no mercado secundário (como o StubHub), os preços podem variar de acordo com a demanda, geralmente variando de US$ 250 a US$ 500 para áreas com melhor visibilidade.

Quando se leva em consideração o aumento dos custos de hotéis e transporte em Madri, o pacote de viagem da 7tickets costuma ser a maneira mais econômica e tranquila de aproveitar o jogo.

Como posso adquirir ingressos para Real Madrid x Girona?