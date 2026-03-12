Como adquirir pacotes de viagem para Real Madrid x Girona: hotéis, voos, ingressos e muito mais

Comemore o espírito competitivo desta temporada e garanta seu lugar para um confronto de alto nível no coração da capital espanhola, quando o Real Madrid enfrentar o Girona no dia 12 de abril.
Após o mês sagrado e as comemorações do ano, não há melhor maneira de se presentear do que uma peregrinação ao recém-renovado Santiago Bernabéu.
Seja você um madridista de longa data ou um purista do futebol, a GOAL selecionou as melhores maneiras de encontrar lugares, desde ingressos gerais muito procurados até pacotes de viagem e hospitalidade de elite, projetados para uma experiência premium para os fãs.
Quando será o Real Madrid x Girona?
|Data e hora
|Partida
|Local
|Pacotes de viagem
|Ingressos
|Domingo, 12 de abril de 2026 (a definir)
|Real Madrid x Girona
|Santiago Bernabéu
|Pacotes
|Ingressos
Fique atento ao calendário oficial da La Liga, pois a hora exata do início da partida é normalmente confirmada cerca de quatro semanas antes do jogo.
Onde comprar pacotes de viagem para Real Madrid x Girona?
É notoriamente difícil garantir a entrada no Bernabéu através das bilheterias padrão. Com uma base global de fãs, os ingressos são frequentemente adquiridos pelos sócios do clube (Socios) quase imediatamente.
Para os torcedores internacionais, a opção mais fácil é através de parceiros de pacotes de viagem como a 7tickets. Eles oferecem reservas completas que incluem ingressos para os jogos, voos e estadias em hotéis em um único pacote. Em vez de apenas comprar um lugar, os torcedores do Oriente Médio podem desfrutar de uma experiência de viagem completa e sem estresse.
O que o pacote de viagem da 7tickets inclui?
O pacote da 7tickets é um itinerário futebolístico cuidadosamente elaborado que trata de todos os detalhes logísticos, permitindo que você se concentre na atmosfera de Madri.
O pacote Real Madrid x Girona inclui:
- Ingresso oficial para o jogo: entrada garantida no Santiago Bernabéu.
- 3 noites de hospedagem em hotel 4 estrelas: relaxe em acomodações sofisticadas e cuidadosamente selecionadas no centro de Madri.
- Traslados privados do aeroporto: um motorista profissional irá recebê-lo na chegada e levá-lo de volta ao aeroporto.
- Traslados para o estádio no dia do jogo: chegue ao estádio com conforto, evitando o trânsito intenso e as linhas de metrô lotadas no dia do jogo.
Quanto custam os pacotes de viagem para o Real Madrid x Girona?
Quando se trata de assistir ao time 15 vezes campeão europeu, o pacote da 7tickets oferece uma estrutura de preços transparente e competitiva que reflete a natureza premium da experiência.
Atualmente, este pacote de viagem com tudo incluído custa a partir de aproximadamente US$ 1.324 por pessoa.
Embora seja um investimento, o valor é claro: um único preço cobre seu ingresso garantido para o jogo (o que pode ser raro), uma estadia de várias noites em um hotel 4 estrelas de luxo e todos os traslados privados essenciais. Ao garantir essa tarifa, os fãs do GCC podem evitar os aumentos voláteis de preços que atingem o mercado hoteleiro de Madri durante os fins de semana de jogos importantes.
O novo Santiago Bernabéu: uma maravilha moderna
A partir de 2026, o Santiago Bernabéu será totalmente transformado no estádio mais moderno do mundo. Veja o que você pode esperar:
- O teto retrátil e o campo: uma maravilha da engenharia que garante que a partida aconteça em condições perfeitas, independentemente do clima.
- O painel de vídeo de 360 graus: uma experiência visual imersiva que envolve todo o interior do estádio.
- A passarela: dê uma volta pelo topo do estádio para ter uma vista deslumbrante do horizonte de Madri.
- Museu do Real Madrid: visite a sala de troféus mais condecorada do futebol mundial, com a extensa coleção de títulos da Liga dos Campeões do clube.
O que fazer em Madri?
Madri é uma cidade de cultura, elegância e energia incrível. Com seu pacote de viagem, você terá tempo de sobra para explorar:
- O Palácio Real: visite o maior palácio real em funcionamento da Europa, uma obra-prima da arquitetura barroca.
- Compras de luxo: vá ao bairro de Salamanca para encontrar boutiques sofisticadas e marcas de renome mundial.
- Jantar Halal: Madri oferece uma excelente variedade de opções gastronômicas com certificação Halal, especialmente no centro da cidade, que vão desde a cozinha tradicional marroquina até a fusão moderna.
- Parque do Retiro: passe uma tarde tranquila no pulmão verde da cidade, visitando o Palácio de Cristal e remando no lago.
Onde comprar ingressos para Real Madrid x Girona?
Os ingressos podem ser adquiridos por vários canais, mas é fundamental usar fontes confiáveis.
Embora o site oficial do clube seja a fonte principal, os ingressos para os jogos mais importantes costumam esgotar antes de chegar ao público em geral.
Para os fãs internacionais que procuram entrada garantida, mercados secundários como o StubHub oferecem uma alternativa confiável. Essas plataformas permitem que você navegue por várias categorias de assentos - desde o “Fondo” atrás dos gols até os assentos VIP “Tribuna”, mesmo quando a bilheteria oficial estiver esgotada.
Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Girona?
Os ingressos individuais para uma partida desse nível custam normalmente entre US$ 120 e US$ 250 para assentos padrão através dos canais oficiais.
No entanto, no mercado secundário (como o StubHub), os preços podem variar de acordo com a demanda, geralmente variando de US$ 250 a US$ 500 para áreas com melhor visibilidade.
Quando se leva em consideração o aumento dos custos de hotéis e transporte em Madri, o pacote de viagem da 7tickets costuma ser a maneira mais econômica e tranquila de aproveitar o jogo.
Como posso adquirir ingressos para Real Madrid x Girona?
- O Pacote de Viagem (ideal para torcedores internacionais): a maneira mais confiável de garantir seu lugar e acomodação com meses de antecedência através da 7tickets.
- A janela de adesão: os “madridistas” do Real Madrid têm acesso prioritário, geralmente deixando poucos ingressos para o público em geral.
- Venda geral: os ingressos são disponibilizados muito perto da data do jogo e geralmente se esgotam em poucos minutos.
- Plataformas secundárias: plataformas como a StubHub oferecem a maior disponibilidade para os fãs que perderam a venda inicial.